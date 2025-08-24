Landesliga II Kompakt: SV Weil besiegt den SV Mundingen

Der FC Bad Bellingen schlägt den FV Lörrach-Brombach im Landesliga-Derby mit 3:2. Die FC-Fußballer zeigen sich mental stabil. Der Gäste-Trainer ist nach dem Auftritt ernüchtert.
Perseus Knab hatte bereits Kurs zu seinem angestammten Platz vor der Tribüne im Weiler Nonnenholzstadion genommen. Als die Durchsage ertönte, dass die elektronische Anzeigetafel ausnahmsweise außer Dienst sei, bog der Sportchef des SV Weil auf der Tartanbahn plötzlich ab und lief schnurstracks zum Sorgenkind. Dort angekommen, werkelte Knab kurz, betätigte den richtigen Schalter und siehe da: die Anzeigetafel erleuchtete.
Als um 17.34 Uhr der Schlusspfiff der Landesliga-Partie ertönte, war dort ein 1:0-Sieg gegen den SV Mundingen abzulesen. Es schien, als hätte jemand bei den Weiler Fußballern nach der ernüchternden 0:5-Auftaktpleite beim Bahlinger SC II den richtigen Schalter gefunden und umgelegt. "Wir haben ein paar Sachen angesprochen, die uns gegen Bahlingen nicht gefallen hat. Das haben die Jungs super umgesetzt", lobte Co-Trainer Dirk Bürgin. "Sei es im Pressing oder im Passspiel, sei es im Ball halten, um mal ein wenig Ruhe reinzubringen."
Tor: 1:0 Heidenreich (22.). Schiedsrichter: D. Schmidt (Haslach). Gelb-Rot: Heidenreich (75./Weil).
Im Ergebnis sah Gerhard Sauer, Trainer des FC Wittlingen, die Leistung seiner Landesliga-Fußballer gegen den SC Wyhl nicht unbedingt treffend wiedergegeben. "Sie haben sich reingehängt und nicht aufgegeben gegen einen gestandenen Landesligisten", lobte Sauer. Sein Team sah er "90 Minuten gegen einen guten Gegner auf Augenhöhe. Wir müssen vielleicht einen Tick cleverer sein".
Für das erste Saisontor des Aufsteigers, der derzeit personell nicht optimal besetzt ist, sorgte ein Neuzugang: Nach einem langen Pass lupfte Buba Ceesay den Ball zum 1:2-Anschlusstreffer ins Wyhler Gehäuse (42.). Die Ausgleichsbemühungen der Heimelf erlitten jedoch direkt nach der Pause einen Dämpfer, als man den Ball nicht aus der Gefahrenzone klären konnte und Rico Flink für die Gäste auf 3:1 erhöhte (47.). Sauer sprach auch von "kleinen Entscheidungen, die gegen uns gehen". So wurde Timo Glattacker bei seinem Alleingang kurz vor dem Strafraum und dem Abschluss gefoult. Statt Rot wegen Notbremse gab’s für Wyhl indes nur die Gelbe Karte (53.).
Seinen Premierensieg in der Landesliga durfte Manuel Schwarz als "hochverdient" einstufen. Seine Fußballer des TuS Binzen hätten gegenüber der 1:2-Niederlage beim FC Emmendingen "ein ganz anderes Gesicht" gezeigt, "was ich auch gefordert hatte", sagte der Trainer. Im Heimspiel gegen den Landesliga-Neuling "waren wir sehr dominant", in der ersten Halbzeit "hat einzig das Tor gefehlt", befand Schwarz angesichts entsprechender Chancen. Am Ende aber habe sich die Mannschaft belohnt, und zwar durch die Treffer von Jakob Rinza und Doppelpacker Nils Mayer, die binnen 27 Minuten auf 3:0 stellten (78.).
Maßgebend für den Heimerfolg waren aus des Trainers Sicht die "Geschlossenheit und taktische Umsetzung". Offensiv bereitete das Binzener Spiel über die Flügel den Gästen erhebliche Probleme, allen voran "David Muck ist sehr gut durchgebrochen", lobte Schwarz. Auch defensiv konnte ihn seine Mannschaft zufriedenstellen. "Die Dreierkette war gut vorbereitet", sagte Schwarz, der Waltershofens Torjäger Raul Sick und David Stählin weitestgehend abgemeldet sah.
