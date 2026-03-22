 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Landesliga II Kompakt: FC Wittlingen feiert Derbycoup

Kellerkind FC Wittlingen überrascht mit dem 1:0-Derbysieg gegen den SV Weil. Die Weiler Fußballer verlieren nach der vierten Pleite in Folge den Anschluss zur Landesliga-Spitze.

von Badische Zeitung · Heute, 19:58 Uhr · 0 Leser
Buba Ceesay (links, hier im Hinspiel gegen den Weiler Hugo Schupp) markierte das Wittlinger Siegtor gegen seinen Ex-Club.
Buba Ceesay (links, hier im Hinspiel gegen den Weiler Hugo Schupp) markierte das Wittlinger Siegtor gegen seinen Ex-Club. – Foto: Matthias Konzok (Archiv)

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LL Südbaden - 2
Lörrach-Br.
Tiengen
Stegen
Wyhl

Der FSV Rheinfelden schlägt mit dem FC Tiengen den nächsten direkten Konkurrenten. Durch den 3:1-Sieg bringt sich der Fußball-Landesligist in Schlagdistanz zum zweiten Platz.

Heute, 15:00 Uhr
FC Wittlingen
FC WittlingenWittlingen
SV Weil 1910
SV Weil 1910Weil
1
0
Abpfiff

Den Schlüssel zum Erfolg zu benennen fiel Fahredin Zikolli leicht. "Wir haben verstanden, dass es ein Derby ist", sagte der Fußballtrainer des FC Wittlingen euphorisiert nach dem 1:0-Sieg gegen den SV Weil. Die Entschlossenheit und der Wille waren für den Landesliga-Coach maßgebend, "man hat gesehen, dass die Jungs heiß sind".

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Tor: 1:0 Ceesay (48.). Schiedsrichter: V. Roeck (Öhningen).

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Binzen
TuS BinzenBinzen
FSV Rot-Weiß Stegen
FSV Rot-Weiß StegenStegen
0
0

Wenn Manuel Schwarz auf die Startphase aus der Winterpause blickt, hat der Trainer des TuS Binzen gemischte Gefühle. Am Samstag blieben seine Landesliga-Fußballer beim 0:0 gegen RW Stegen im dritten Spiel zum zweiten Mal ohne Gegentor.

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Schiedsrichter: Hamad (Konstanz). Bes.: Löffler (Stegen) hält Foulelfmeter von Mayer (42.).

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FSV Rheinfelden
FSV RheinfeldenRheinfelden
FC Tiengen
FC TiengenTiengen
3
1
Abpfiff

Als Tabellenvierter hatten die Fußballer des FSV Rheinfelden in Lauerstellung hinter der Landesliga-Spitze überwintert. "Der März wird mitentscheidend sein", prophezeite Anton Weis vor dem Restart.

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Tore: 0:1 Gusturanaj (33./FE), 1:1 Mislimovic (38.), 2:1 Chikwaira (72.), 3:1 Stangl (90.+2). SR: Heinrich (St. Märgen). Bes.: Aliaj verschießt HE (86./Tiengen).

Heute, 15:00 Uhr
SV Mundingen
SV MundingenMundingen
FV Lörrach-Brombach
FV Lörrach-BrombachLörrach-Br.
2
1
Abpfiff

Aus der Stimme von Thorsten Szesniak war die Verzweiflung eines Trainers deutlich zu hören. In der ersten Halbzeit beim SV Mundingen ließen seine Fußballer des FV Lörrach-Brombach einen Hochkaräter nach dem anderen liegen. "Brutal", haderte Szesniak.

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Tore: 1:0 Fischer (39.), 2:0 Bauer (47./FE), 2:1 Muslic (90.+2). Schiedsrichter: Burgenmeister (Uhldingen-Mühlhofen).

Gestern, 15:00 Uhr
FC Waldkirch
FC WaldkirchWaldkirch
SV Blau-Weiß Waltershofen
SV Blau-Weiß WaltershofenWaltershofen
1
1
Abpfiff

Im Duell der beiden tief im Tabellenkeller stehenden Mannschaften aus Waldkirch und Waltershofen kam es zu einer Punkteteilung, die keinem der beiden Teams weiterhilft. Den besseren Start erwischte die Heimelf von Tom Brockhöft, die durch Luka Mrkonjic die erste Torchance verbuchten. Seinen Schuss konnte Gästekeeper Leon Niemeier reaktionsschnell zur Ecke parieren (14.). Die zweite Großchance nutzten die Elztäler zum Führungstreffer. Maxi Scheer fing das ungenaue Abspiel eines Gegenspielers ab und bediente Dominik Frassica, der mühelos einschieben durfte (27.). Der FCW hatte zwar ein klares Übergewicht auf dem Spielfeld, kam aber zu keinen weiteren klaren Torchancen. Nach dem Seitenwechsel verpasste Frassica sein zweites Tor, nach scharfer Hereingabe von Mrkonjic, nur um Haaresbreite (52.). Fünf Minuten später sorgte der eingewechselte Raul Sick, nach mustergültigem Zuspiel von Tim Weber durch die Schnittstelle der Abwehr, für den Ausgleich (57.). In der Folgezeit bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel zu sehen, in dem sich beide Teams aber schwertaten, Chancen zu erarbeiten. Es dauerte bis zur dritten Nachspielminute, dass ein gefährlicher Torschuss zu verzeichnen war. Waldkirchs Innenverteidiger Jannik Bayer prüfte aus wenigen Meter Entfernung Keeper Niemeier, der mit einem sehenswerten Reflex die Arme hochriss und den Ball über die Torlatte lenkte. So blieb es im Elztalstadion bei der Punkteteilung, die keinem der beiden Teams in der Tabelle weiterhilft.

Tore: 1:0 Dominik Frassica (27.), 1:1 Raul Sick (57.). Schiedsrichter: Philipp Gaßner (Hattingen). Zuschauer: 170.

Gestern, 14:30 Uhr
FC Bad Bellingen
FC Bad BellingenBellingen
SC Wyhl
SC WyhlWyhl
0
1
Abpfiff

Seit der Winterpause hat sich für die Fußballer des FC Bad Bellingen eine prekäre tabellarische Lage entwickelt. Durch drei Niederlagen ist der Landesligist auf den ersten möglichen Abstiegsplatz 13 gerutscht und liegt nun fünf Punkte hinter der Konkurrenz. Dabei zeigte sich Trainer Marvin Riede trotz der 0:1-Niederlage gegen den SC Wyhl „zufrieden mit dem Auftritt“, sein Team habe die Vorgaben umgesetzt. „Es war nochmal ein großer Schritt gegenüber den letzten Wochen“, und das gegen den Primus. In einem „klassischen 0:0-Spiel“ habe man beim Wyhler Siegtor nicht konsequent verteidigt, und vorne habe „die letzte Konsequenz gefehlt“. Die Gastgeber vergaben Chancen zum Ausgleich und reklamierten kurz vor Schluss vergeblich ein elfmeterwürdiges Foulspiel der Gäste.

Tor: 0:1 Flink (40.). Schiedsrichter: Schmidt (Haslach). Gelb-Rot: Riede (88./Bad Bellingen).