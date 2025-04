Landesliga III Kompakt: Doppelschlag bringt FC Gutmadingen den Sieg

Sie erwarteten einen schweren Gang, und sie erlebten einen schweren Gang. "Es hätte einen extrem guten Tag von uns und einen schwächeren des Gegners gebraucht, doch leider hat uns Radolfzell diesen Gefallen nicht gemacht." In diesem Satz von Sascha Waldvogel spiegeln sich die Kraftverhältnisse zwischen den beiden Kontrahenten wider. Letztlich sei der Gastgeber eine Nummer zu groß gewesen, dessen Qualität habe sich voll durchgesetzt, bilanzierte Neustadts Trainer, der selbst noch eine Kreuzband-Operation, nicht seine erste, zu verkraften hat. Und er zog einen interessanten Vergleich, der die unterschiedlichen Möglichkeiten innerhalb dieser Liga bei der Kaderzusammenstellung verdeutlicht: "Bei Radolfzell laufen Spieler auf, die in der U19-Bundesglia am Start waren oder mehr als einhundert Partien in der Verbands- oder sogar Oberliga auf dem Buckel haben. Wir holen Fußballer aus der Kreisliga A oder der Jugend-Bezirksliga."

FC Neustadt: Werner, Rommler, da Silva Marques, Gamp, Tritschler, Brosi, Eckert, Rohrer, Orosaj, N. Waldvogel, M. Waldvogel. Tore: 1:0 Dukart (34.), 2:0 Chrobog (50.), 3:0 Gaglo (90+3). SR: Martin Bernek. ZS: 170.