Landesliga II-Kompakt: FV Lörrach-Brombach meldet sich mit Sieg zurück

Ein Sieg, egal wie, lautete die Prämisse bei den Fußballern des FV Lörrach-Brombach. Das gelang. Die weiteren Fußball-Landesligisten aus dem Bezirk Hochrhein blieben dagegen sieglos.
Um das Remis aus Sicht des TuS Binzen einzuordnen, verwies Trainer Manuel Schwarz auf die Qualität des Gegners. "Der SV Weil war mit Abstand unser bester Gegner der Saison", lobte er die Blau-Weißen. Deren Coach Andreas Schepperle mochte sich mit nur einem Punkt nicht unbedingt anfreunden, allen voran angesichts der Fülle an Möglichkeiten seiner Elf. "Wir brauchen zu viele Chancen, um ein Tor zu erzielen", konstatierte Schepperle. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Mayer (8./FE), 1:1 Samardzic (76.). Schiedsrichter: Pfau (Achern).
Nach dem überzeugenden Saisonstart ist momentan der Wurm drin beim FC Bad Bellingen. Nach vier Spielen ungeschlagen, stand in Stegen nun die dritte Niederlage in Folge für die Kurstädter, dies bei einem Torverhältnis von 1:11. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Acar (27./FE), 2:0 Spiegelhalter (40.), 3:0 Benz (68.), 4:0 R. Hug (82.). Schiedsrichter: Wehner (Klettgau).
Am Schluss kam noch einmal etwas Spannung auf: Der 1:2-Anschlusstreffer von Manuel Gruber (81.), auf Flanken-Vorlage von Patrick Streule, ließ den FC Wittlingen in der Landesliga-Partie gegen den Freiburger FC hoffen. Doch es wurde nicht mehr wirklich eng. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1, 0:2 beide Dantis (28., 45.+2), 1:2 Gruber (81.). Schiedsrichter: Jonas Gumz (Rielasingen-Worblingen).
Das Krisenduell der Landesliga hat der FV Lörrach-Brombach klar für sich entschieden. Nach drei Niederlagen in Folge "tut das Ergebnis gut, das zu Null tut gut und vor allem die Art und Weise", sagte FVLB-Trainer Thorsten Szesniak nach dem zweiten Saisonsieg. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Muslic (15.), 2:0 Schwald (41.), 3:0 Binkert (66.), 4:0 Muslic (73.). Rot: D’Agostino (78./FVLB/Tätlichkeit). Gelb-Rot: Steffen (81./FCT). Schiedsrichter: Torn (Endingen).
Der FSV Rheinfelden gibt einem zuweilen Rätsel auf. In den vergangenen drei Spielzeiten versammelte der Landesligist stets eine stattliche Zahl an begabten Fußballern, doch Erfolgsserien waren rar gesät. Immer wieder erweckte der FSV den Eindruck, der Knoten sei geplatzt. Doch die Regel war: Bevor die Rheinfelder einen dritten Sieg in Serie nachlegen konnten, war der Knoten wieder da. Das verflixte dritte Spiel. Mehr dazu im Bz-Plus-Artikel.