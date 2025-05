Landesliga II kompakt: FV Lörrach-Brombach leistet keine Schützenhilfe

Nach drei Niederlagen in Folge gelang Rheinfelden wieder ein Punktgewinn. Das Remis in Tiengen sicherte ein Tordebütant: Colin Blatter glich für die Gäste mit seinem ersten Landesliga-Treffer zum 1:1-Endstand aus (57.).

FCT: Janke; Pagliarulo, Muratovic, Ortancioglu, Steffen; Guznenko (68. Slabjar), Stauch, Muhovic (87. Isele); Aliaj (50. Dimitriadis), Elshani (68. Cicek), Häring (68. Maksuti). FSV: Buonacosa; Kittel (50. Al Shaer), Lokaj, W. Kassem, Spahiu (46. Salli); Koyuncu, A. Kassem (83. Di Meo), Mislimovic; Korkmaz; Blatter, Stangl. Tore: 1:0 Guznenko (45.+4), 1:1 Blatter (57.). SR: Bräutigam (Weil). ZS: 180.

Die Vorbedingungen waren klar: Dem FC Wolfenweiler-Schallstadt fehlte zur Meisterschaft lediglich ein Punkt; diesen zu ergattern, sollte doch im Heimspiel gegen den bereits abgestiegenen Freiburger FC II möglich sein. Der Verein hatte die große Aufstiegsparty bereits organisiert, die mit einem Acht-Tore-Spektakel einen angemessenen Rahmen fand.

Die Gastgeber traten gleich das Gaspedal durch und erspielten sich schon in den Anfangsminuten gute Tormöglichkeiten, darunter ein Abseitstor von Philippe Häring (7.). Angesichts der Dominanz der "Wölfe" schien das 1:0 nur eine Frage der Zeit zu sein.



Doch weit gefehlt: Mit dem ersten Angriff gingen die Freiburger durch Iven Horwitz in Führung. In diesem Moment schien die Party geplatzt, die Meisterschaft auf die Partie beim SV Mundingen am kommenden Sonntag verschoben.

Schiedsrichter: Rapp (Zell). Tore: 0:1 Horwitz (12.), 1:1 Senftleber (20.), 2:1 Görlich (22.), 3:1 Häring (41.), 4:1 Späth (44.), 5:1 Görlich (58.), 6:1 Klein (76.), 7:1 Sievers (87.). Zuschauer: 150.