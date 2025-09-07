Landesliga II Kompakt: SV Weil gewinnt Derby beim FSV Rheinfelden

In der vergangenen Saison ergatterten die Fußballer des SV Weil einen inoffiziellen Titel: In der Landesliga waren sie die Derbykönige vom Hochrhein. Im bezirksinternen Siebenervergleich stand für die Blau-Weißen mit 24 von 36 Punkten die beste Bilanz. Daran erinnerte auch der Weiler Co-Trainer Dirk Bürgin, als er am Samstag über den besonderen Reiz der Derbys sinnierte. "Den Schwergewichtstitel wollen wir behalten", sagte er gut gelaunt nach dem 3:1-Sieg beim FSV Rheinfelden.

Bleibt man im Box-Bild, traten die Rheinfelder nicht in der falschen Gewichtsklasse an. "Wir wussten, dass wir Qualität haben und dass die Weiler Qualität haben", sagte FSV-Trainer Anton Weis. Doch als seine Spieler in den Derbyring stiegen, waren sie nicht bereit. "Emotionen und Körperspannung waren einem Derby nicht gerecht", fasste Weis den elementaren Unterschied in Worte. Im Derby seien nicht unbedingt die Qualität und das Spielerische entscheidend, sondern "wer das Spiel mehr gewinnen will", so Weis. "Das waren die Weiler."

Tore: 0:1 Samardzic (5.), 0:2 Groß (20.), 0:3 Ferati (57.), 1:3 Öz (79.). Schiedsrichter: Mayer (Freiburg). Gelb-Rot: Koyuncu (FSV/76.).