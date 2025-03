Landesliga, II, kompakt: Letzte Chance für SV 08 Laufenburg

Am Samstag haben die Fußballer des SV 08 Laufenburg die wohl letzte Chance, sich nochmal an die Fersen der Landesliga-Spitze zu heften. Mit einem Sieg gegen die U23 des Bahlinger SC (15.30 Uhr) würde der Tabellensiebte auf acht Punkte an den Zweiten heranrücken – bei einem Spiel im Rückstand. In dieser Saison habe die BSC-Reserve „uns bisher spielerisch am meisten abverlangt und beeindruckt“, so 08-Trainer Michael Hagmann.