Landesliga II Kompakt: Geschenke im Emmendinger Stadtderby

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine in einem Punktspiel trug sich vor gut zwei Jahren in der Bezirksliga zu; damals bescherte ein 3:0-Erfolg dem SV Mundingen den Aufstieg in die Landesliga. Nun folgte die späte Revanche der Emmendinger. Zum großen Spielbericht (BZ-Plus):

"Wir brauchen nichts schönreden", sagt Thorsten Szesniak. Den Fehlstart seines FV Lörrach-Brombach will der Fußballtrainer nicht leugnen. "Der Druck ist im Kessel", verdeutlicht Szesniak nach sechs Landesliga-Spieltagen angesichts von Konto- (vier Punkte) und Tabellenstand (Rang zwölf). Die Entwicklung sieht der Coach nicht auf die neue Runde begrenzt, vielmehr "spielt die Rückrunde auch mit rein". In der Vorsaison lag der FVLB nach der Hinserie auf Rang zwei, danach sprangen aus 15 Spielen nur noch 17 Punkte heraus (Rückrunde: 13. Platz). Seit der Winterpause begleitet ein Schnitt von zwei Gegentoren pro Partie die Lörrach-Brombacher, denen die Stabilität abhandengekommen ist – defensiv wie mental. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Kittel (34.), 2:0 Silva Ramos (69.), 2:1 Lorenz (76.), 3:1 Avellina (86.). Schiedsrichter: Löffler (Freiburg).