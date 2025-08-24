Landesliga II Kompakt: SV Weil besiegt den SV Mundingen

Perseus Knab hatte bereits Kurs zu seinem angestammten Platz vor der Tribüne im Weiler Nonnenholzstadion genommen. Als die Durchsage ertönte, dass die elektronische Anzeigetafel ausnahmsweise außer Dienst sei, bog der Sportchef des SV Weil auf der Tartanbahn plötzlich ab und lief schnurstracks zum Sorgenkind. Dort angekommen, werkelte Knab kurz, betätigte den richtigen Schalter und siehe da: die Anzeigetafel erleuchtete.

Als um 17.34 Uhr der Schlusspfiff der Landesliga-Partie ertönte, war dort ein 1:0-Sieg gegen den SV Mundingen abzulesen. Es schien, als hätte jemand bei den Weiler Fußballern nach der ernüchternden 0:5-Auftaktpleite beim Bahlinger SC II den richtigen Schalter gefunden und umgelegt. "Wir haben ein paar Sachen angesprochen, die uns gegen Bahlingen nicht gefallen hat. Das haben die Jungs super umgesetzt", lobte Co-Trainer Dirk Bürgin. "Sei es im Pressing oder im Passspiel, sei es im Ball halten, um mal ein wenig Ruhe reinzubringen."

Tor: 1:0 Heidenreich (22.). Schiedsrichter: D. Schmidt (Haslach). Gelb-Rot: Heidenreich (75./Weil).