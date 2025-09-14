Landesliga II Kompakt: FV Lörrach-Brombach verliert gegen SV Mundingen

Der SV Weil und FC Wittlingen stehen sich erstmals in einem Ligaderby gegenüber. Landesliga-Aufsteiger Wittlingen siegt mit 3:2 – dank Leidenschaft und dem Quäntchen Glück.
Als elementaren Aspekt, sich gegenüber der Vorsaison zu verbessern, hatte Thorsten Szesniak das Defensivverhalten seines Fußballteams des FV Lörrach-Brombach ausgemacht. Viel zu viele leichte Gegentreffer hatte der Trainer registriert. Nun, nach fünf Landesliga-Spieltagen der neuen Saison, muss Szesniak konstatieren: "Es zieht sich wie ein roter Faden durch das Jahr 2025."
Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Bauer (12./FE), 1:1 Muslic (14.), 1:2 Bauer (30.), 1:3 Kouzo (52.), 2:3 Muslic (76.). SR: Heller (Hilzingen).
Innerlich kam Gerhard Sauer am Samstagnachmittag aus dem Jubeln wohl gar nicht mehr heraus. Wie der Trainer des FC Wittlingen bekannte, habe er sich über jeden Schuss, den seine Fußballer gegen den SV Weil blockten, "gefreut wie über ein Tor". Unzählige Male "haben sie noch ein Bein oder einen Fuß dazwischen bekommen", hatte auch der Weiler Trainer Andreas Schepperle den leidenschaftlichen Einsatz der Gäste bemerkt.
Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Ceesay (5.), 1:1 Schepperle (10.), 1:2 Breca (18./FE), 2:2 Samardzic (39.), 2:3 Etienne (90.+2). Schiedsrichter: Bruyers (Freiburg).
An Chancen mangelte es den Fußballern des TuS Binzen bei RW Stegen nicht, dennoch musste sich der Landesligist mit einem 1:1 (0:1)-Remis begnügen. Die erste Halbzeit war laut TuS-Trainer Manuel Schwarz „kein schönes Spiel“. Seine Elf wirkte nach personell bedingter Systemänderung zum 4-3-3 „vogelwild“ und geriet gegen Stegen, das sich aufs „Konter- und Umschaltspiel“ verlegt hätte, in Rückstand. In der Pause stellte Schwarz auf das Binzener 4-2-3-1-System aus der Vorsaison um. „Wir nahmen das Zepter in die Hand“, nach Gelb-Rot gegen die Heimelf (58.) kreierten die dominierenden Gäste eine Fülle an Chancen. Erst ein Strafstoß führte zum 1:1 durch Nils Mayer (90.), kurz darauf hatte Hannes Brenneisen das Siegtor auf dem Fuß.
Tore: 1:0 R. Hug (27.), 1:1 Mayer (90.). Schiedsrichter: Fejza (Offenburg). Gelb-Rot: Rombach (58./Stegen).
Der FSV Rheinfelden hat sich für den uninspirierten Auftritt bei der 1:3-Derbyniederlage gegen den SV Weil rehabilitiert. Beim weiterhin sieglosen FC Tiengen gewann der Fußball-Landesligist mit 3:2 (1:0). Zu Beginn der Partie „hat man die Anspannung auf beiden Seiten gemerkt“, verwies FSV-Trainer Anton Weis auf den mageren Saisonstart beider Teams. In einem Duell auf Augenhöhe drehte das Heimteam von Trainer Giuseppe Stabile die Rheinfelder 1:0-Pausenführung, was für die Gäste „ein Schockmoment war“, so Weis. „Diesmal haben wir aber eine Top-Einstellung, Moral und positive Emotionen gezeigt.“ Wie bei seinem Treffer zur 1:0-Führung vollendete Alexis Silva Ramos (Weis: „Er steht dort, wo ein Stürmer stehen muss“) einen Angriff über die Flügel zum 2:2-Ausgleich (72.). Kurz vor Schluss war es Jerome Chikwaira, der auf Vorlage von Joker Rayen Boukradini den FSV zum 3:2-Sieg und Tiengen ans Tabellenende schoss.
Tore: 0:1 Silva Ramos (16.), 1:1 Muhovic (56.), 2:1 Gusturanaj (65.), 2:2 Silva Ramos (72.), 2:3 Chikwaire (87.). Schiedsrichter: Heilig (Klettgau).
Im fünften Spiel mussten die Fußballer des FC Bad Bellingen ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Mit 0:4 (0:1) unterlag der Landesligist beim SC Wyhl, der mit makelloser Bilanz die Tabellenführung erobert hat. FC-Trainer Marvin Riede resümierte eine „sehr gute erste Halbzeit“ seines Teams, das nah an den Gegenspielern war und die Räume dicht machte. Riede, der das Plus an Spielanteilen und Chancen bei seiner Elf verortete, war sich ob der ausgeglichenen Partie sicher: „Wer in der ersten Halbzeit das Tor macht, der gewinnt das Spiel.“ Er sollte Recht behalten – zu seinem Leidwesen fiel das 1:0 für Wyhl (37.). Direkt nach Wiederbeginn verpassten die Gäste den Ausgleich und erlitten – sichtbar unter anderem durch viele Leichtigkeitsfehler – einen deutlichen Leistungseinbruch.
Tore: 1:0 Flink (37.), 2:0 Hohwieler (56.), 3:0 Fischbach (64.), 4:0 Bonk (85.). Schiedsrichter: Mourad (Freiburg).