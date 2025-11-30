Landesliga II-Kompakt: Mundingen dreht ein 0:2 zum 3:2-Auswärtssieg

Mit Leistung und Engagement des FC Bad Bellingen war Trainer Marvin Riede trotz der Niederlage zufrieden. Letztlich "müssen wir uns belohnen", haderte er mit vielen vergebenen Chancen nach Aldin Sisics Führungstor (9.). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Für Thorsten Szesniak fühlt sich die bisherige Fußballsaison in der Landesliga in gewisser Hinsicht surreal an. Vor zwei Jahren spielte der FV Lörrach-Brombach noch in der Verbandsliga, doch der Verlauf vieler Partien dieser Runde erinnert den Trainer eher an einen Aufsteiger. Szesniak zeichnet das Bild einer jungen, elanvollen Mannschaft, die für ihre Auftritte viele Schulterklopfer und lobende Worte erhält. Doch "am Ende gewinnen die anderen", sagt er. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Mößner (3./FE), 2:0, 3:0 beide Gilbert (33., 73.). Schiedsrichter: Pacher (Brigachtal).