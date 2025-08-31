Landesliga II Kompakt: FC Bad Bellingen punktet nach Rückstand

Herbe Schlappe für den FCW beim Gastpiel in Lörrach – Bis auf 15 Minuten nach dem Anschlusstreffer durch Co-Spielertrainer Maxi Scheer, waren die Elztäler nicht auf Augenhöhe mit dem ehemaligen Oberligisten.

Es war noch keine Viertelstunden gespielt, da war der Grundstein für den deutlichen Heimsieg gelegt. Nachdem Keeper Lars Fechti einen abgefälschten Schuss aus der Torecke kratzte, reagierte Giovanni Passannante am schnellsten und staubte zur Lörracher Führung ab (8.). Nach feinem Pass des auffälligen Mittelfeldakteurs Thai Bao Nguyen in die Schnittstelle der Waldkircher Abwehr schloss Alija Kapidzija nervenstark zum 2:0 ab (13.). Danach schalteten die Gastgeber einen Gang zurück und die Elztäler fanden langsam auch Zugang zum Spiel. Nach guter Vorabeit von Michael Tischer ließ Maxi Scheer dem heimischen Keeper Lenny Ecker keine Chance und markierte den Anschlußtreffer. Zwei Minuten später fehlte Scheer bei seinem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze das Quäntchen Glück; leicht abgefälscht strich der Schuss nur um Zentimeter über die Torlatte (32.). Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber wieder das Kommando im Lörracher Grütt. Ihr bester Spieler Nguyen zirkelte das Spielgerät aus 15 Meter unhaltbar ins rechte Toreck (50.). Das Tor gab der Heimelf die nötige Sicherheit, die die 2.Spielhälfte nun klar dominierten. Durch ein Elfmetertor von Johannes Binkert (75.) und ein Kopfballtreffer von Tim Heininger (78.) erhöhten sie folgerichtig auf den Endstand 5:1. Zu allem Übel verletzte sich noch Außenverteidiger Aaron Bisle bei dem Foul, was den Strafstoß nach sich zog und musste ausgewechselt werden.

Tore: 1:0 Giovanni Passannante (8.), 2:0 Alija Kapidzija (13.), 2:1 Maximilian Scheer (30.), 3:1 Thai Bao Nguyen (50.), 4:1 Johannes Binkert (75./Elfmeter), 5:1 Tim Heininger (78.). Schiedsrichter: Oskar Lorenz (Überlingen). Zuschauer: 170.