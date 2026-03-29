Landesliga II kompakt: Tore-Spektakel bei Emmendingen gegen Mundingen

Der SV Mundingen sieht im Elzstadion schon wie der sichere Sieger aus. Doch der FC Emmendingen egalisiert in der Schlussphase einen 0:3-Rückstand und beantwortet das 3:4 in der Nachspielzeit umgehend. Weiterlesen: Acht-Tore-Spektakel im Stadtderby zwischen FC Emmendingen und SV Mundingen
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Tore: 0:1 Wormuth (40.), 0:2 Vogel (51.), 0:3 Kouzo (77.), 1:3 Bührer (79./Foulelfmeter), 2:3, 3:3 Radovanovic (81., 82.), 3:4 Worm (90.+5), 4:4 Kapp (90.+6). Schiedsrichter: Müller (Plittersdorf). Zuschauer: 500.
Tore: 1:0 Heininger (27.), 2:0 D'Agostino (74.), 3:0 Rümmele (90.+4). Schiedsrichter: Schulz (Heitersheim). Rot: W. Kassem (11./Rheinfelden/Notbremse).
Der SV Weil hat seinen Negativlauf in der Fußball-Landesliga gestoppt. Durch den 4:2-Erfolg gegen den FC Tiengen festigen die Weiler den vierten Tabellenplatz. Weiterlesen: SV Weil zeigt sich beim Heimsieg gegen den FC Tiengen im richtigen Moment treffsicher
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Tore: 0:1 Demirdal (13.), 1:1 Rouag (38.), 2:1 Samardzic (53.), 2:2 Maksuti (62.), 3:2 Samardzic (77.), 4:2 Ismaili (90.). Schiedsrichter: Schwetlick (Offenburg). Gelb-Rot: Groß (90.+1/Weil). Rot: Steffen (90.+2/Tiengen/Nachtreten).
Der TuS Binzen lässt dem FC Wittlingen im Landesligaderby keine Chance und triumphiert mit 5:0. Dabei müssen die TuS-Fußballer eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen. Weiterlesen: TuS Binzen feiert trotz Unterzahl einen Kantersieg beim FC Wittlingen
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Tore: 0:1, 0:2 beide Brenneisen (24., 43.), 0:3 Glaser (59./FE), 0:4 Chrobok (65.), 0:5 Demirci (88.). Schiedsrichter: Bartschat (Müllheim). Rot: Hausding (45./Binzen/Notbremse).
Dezimiert muss Fußball-Landesligist FC Bad Bellingen bei der U23 des Bahlinger SC antreten. Bei der 0:2-Niederlage kann sich FC-Torwart Kevin Zeller mehrfach auszeichnen. Weiterlesen: Torwart Kevin Zeller besticht trotz Niederlage im Tor des FC Bad Bellingen
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Tore: 1:0 Rienhardt (2.), 2:0 Maqkaj (69.). SR: Pötzsch (Durmersheim). Bes.: Zeller (Bellingen) hält FE von Bahlingen (80.).