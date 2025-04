Landesliga, III-Kompakt: Der FC Neustadt will locker bleiben

Es dürfte nicht immer einfach sein für Sascha Waldvogel, seine Ansprachen abwechslungsreich zu gestalten. Dafür ähnelt sich die Situation Woche für Woche zu sehr. Der FC Neustadt kämpft gegen den Abstieg – und das seit dem ersten Spieltag. Das wird wohl bis zum Schluss so bleiben. "Hoffentlich", sagt Waldvogel, der immer wieder betont, wie froh er darüber wäre, den Klassenerhalt am letzten Spieltag noch in eigenen Händen zu halten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Ist der FC Pfaffenweiler noch eine Überraschungsmannschaft? Ja und nein. Dass er sich als Aufsteiger auch nach etwas mehr als zwei Drittel der Saison im Fernduell mit dem FC RW Salem noch heiß im Titelrennen befindet, das ist wahrlich überraschend, ja beinahe sensationell. Doch wer die Leistungen des aktuell Tabellenzweiten in den vergangenen Monaten beobachtet hat, der ist schon längst nicht mehr überrascht. Zu stark, zu konstant, zu hartnäckig tritt das Team von Trainer Patrick Anders auf. Es wäre daher überhaupt keine Überraschung, um dieses Wort weiter zu strapazieren, wenn auch die Heimreise aus Singen mit drei Punkten im Gepäck angetreten werden könnte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.