Landesliga II Kompakt: FC Bad Bellingen punktet nach Rückstand

Der TuS Binzen überzeugt beim SC Wyhl mit seiner neuen Dreierkette. Dennoch verliert der Fußball-Landesligist mit 2:3. In der Nachspielzeit führt eine strittige Szene zur Niederlage.
"Je mehr die Sonne rauskam, desto mehr haben wir uns verbessert", resümierte Weils Co-Trainer Dirk Bürgin eine schleppende Anfangsphase bei "Fritz-Walter-Wetter" und einen letztlich "verdienten Sieg" seines Landesliga-Teams. Die Weiler Fußballer knüpften in puncto Intensität und Spielstärke an ihren überzeugenden Auftritt der Vorwoche gegen den SV Mundingen (1:0) an. Bürgin hob die geschlossene Mannschaftsleistung hervor. Nachdem Pranav Thakur auf 2:0 gestellt hatte (62.), fingen sich die Hausherren durch einen Rückpass in die Stegener Füße den schnellen Anschlusstreffer (64.). Doch "wir sind nicht nervös geworden", lobte Bürgin die Stabilität seiner Elf, für die Marvin Stöhr zum 3:1 traf (83.).
Einen kuriosen Platzverweis hat Rheinfelden in der Halbzeit kassiert: Romano Males sah nach einem Wortgefecht im Kabinentrakt Gelb-Rot. Die Wortwahl des Mundingers habe der Unparteiische derweil nicht gehört, berichtete FSV-Co-Trainer Dimitri Suworow. Vor der Pause hatte Males noch auf 2:3 für den FSV verkürzt. "Was wir für Gegentore bekommen, ist absoluter Wahnsinn", so Suworow zum Rückstand. Nach dem Platzverweis habe man auf Dreierkette umgestellt und wollte "Vollgas weiterspielen. Das haben die Jungs bombastisch gemacht", lobte Suworow, dessen Elf trotz Unterzahl das Spiel bestimmte. Nach Vincent Kittels 3:3 (49.) kreierte der FSV "genug Chancen", wobei die Gäste ihre Konter hätten besser ausspielen können. Auf das 3:4 (89.) hatte der FSV noch eine Antwort parat: Per Strafstoß sicherte Serkan Korkmaz einen "verdienten Punkt".
Herbe Schlappe für den FCW beim Gastpiel in Lörrach – Bis auf 15 Minuten nach dem Anschlusstreffer durch Co-Spielertrainer Maxi Scheer, waren die Elztäler nicht auf Augenhöhe mit dem ehemaligen Oberligisten.
Es war noch keine Viertelstunden gespielt, da war der Grundstein für den deutlichen Heimsieg gelegt. Nachdem Keeper Lars Fechti einen abgefälschten Schuss aus der Torecke kratzte, reagierte Giovanni Passannante am schnellsten und staubte zur Lörracher Führung ab (8.). Nach feinem Pass des auffälligen Mittelfeldakteurs Thai Bao Nguyen in die Schnittstelle der Waldkircher Abwehr schloss Alija Kapidzija nervenstark zum 2:0 ab (13.). Danach schalteten die Gastgeber einen Gang zurück und die Elztäler fanden langsam auch Zugang zum Spiel. Nach guter Vorabeit von Michael Tischer ließ Maxi Scheer dem heimischen Keeper Lenny Ecker keine Chance und markierte den Anschlußtreffer. Zwei Minuten später fehlte Scheer bei seinem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze das Quäntchen Glück; leicht abgefälscht strich der Schuss nur um Zentimeter über die Torlatte (32.). Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber wieder das Kommando im Lörracher Grütt. Ihr bester Spieler Nguyen zirkelte das Spielgerät aus 15 Meter unhaltbar ins rechte Toreck (50.). Das Tor gab der Heimelf die nötige Sicherheit, die die 2.Spielhälfte nun klar dominierten. Durch ein Elfmetertor von Johannes Binkert (75.) und ein Kopfballtreffer von Tim Heininger (78.) erhöhten sie folgerichtig auf den Endstand 5:1. Zu allem Übel verletzte sich noch Außenverteidiger Aaron Bisle bei dem Foul, was den Strafstoß nach sich zog und musste ausgewechselt werden.
Tore: 1:0 Giovanni Passannante (8.), 2:0 Alija Kapidzija (13.), 2:1 Maximilian Scheer (30.), 3:1 Thai Bao Nguyen (50.), 4:1 Johannes Binkert (75./Elfmeter), 5:1 Tim Heininger (78.). Schiedsrichter: Oskar Lorenz (Überlingen). Zuschauer: 170.
Trotz 0:2-Rückstandes nach 21 Minuten hat Bad Bellingen auch im dritten Saisonspiel gepunktet. Mit einsetzendem Regen sei der Ball auf dem stumpfen Rasen schneller geworden, so Gäste-Coach Marvin Riede, was seiner Elf zupasskam. Nach dem 1:2-Pausenrückstand sah er bestätigt, dass "wir top-fit sind. Wir sind auf dem tiefen Platz gelaufen und haben die Räume bespielt". Ein Sonderlob erhielt Antonio Prete. Weil Abwehrstütze Leon Riede Vater wurde, gab der 18-Jährige sein Landesliga-Debüt – auf ungewohnter Position als Rechtsverteidiger. "Er hat es gut gemacht und sich mit dem 3:2 belohnt", lobte Marvin Riede. Den Ausgleich konnte Emmendingen nicht erzwingen, Tim Schillinger (4:2/81.) besiegelte den zweiten Saisonsieg.
Die Ruhe war fast schon gespenstisch. Die Fußballer des TuS Binzen saßen in ihren roten, nassgeschwitzten Trikots auf der Bank oder auf dem Wyhler Rasen, das Funktionsteam sammelte Materialien ein. Und von allen war zu vernehmen: nichts. Kein Wort. Keine Regung. Dafür: die pure Niedergeschlagenheit. Wie tausend Blicke in die rote Leere.
Eine Niederlage wie beim SC Wyhl zu verdauen, braucht Zeit. Erstens, weil der Zeitpunkt aus Binzener Sicht tragisch war. Vier Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, ein letzter Ball flog in Richtung des Gäste-Strafraums. Der Wyhler Rico Flink stieß in David Boseks Rücken, der TuS-Kapitän kam aus dem Gleichgewicht und ward plötzlich im Kampf um das Spielgerät im Hintertreffen. Mit einem Zupfer versuchte Bosek zu retten, was nicht mehr zu retten war – Elfmeter.
Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Brenneisen (9.), 1:1 Thoma (14.), 1:2 Mayer (33./FE), 2:2 Flink (55.), 3:2 Kreutner (90.+5/FE). Schiedsrichter: Bentrup (Lautenbach).
Trotz der dritten Niederlage im dritten Saisonspiel sah Wittlingens Coach Gerhard Sauer eine erneute Steigerung des Aufsteigers. Bei einem Top-Team "haben wir gut mitgehalten und mit Ball Lösungen gefunden". Die Gäste erspielten sich zunächst die besseren Chancen, kassierten per Elfmeter das 0:1 (34.). Nach der Pause verpasste Bahlingen mehrmals den zweiten Treffer. In der Schlussphase "sind wir vorne draufgegangen", durch Konter fielen die weiteren Gegentore. Ein Faktor: Die Kondition, denn die Regionalliga-Reserve trainiert deutlich häufiger als der gemeine Landesligist. Zudem müsse man, so Sauer, "im letzten Drittel zwingender und präsenter werden". Man habe eine spielstarke Offensive, aber "vielleicht fehlt ein Knipser".