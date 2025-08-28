Landesliga III Kompakt: Der FC Neustadt hofft auf den Brustlöser

Der Druck wächst vor der Partie beim FC Pfaffenweiler.
FC Neustadt
Null Punkte, ein Tor selbst geschossen, neun kassiert. So sieht die bittere Sehr-Früh-Bilanz des FC Neustadt aus. Damit zieren die Hochschwarzwälder das Tabellenende. Sicher, sie wussten einmal mehr, dass es eine schwere Saison wird. So viel Realitätssinn wohnt den Verantwortlichen schon seit Jahren inne. Doch ganz so heftig hätten diese beiden ersten Spiele dann doch nicht ausfallen müssen. Selbst wenn es sich mit der Spvgg. F.A.L. und dem SC Konstanz-Wollmatingen um mutmaßliche Schwergewichte in der Landesliga handelt.
Spieltag drei der Fußball-Landesliga hält für den FC Königsfeld die schwere Aufgabe bei Spitzenreiter Konstanz-Wollmatingen bereit. Der FV Möhringen will nicht mit leeren aus Denkingen zurückkehren.
In der zurückliegenden Spielzeit schipperten die Möhringer etwas unter dem Radar durch die Saison. Da überstrahlte Mitaufsteiger Pfaffenweiler das Geschehen. Vielleicht kamen sich damals Trainer Sheriff Bah und seine Jungs etwas unterbewertet vor, denn sie legten eine blitzsaubere Runde hin. Mit 40 Punkten sicherten sie sich Rang neun, die Gefahrenzone beobachteten sie weitgehend aus der Ferne. Und auch in dieser Saison zeigt das Team, was in ihm steckt. Nach der unglücklichen Niederlage gegen Pfaffenweiler, als aus einem komfortablen 3:0-Vorsprung eine 3:5-Niederlage wurde – bedingt auch durch eine Rote Karte –, setzte sich der FVM mit 3:2 gegen den SV Aasen durch.