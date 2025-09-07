Landesliga II Kompakt: SV Weil gewinnt Derby beim FSV Rheinfelden

Die Landesliga-Fußballer des FC Bad Bellingen bleiben ungeschlagen. Der TuS Binzen gibt in der Nachspielzeit eine 3:1-Führung aus der Hand. Auf den ersten Punkt wartet Aufsteiger FC Wittlingen.
In der vergangenen Saison ergatterten die Fußballer des SV Weil einen inoffiziellen Titel: In der Landesliga waren sie die Derbykönige vom Hochrhein. Im bezirksinternen Siebenervergleich stand für die Blau-Weißen mit 24 von 36 Punkten die beste Bilanz. Daran erinnerte auch der Weiler Co-Trainer Dirk Bürgin, als er am Samstag über den besonderen Reiz der Derbys sinnierte. "Den Schwergewichtstitel wollen wir behalten", sagte er gut gelaunt nach dem 3:1-Sieg beim FSV Rheinfelden.
Bleibt man im Box-Bild, traten die Rheinfelder nicht in der falschen Gewichtsklasse an. "Wir wussten, dass wir Qualität haben und dass die Weiler Qualität haben", sagte FSV-Trainer Anton Weis. Doch als seine Spieler in den Derbyring stiegen, waren sie nicht bereit. "Emotionen und Körperspannung waren einem Derby nicht gerecht", fasste Weis den elementaren Unterschied in Worte. Im Derby seien nicht unbedingt die Qualität und das Spielerische entscheidend, sondern "wer das Spiel mehr gewinnen will", so Weis. "Das waren die Weiler."
Tore: 0:1 Samardzic (5.), 0:2 Groß (20.), 0:3 Ferati (57.), 1:3 Öz (79.). Schiedsrichter: Mayer (Freiburg). Gelb-Rot: Koyuncu (FSV/76.).
Nach der vierten Niederlage im vierten Spiel schilderte Gerhard Sauer, Trainer des Aufsteigers FC Wittlingen, sein Gefühl, "dass die Spieler noch nicht in der Landesliga angekommen sind", und verwies auf die Bereiche Physis und Schnelligkeit. "Die Mannschaft ist mega bemüht, bekommt aber wenig Ertrag." Durch einen Stellungsfehler gerieten die Gastgeber gegen Stegen mit 0:1 in Rückstand (13.). Aus der Kabine kamen die Wittlinger "super, wir kontrollieren wieder die zweite Halbzeit komplett", sagte Sauer mit Hader in der Stimme.
Nachdem die effizienten Gäste durch ein Standardtor auf 2:0 erhöhten (50.), stellte Arian Palatini neun Minuten später den Anschluss her. Chancen zum Ausgleich erspielte sich der Aufsteiger, so hatte Manuel Gruber das 2:2 auf dem Fuß. Kurz darauf lenkte Gruber in der Nachspielzeit den Ball bei einer Rettungstat zum 1:3-Endstand ins eigene Tor. Schwierig beurteilte Sauer die personelle Situation beim Aufsteiger. Der Trainer verzeichnet weiterhin auch durch Urlaube viele Absenzen und daraus resultierend eine geringe Trainingsbeteiligung.
Wie in der Vorwoche beim SC Wyhl (2:3) erlitt der TuS Binzen gegen die Bahlinger Reserve quasi mit dem Schlusspfiff einen Punktverlust. Die Gastgeber führten in der 90. Minute mit 3:1, "wir müssen den Dreier einfach mitnehmen", beklagte Trainer Manuel Schwarz nach dem 3:3-Remis fehlende Cleverness. In der ersten Hälfte lieferte Binzen einen überzeugenden Vortrag ab. "Mutig agieren und hoch anlaufen", lautete Schwarz’ Vorgabe, die seine Elf perfekt umsetzte ("Wir haben keinen einzigen Angriff zugelassen") und die 2:0-Führung (13. Minute) hätte ausbauen können.
Im zweiten Abschnitt sah Schwarz ein "zerfahrenes Spiel", in dem der BSC nach dem Anschlusstreffer "näher am 2:2" gewesen sei, ehe Adrian Mouttet den alten Abstand wieder herstellte: Traumhaft von der Mittellinie erzielte der Neuzugang das 3:1 (69.). Obgleich beim TuS die Kräfte schwanden, bahnte sich der zweite Saisonsieg an. Nach Ali Al Maanaqis Kopfball zum 2:3 (90.+1) wurde es aber hektisch. Die angezeigte Nachspielzeit von vier Minuten verlängerte sich nach einer Rudelbildung, die Gäste glichen durch Al Maanaqi zum 3:3 aus (90.+7). Wie bei der Niederlage in Wyhl ertönte direkt nach dem Gegentreffer der Schlusspfiff.
Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel hat der weiter ungeschlagene FC Bad Bellingen seinen starken Saisonstart fortgesetzt. In der ersten Halbzeit habe man sich noch schwergetan, so FC-Trainer Marvin Riede. Er hatte vor Anpfiff vermutet, dass sein Team die Gäste ob der tabellarischen Konstellation "ein bisschen auf die leichte Schulter" nehmen würde. Das sah er durch das frühe 1:0 durch Luca Nunninger (2.) befördert. Die Gäste glichen schnell aus (8.). War Leon Riede mit dem ersten Handelfmeter gescheitert, resultierte aus der Rettungsaktion direkt der nächste – und den netzte der FC-Verteidiger zum 2:1 ein (34.).
Nach der Pause "sind wir besser am Mann gewesen, haben die Räume besser geschlossen", attestierte Riede seiner Elf eine Steigerung. Letztlich hätte der Sieg noch höher ausfallen können. Aldin Sisic glänzte mit dem Treffer zum 4:1 und der Vorlage zum 3:1 durch Leonardo Komljenovic; der Verteidiger traf im dritten Spiel in Folge. "Wir können von jeder Position ein Tor machen", hob Riede die offensive Variabilität als Stärke hervor.
Drei Spiele, drei Siege: Die Fußballer der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal waren perfekt in die Landesliga-Runde gestartet und stehen überdies im Verbandspokal-Achtelfinale. Ein Lauf, der für Thorsten Szesniak am Sonntag offensichtlich wurde: "Man merkt extrem ihr Selbstvertrauen: Wie ruhig sie bleiben, wie stabil sie sind", befand der Trainer des FV Lörrach-Brombach nach der 0:2-Niederlage beim Spitzenreiter.
Tore: 1:0 Blust (51.), 2:0 Gergen (78.). Schiedsrichter: Rapp (Hausen i.W.).