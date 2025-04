Landesliga II Kompakt: SV Weil schlägt den VfR Bad Bellingen

In dieser Landesliga-Saison wird der FSV Rheinfelden weder im Aufstiegs- noch Abstiegskampf eine Rolle spielen. Daher legt der Fußballverein den Fokus vorerst auf seine Reserve, um diese eventuell noch in den Aufstiegskampf der Kreisliga A West zu hieven. „Es geht um das große Ganze“, erklärt Trainer Anton Weis die personelle Stärkung der zweiten Mannschaft und Landesliga-Einsatzzeiten für die jungen Kräfte. Beim SC Wyhl „fehlten uns fünf Eckpfeiler“ aus diversen Gründen, so Weis; zwei A-Junioren (Özarlsan, Zingariello) debütierten als Joker. Ein Doppelschlag binnen fünf Minuten (16.) ebnete den Weg zum verdienten Wyhler 4:0-Sieg. „Allen voran den Jungen kann man nicht viel vorwerfen. Sie haben sich reingehauen“, resümierte Weis.

Im sechsten Anlauf hat Fußball-Landesligist FV Lörrach-Brombach seinen ersten Sieg in der Rückrunde eingefahren. „Eine Art Befreiung für alle“ nannte Trainer Thorsten Szesniak den 5:2-Erfolg gegen die U23 des Freiburger FC. Wie in der Hinrunde (3:2) bog sein Team gegen die FFC-Reserve einen 1:2-Rückstand um. Im Rückspiel erwischte der FVLB einen guten Start, doch nach der 1:0-Führung durch Johannes Binkert (7.) „wurden wir etwas zu passiv und ließen den Gegner ins Spiel kommen“, kommentierte Szesniak den 1:2-Pausenrückstand gegen effiziente Gäste. Die Heimelf zeigte darauf eine „insgesamt gute Reaktion. Von der 60. Minute an war es ein Spiel auf ein Tor“, lobte ihr Coach. Nach Alija Kapidzijas Ausgleich per Elfmeter (64.) belohnten sich die Lörrach-Brombacher für ihren offensiv druckvollen Auftritt mit drei Toren in der Schlussphase.

FVLB: Philipp; Höpfl (74. Böhler), Meier, Rümmele, Passannante (74. Schmiederer); Binkert, D’Agostino (84. Zamorano), Trefzer, Nguyen; Kapidzija; Akuegwu (61. Schwald). Tore: 1:0 Binkert (7.), 1:1 Horwitz (16./FE), 1:2 Acar (24.), 2:2 Kapidzija (64./FE), 3:2 Nguyen (83.), 4:2 Trefzer (89.), 5:2 Binkert (90.+3/FE). Schiedsrichter: Tournegros (Elsass). Zuschauer: 150.