Landesliga II-Kompakt: FV Lörrach-Brombach meldet sich mit Sieg zurück

Der FSV Rheinfelden gibt einem zuweilen Rätsel auf. In den vergangenen drei Spielzeiten versammelte der Landesligist stets eine stattliche Zahl an begabten Fußballern, doch Erfolgsserien waren rar gesät. Immer wieder erweckte der FSV den Eindruck, der Knoten sei geplatzt. Doch die Regel war: Bevor die Rheinfelder einen dritten Sieg in Serie nachlegen konnten, war der Knoten wieder da. Das verflixte dritte Spiel. Mehr dazu im Bz-Plus-Artikel.