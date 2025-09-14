Landesliga II Kompakt: FV Lörrach-Brombach verliert gegen SV Mundingen

Der FSV Rheinfelden hat sich für den uninspirierten Auftritt bei der 1:3-Derbyniederlage gegen den SV Weil rehabilitiert. Beim weiterhin sieglosen FC Tiengen gewann der Fußball-Landesligist mit 3:2 (1:0). Zu Beginn der Partie „hat man die Anspannung auf beiden Seiten gemerkt“, verwies FSV-Trainer Anton Weis auf den mageren Saisonstart beider Teams. In einem Duell auf Augenhöhe drehte das Heimteam von Trainer Giuseppe Stabile die Rheinfelder 1:0-Pausenführung, was für die Gäste „ein Schockmoment war“, so Weis. „Diesmal haben wir aber eine Top-Einstellung, Moral und positive Emotionen gezeigt.“ Wie bei seinem Treffer zur 1:0-Führung vollendete Alexis Silva Ramos (Weis: „Er steht dort, wo ein Stürmer stehen muss“) einen Angriff über die Flügel zum 2:2-Ausgleich (72.). Kurz vor Schluss war es Jerome Chikwaira, der auf Vorlage von Joker Rayen Boukradini den FSV zum 3:2-Sieg und Tiengen ans Tabellenende schoss.

Tore: 0:1 Silva Ramos (16.), 1:1 Muhovic (56.), 2:1 Gusturanaj (65.), 2:2 Silva Ramos (72.), 2:3 Chikwaire (87.). Schiedsrichter: Heilig (Klettgau).