Landesliga II Kompakt: Geschenke im Emmendinger Stadtderby

Der FC Emmendingen feiert in der Fußball-Landesliga den dritten Sieg in Serie. Vor stattlicher Zuschauerkulisse in Mundingen landet der Aufsteiger ein hochverdientes 3:0. Der TuS Binzen gibt erneut in den Schlussminuten Punkte ab, während der FC Bad Bellingen sein erstes Heimspiel verliert. Und der SV Weil? Rückt vor.
Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine in einem Punktspiel trug sich vor gut zwei Jahren in der Bezirksliga zu; damals bescherte ein 3:0-Erfolg dem SV Mundingen den Aufstieg in die Landesliga. Nun folgte die späte Revanche der Emmendinger. Zum großen Spielbericht (BZ-Plus):
Tore: 0:1 Martin (24.), 0:2, 0:3 Radovanovic (62., 64.). Schiedsrichter: Waibel (Meßkirch). Zuschauer: 500.
"Wir brauchen nichts schönreden", sagt Thorsten Szesniak. Den Fehlstart seines FV Lörrach-Brombach will der Fußballtrainer nicht leugnen. "Der Druck ist im Kessel", verdeutlicht Szesniak nach sechs Landesliga-Spieltagen angesichts von Konto- (vier Punkte) und Tabellenstand (Rang zwölf). Die Entwicklung sieht der Coach nicht auf die neue Runde begrenzt, vielmehr "spielt die Rückrunde auch mit rein". In der Vorsaison lag der FVLB nach der Hinserie auf Rang zwei, danach sprangen aus 15 Spielen nur noch 17 Punkte heraus (Rückrunde: 13. Platz). Seit der Winterpause begleitet ein Schnitt von zwei Gegentoren pro Partie die Lörrach-Brombacher, denen die Stabilität abhandengekommen ist – defensiv wie mental. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Kittel (34.), 2:0 Silva Ramos (69.), 2:1 Lorenz (76.), 3:1 Avellina (86.). Schiedsrichter: Löffler (Freiburg).
Es gibt Fußballspiele, in denen so ziemlich alles möglich gewesen wäre. Sieg, Niederlage, Unentschieden. Die Einschätzungen nach der Landesliga-Partie FC Tiengen gegen den SV Weil lagen zwar in den Feinheiten auseinander, aber Einigkeit herrschte darüber, dass der Spielverlauf auch ein anderes Ergebnis hergegeben hätte. Die Weiler hatten mit 2:1 (1:1) gewonnen – und das nicht unverdient, wie deren Coach Andreas Schepperle bemerkte. Weiter gehts im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Samardzic (1.), 1:1 Häring (14.), 1:2 Samardzic (61.). Schiedsrichter: Schulz (Heitersheim). Rot: Muratovic (90.+6/FCT/Notbremse).
Der Frust war groß bei den Gastgebern nach der Punkteteilung gegen Landesliga-Aufsteiger FC Wittlingen. Nichts hatte auf ein Comeback der Gäste im Auswärtsspiel hingedeutet, der TuS Binzen dominierte vor 400 Zuschauern mit einem überzeugenden Auftritt fast die komplette Spielzeit. Weiter gehts im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Mayer (27.), 1:1 Glattacker (48.), 2:1 Hupfer (50.), 3:1 Mayer (58.), 3:2 Ceesay (85./FE), 3:3 Glattacker (90.+1). Schiedsrichter: Pacher (Brigachtal).
Sollten Optimisten im Umfeld des FC Bad Bellingen von einem Status als Spitzenteam ausgegangen sein, nachdem der Saisonstart verheißungsvoll verlaufen war (zehn Punkte aus vier Spielen), gab es für sie nun den zweiten Dämpfer. Weiter gehts im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Okebe (13./FE), 0:2 Lindscheid (28.), 1:2 Jagne (36.), 1:3 Lindscheid (50.). Schiedsrichter: Stier (Allensbach).