Manchmal hilft nur noch ein Schrei: Neustadts Fabian Gamp bei der jüngsten Niederlage gegen den SC Konstanz-Wolmatingen – Foto: Wolfgang Scheu

Landesliga III Kompakt: Der FC Neustadt hofft auf den Brustlöser Der Saisonstart ging für den FC Neustadt in die Hose. Nach zwei Spielen stehen die Hochschwarzwälder in der Fußball-Landesliga auf dem letzten Platz. Verlinkte Inhalte LL Südbaden - 3 FC Singen Hegau Radolfzell Konstanz-Wm. + 12 weitere

Der Druck wächst vor der Partie beim FC Pfaffenweiler.

FC Neustadt Null Punkte, ein Tor selbst geschossen, neun kassiert. So sieht die bittere Sehr-Früh-Bilanz des FC Neustadt aus. Damit zieren die Hochschwarzwälder das Tabellenende. Sicher, sie wussten einmal mehr, dass es eine schwere Saison wird. So viel Realitätssinn wohnt den Verantwortlichen schon seit Jahren inne. Doch ganz so heftig hätten diese beiden ersten Spiele dann doch nicht ausfallen müssen. Selbst wenn es sich mit der Spvgg. F.A.L. und dem SC Konstanz-Wollmatingen um mutmaßliche Schwergewichte in der Landesliga handelt.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Spieltag drei der Fußball-Landesliga hält für den FC Königsfeld die schwere Aufgabe bei Spitzenreiter Konstanz-Wollmatingen bereit. Der FV Möhringen will nicht mit leeren aus Denkingen zurückkehren.