Landesliga II-Kompakt: Mundingen dreht ein 0:2 zum 3:2-Auswärtssieg

Die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal verliert den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Landesliga. Gegner SV Mundingen verstärkt das Polster zu den Abstiegsrängen auf sechs Punkte.
Am Samstag hatte der bisherige Tabellendritte SV Weil 1910 vorgelegt und die Gundelfinger dank des 4:0-Heimsiegs über den Bahlinger SC II vom zweiten Platz verdrängt. Am Sonntagmorgen versuchte die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal Rang zwei zurückzuerobern, musste sich aber dem SV Mundingen mit 2:3 geschlagen geben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Heizmann (4.), 2:0 Meixner (28.), 2:1 Proksch (30.), 2:2 Wagener (49.), 2:3 Bauer (54.). Schiedsrichter: Lipp (Freiburg). Zuschauer: 150.
Beim verdienten Sieg in Waldkirch "haben wir die Leistungen der vergangenen Wochen bestätigt", resümierte Anton Weis, Trainer des FSV Rheinfelden. Die dominanten Gäste bauten ihre frühe Führung (5.) konsequent aus, während "von Waldkirch außer bei Standards nicht viel kam". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Males (5.), 0:2 Mislimovic (22.), 0:3, 0:4 beide Stangl (48., 52.). Schiedsrichter: Ludwig (Lichtenau).
Mit Leistung und Engagement des FC Bad Bellingen war Trainer Marvin Riede trotz der Niederlage zufrieden. Letztlich "müssen wir uns belohnen", haderte er mit vielen vergebenen Chancen nach Aldin Sisics Führungstor (9.). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Sisic (9.), 1:1 Gusturanaj (65.), 1:2 Elshani (80.). Schiedsrichter: Emier (March). Gelb-Rot: Muhovic (39./Tiengen). Rot: Jagne (32./Bellingen/Notbremse).
Für Thorsten Szesniak fühlt sich die bisherige Fußballsaison in der Landesliga in gewisser Hinsicht surreal an. Vor zwei Jahren spielte der FV Lörrach-Brombach noch in der Verbandsliga, doch der Verlauf vieler Partien dieser Runde erinnert den Trainer eher an einen Aufsteiger. Szesniak zeichnet das Bild einer jungen, elanvollen Mannschaft, die für ihre Auftritte viele Schulterklopfer und lobende Worte erhält. Doch "am Ende gewinnen die anderen", sagt er. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Mößner (3./FE), 2:0, 3:0 beide Gilbert (33., 73.). Schiedsrichter: Pacher (Brigachtal).
Eine über weite Strecken souveräne Leistung attestierte Trainer Manuel Schwarz seinem Binzener Team. In der Anfangsviertelstunde "haben wir uns schwergetan, ins Spiel zu kommen", so Schwarz. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Mayer (53.), 2:0 Mouttet (84.), 3:0 Mayer (90.+2). Schiedsrichter: Waibel (Sauldorf).
Durch das Remis konnte keines der Kellerkinder nennenswerten Boden im Abstiegskampf gutmachen. Der FC Wittlingen ist seit nun neun Partien sieglos, der SV Waltershofen seit 15 Spielen (seit dem Auftaktsieg gegen Wittlingen). FCW-Trainer Gerhard Sauer war angesichts der personellen Umstände dennoch stolz auf seine Spieler: "Sie haben wieder alles gegeben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Capobianco (6.), 0:2 Sick (16.), 1:2 Palatini (21.), 2:2 Breca (33.). Schiedsrichter: Clauss (Willstätt). Gelb-Rot: Capobianco (72./Waltershofen).
Als die Fußballer des SV Weil in die Landesliga-Saison starteten, legten sie mit der 0:5-Pleite beim Bahlinger SC II einen ernüchternden Auftakt hin. Seitdem haben die Blau-Weißen jedoch über dreieinhalb Monate hinweg eine positive Entwicklung genommen, die sich nun im Wiedersehen mit der BSC-Reserve ebenso im Ergebnis niederschlug. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Schepperle (29./FE), 2:0 Stöhr (37.), 3:0 Groß (54.), 4:0 Samardzic (85.). Schiedsrichter: Weber (Sinzheim).