Der Freiburger FC erzielte gegen den FC Emmendingen kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 und sah schon wie der sichere Sieger aus. Doch dann wurde der Aufsteiger immer stärker, verpasste aber mehrfach zumindest den Anschlusstreffer. Am Ende gewann der FFC etwas glücklich mit 2:0.
Eine Führung aus heiterem Himmel.
Nach dem nicht unbedingt dem Spielverlauf entsprechenden und erst durch den Lörracher Treffer in der Nachspielzeit zustande gekommenen 2:2 im Auftaktspiel vor Wochenfrist war die Vorgabe beim FFC für das Premierenspiel vor eigenem Anhang klar. Im ersten Pflichtspiel gegen den EC Emmendingen seit über 14 Jahren sollte unbedingt ein Sieg eingefahren werden. Was durchaus nachvollziehbar war, denn schließlich traf die als Verbandsligaabsteiger von der Konkurrenz sofort als Topfavorit ausgekorene Elf auf einen Aufsteiger, der sich erst einmal an die rauhere Luft in der Landesliga gewöhnen musste.
Freiburg: Franz, Leopold, Amann (46. Pergjeqaj), Scheuer, Osagie, Weizel (46. Babic), Graf (66. Stöcklin), Dantis, Mößner, Gilbert (76. Horwitz), Dämpfle (46. Ibrahim). Emmendingen: Ritter, Strittmatter (88. Richter), Grießbaum, Özcan (86. Sönmez), Dirani (74. Leber), Radovanovic, Reick (86. Huber), Kapp, Brucker, Bührer (74. Gibaja Lofink), Öncue. Tore: 1:0 Osagie (32.), 2:0 Dantis (49.). Schiedsrichter: Holub (Weil am Rhein). Zuschauer: 280.
Als Leonardo Komljenovic in der vergangenen Winterpause vom FV Lörrach-Brombach nach Bad Bellingen wechselte, war er einer der Hoffnungsträger, um die Fußball-Landesliga zu halten. Allerdings konnte der Verteidiger nur drei Pflichtspiele im VfR-Dress bestreiten. Unter dem neuen Dach des "FC" deutet sich für Komljenovic nun ein gelungener Neustart an.
Der 25-Jährige ist wieder im Rhythmus, wofür er sich am Samstag belohnen konnte: mit seinem ersten Treffer in der Landesliga, just gegen seinen Ex-Club aus Lörrach-Brombach beim 3:2-Heimsieg im Derby. In der 24. Minute klärte Komljenovic eine Ecke der Gäste per Kopf, "er zieht im Vollsprint an und macht das Tor", frohlockte sein Trainer Marvin Riede über den Treffer zur 1:0-Führung.
Tore: 1:0 Komljenovic (24.), 1:1 Hinrichsen (27.), 2:1 Muser (30.), 2:2 Muslic (39.), 3:2 Shala (42.). Schiedsrichter: Rose (Rastatt).
Wären es nicht zwei verschiedene Wettbewerbe, die Fußballwoche für den FSV Rheinfelden und die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal hätte Playoff-Charakter. Am Sonntag standen sich die Teams in der Landesliga gegenüber, am Mittwoch treffen sie sich in der zweiten Runde des Verbandspokals bereits wieder. Für die Rheinfelder bringt diese Partie zusätzliche Motivation mit: Sie wollen sich für die 2:5-Niederlage in Gundelfingen revanchieren.
Zumal das Ligaduell in seiner Intensität allemal Playoff-Charakter hatte. Von Beginn an gingen beide Seiten energisch in die Zweikämpfe, sodass sich rasch eine Partie entwickelte, die nicht nicklig, aber von einer physischen Kompromisslosigkeit geprägt war. Zehn Gelbe Karten und zweimal Gelb-Rot zeugen einerseits von der Intensität, andererseits von der klaren Linie, die der junge Unparteiische Linus Geng konsequent durchzog.
Tore: 0:1 W. Kassem (20./FE), 1:1 Heizmann (50.), 1:2 Koyuncu (60.), 2:2 Hansen (67.), 3:2 Blust (73.), 4:2 Heizmann (84./FE), 5:2 Volk (90.). Schiedsrichter: Geng (Friedenweiler). Gelb-Rot: Griesshaber (68./Spvgg.), Lokaj (74./FSV).