Landesliga III Kompakt: Der FC Neustadt verliert erneut

Die Bäume wachsen auch für den SV Aasen nicht in den Himmel. Dem 5:0 im ersten Saisonspiel folgte das 2:3 beim FV Möhringen. Die Hausherren legten stark los und gingen durch Tobias Hofstetter per Elfmeter und Felix Bell mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause gelang Aasens Spielertrainer Tevfik Ceylan ebenfalls per Strafstoß der Anschlusstreffer. In der 55. Minute dezimierten sich die Gäste durch eine Gelb-Rote Karte. Und dennoch reichte es noch zum Ausgleich, erneut war Ceylan erfolgreich. Doch Jonathan Bell hatte darauf die richtige Antwort und brachte seine Möhringer einmal mehr in Front. Bei diesem 3:2 blieb es bis zum Schlusspfiff.

Auch der FC Pfaffenweiler musste sich beim VfR Stockach geschlagen geben. Das Tor des Tages erzielte Marius Henkel in der 24. Minute. Der FC Königsfeld schaffte dank eines späten Treffers von Tim Hettich immerhin noch ein Unentschieden auf eigenem Platz gegen die Spvgg. F.A.L. Die frühe Führung der Einheimischen durch Steffen Holzapfel hatten Jannik Karg (Strafstoß) und Mark Burgenmeister gedreht. Mit dem 2:1-Erfolg beim FC Überlingen bleibt der SC Gottmadingen-Bietingen an Spitzenreiter SC Konstanz-Wollmatingen dran.