Landesliga III-Kompakt: Ein herber Rückschlag für den FC Neustadt

Sie hatten sich so viel vorgenommen, doch am Sonntagabend herrschte kollektive Ernüchterung beim FC Neustadt. Die Niederlage gegen den FV Möhringen bedeutete einen herben Rückschritt im Kampf um den Klassenerhalt. Dabei ging der FC Neustadt nach den zwei jüngsten Unentschieden durchaus selbstbewusst in dieses Duell. Zumindest in der Anfangsphase machte sich dies positiv bemerkbar. Allerdings in überschaubarer Dosis. „Wir sind ordentlich ins Spiel gekommen… aber eben nur ordentlich“, brachte Neustadts Trainer Tobias Gutscher seine frühen Eindrücke auf den Punkt. Mehr dazu im Bz-Plus-Artikel.

Vom Anfang weg entwickelte sich ein Spiel mit wenig zwingenden Torchancen. In der 7 Spielminute traf der Singener Schonhardt nur das Außennetzt. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Heimelf etwas Spielbestimmender. In der 23 Minute wurde Torwart Reichmann von einem Gästespieler bedrängt und verlor den Ball, für das darauffolgende Foul sah er wegen einer Notbremse die Rote Karte. Der folgende Freistoß aus zentraler Position wurde übers Tor geschossen. In der Folge war nicht zu merken das Singen in Überzahl war. In der 37. Spielminute eroberte Seiberle zentral vor dem Strafraum den Ball und wurde dann Regelwidrig gestoppt. Hier blieb der ebenfalls fällige Platzverweis aus. Jannik Karg verwandelte den Freistoß mit Gewalt in den Torwinkel zum 1:0, was auch den verdienten Pausenstand bedeutete.

Zu Beginn der 2. Halbzeit hatte Seiberle die große Chance das Ergebnis zu erhöhen, sein Abschluss aus kurzer Distanz ging aber weit übers Tor. Kurz darauf die nächste Chance für FAL aber der Abschluss von Karg ging knapp daneben. In der 58. Minute setzte sich ein Gästespieler auf der rechten Angriff Seite durch und seine flache Flanke an den 2. Pfosten drückte der eben eingewechselte Wäschle aus kurzer Distanz zum Ausgleich über die Linie. In der 64 Minute war es erneut Robin Karg der Cantarella im Singener Tor zu einer Parade zwang. Beim daraus resultierenden Eckball wurde der nachsetzende Seiberle gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Reichle sicher zum 2:1.

FAL hatte nun weitere Konterchancen welchen jedoch nicht zum Erfolg führen sollten. Singen versuchte es immer wieder mit weiten Bällen, welche aber von der sicheren Heimabwehr abgewehrt werden konnten. Als es bereits nach einem Heimsieg aussah, kam es in der 93. Minute zu einem Eckball für die Gäste, nach einer Unachtsamkeit stand erneut Wäschle am 2. Pfosten richtig und konnte den Ball zum glücklichen Ausgleich ins Netz befördern. (DT)

Tore: 1:0 J. Karg (37.), 1:1 Wäschle (58.), 2:1 Reichle (67. FE.), 2:2 Wäschle (90+3) – SR: Heidenreich (Teningen)– Z: 125