 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Landesliga II kompakt: Tore-Spektakel bei Emmendingen gegen Mundingen

FV Lörrach-Brombach meistert gegen FSV Rheinfelden die Tücken der Überzahl

von Badische Zeitung · Heute, 19:38 Uhr · 0 Leser
Nach einem temporeichen und aufregenden Derby trennen sich der FC Emmendingen (am Ball Michael Tomm) und der SV Mundingen (hier Robert Mädler) mit 4:4. | Foto: Achim Keller
Nach einem temporeichen und aufregenden Derby trennen sich der FC Emmendingen (am Ball Michael Tomm) und der SV Mundingen (hier Robert Mädler) mit 4:4. | Foto: Achim Keller

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LL Südbaden - 2
Bahlinger SC II
Lörrach-Br.
Tiengen
Weil

Gestern, 15:30 Uhr
FC Emmendingen
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SV Mundingen
SV MundingenMundingen
4
4
Der SV Mundingen sieht im Elzstadion schon wie der sichere Sieger aus. Doch der FC Emmendingen egalisiert in der Schlussphase einen 0:3-Rückstand und beantwortet das 3:4 in der Nachspielzeit umgehend. Weiterlesen: Acht-Tore-Spektakel im Stadtderby zwischen FC Emmendingen und SV Mundingen (BZ-Plus)

Tore: 0:1 Wormuth (40.), 0:2 Vogel (51.), 0:3 Kouzo (77.), 1:3 Bührer (79./Foulelfmeter), 2:3, 3:3 Radovanovic (81., 82.), 3:4 Worm (90.+5), 4:4 Kapp (90.+6). Schiedsrichter: Müller (Plittersdorf). Zuschauer: 500.

Heute, 15:30 Uhr
FV Lörrach-Brombach
FV Lörrach-BrombachLörrach-Br.
FSV Rheinfelden
FSV RheinfeldenRheinfelden
3
0
Abpfiff
Der FV Lörrach-Brombach schlägt den FSV Rheinfelden mit 3:0. Nach dem frühen Platzverweis der Gäste muss der Fußball-Landesligist aber erst einmal sein Spiel anpassen. Weiterlesen: FV Lörrach-Brombach meistert gegen FSV Rheinfelden die Tücken der Überzahl (BZ-Plus)

Tore: 1:0 Heininger (27.), 2:0 D'Agostino (74.), 3:0 Rümmele (90.+4). Schiedsrichter: Schulz (Heitersheim). Rot: W. Kassem (11./Rheinfelden/Notbremse).

Gestern, 15:30 Uhr
SV Weil 1910
SV Weil 1910Weil
FC Tiengen
FC TiengenTiengen
4
2
Abpfiff
Der SV Weil hat seinen Negativlauf in der Fußball-Landesliga gestoppt. Durch den 4:2-Erfolg gegen den FC Tiengen festigen die Weiler den vierten Tabellenplatz. Weiterlesen: SV Weil zeigt sich beim Heimsieg gegen den FC Tiengen im richtigen Moment treffsicher (BZ-Plus)

Tore: 0:1 Demirdal (13.), 1:1 Rouag (38.), 2:1 Samardzic (53.), 2:2 Maksuti (62.), 3:2 Samardzic (77.), 4:2 Ismaili (90.). Schiedsrichter: Schwetlick (Offenburg). Gelb-Rot: Groß (90.+1/Weil). Rot: Steffen (90.+2/Tiengen/Nachtreten).

Heute, 15:00 Uhr
FC Wittlingen
FC WittlingenWittlingen
TuS Binzen
TuS BinzenBinzen
0
5
Abpfiff
Der TuS Binzen lässt dem FC Wittlingen im Landesligaderby keine Chance und triumphiert mit 5:0. Dabei müssen die TuS-Fußballer eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen. Weiterlesen: TuS Binzen feiert trotz Unterzahl einen Kantersieg beim FC Wittlingen (BZ-Plus)

Tore: 0:1, 0:2 beide Brenneisen (24., 43.), 0:3 Glaser (59./FE), 0:4 Chrobok (65.), 0:5 Demirci (88.). Schiedsrichter: Bartschat (Müllheim). Rot: Hausding (45./Binzen/Notbremse).

Heute, 15:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC II
FC Bad Bellingen
FC Bad BellingenBellingen
2
0
Abpfiff
Dezimiert muss Fußball-Landesligist FC Bad Bellingen bei der U23 des Bahlinger SC antreten. Bei der 0:2-Niederlage kann sich FC-Torwart Kevin Zeller mehrfach auszeichnen. Weiterlesen: Torwart Kevin Zeller besticht trotz Niederlage im Tor des FC Bad Bellingen (BZ-Plus)

Tore: 1:0 Rienhardt (2.), 2:0 Maqkaj (69.). SR: Pötzsch (Durmersheim). Bes.: Zeller (Bellingen) hält FE von Bahlingen (80.).