Landesliga II Kompakt: FC Wittlingen feiert Derbycoup

Buba Ceesay (links, hier im Hinspiel gegen den Weiler Hugo Schupp) markierte das Wittlinger Siegtor gegen seinen Ex-Club. – Foto: Matthias Konzok (Archiv)

Der FSV Rheinfelden schlägt mit dem FC Tiengen den nächsten direkten Konkurrenten. Durch den 3:1-Sieg bringt sich der Fußball-Landesligist in Schlagdistanz zum zweiten Platz.

Den Schlüssel zum Erfolg zu benennen fiel Fahredin Zikolli leicht. "Wir haben verstanden, dass es ein Derby ist", sagte der Fußballtrainer des FC Wittlingen euphorisiert nach dem 1:0-Sieg gegen den SV Weil. Die Entschlossenheit und der Wille waren für den Landesliga-Coach maßgebend, "man hat gesehen, dass die Jungs heiß sind".

Wenn Manuel Schwarz auf die Startphase aus der Winterpause blickt, hat der Trainer des TuS Binzen gemischte Gefühle. Am Samstag blieben seine Landesliga-Fußballer beim 0:0 gegen RW Stegen im dritten Spiel zum zweiten Mal ohne Gegentor. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Schiedsrichter: Hamad (Konstanz). Bes.: Löffler (Stegen) hält Foulelfmeter von Mayer (42.).

Als Tabellenvierter hatten die Fußballer des FSV Rheinfelden in Lauerstellung hinter der Landesliga-Spitze überwintert. "Der März wird mitentscheidend sein", prophezeite Anton Weis vor dem Restart. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Tore: 0:1 Gusturanaj (33./FE), 1:1 Mislimovic (38.), 2:1 Chikwaira (72.), 3:1 Stangl (90.+2). SR: Heinrich (St. Märgen). Bes.: Aliaj verschießt HE (86./Tiengen).

Aus der Stimme von Thorsten Szesniak war die Verzweiflung eines Trainers deutlich zu hören. In der ersten Halbzeit beim SV Mundingen ließen seine Fußballer des FV Lörrach-Brombach einen Hochkaräter nach dem anderen liegen. "Brutal", haderte Szesniak. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0 Fischer (39.), 2:0 Bauer (47./FE), 2:1 Muslic (90.+2). Schiedsrichter: Burgenmeister (Uhldingen-Mühlhofen).

Im Duell der beiden tief im Tabellenkeller stehenden Mannschaften aus Waldkirch und Waltershofen kam es zu einer Punkteteilung, die keinem der beiden Teams weiterhilft. Den besseren Start erwischte die Heimelf von Tom Brockhöft, die durch Luka Mrkonjic die erste Torchance verbuchten. Seinen Schuss konnte Gästekeeper Leon Niemeier reaktionsschnell zur Ecke parieren (14.). Die zweite Großchance nutzten die Elztäler zum Führungstreffer. Maxi Scheer fing das ungenaue Abspiel eines Gegenspielers ab und bediente Dominik Frassica, der mühelos einschieben durfte (27.). Der FCW hatte zwar ein klares Übergewicht auf dem Spielfeld, kam aber zu keinen weiteren klaren Torchancen. Nach dem Seitenwechsel verpasste Frassica sein zweites Tor, nach scharfer Hereingabe von Mrkonjic, nur um Haaresbreite (52.). Fünf Minuten später sorgte der eingewechselte Raul Sick, nach mustergültigem Zuspiel von Tim Weber durch die Schnittstelle der Abwehr, für den Ausgleich (57.). In der Folgezeit bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel zu sehen, in dem sich beide Teams aber schwertaten, Chancen zu erarbeiten. Es dauerte bis zur dritten Nachspielminute, dass ein gefährlicher Torschuss zu verzeichnen war. Waldkirchs Innenverteidiger Jannik Bayer prüfte aus wenigen Meter Entfernung Keeper Niemeier, der mit einem sehenswerten Reflex die Arme hochriss und den Ball über die Torlatte lenkte. So blieb es im Elztalstadion bei der Punkteteilung, die keinem der beiden Teams in der Tabelle weiterhilft. Tore: 1:0 Dominik Frassica (27.), 1:1 Raul Sick (57.). Schiedsrichter: Philipp Gaßner (Hattingen). Zuschauer: 170.