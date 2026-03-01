Landesliga II, Kompakt: Fatale Schlussphase nach 2:0 für FC Wittlingen

Der FC Tiengen hat seine Erfolgsserie in der Landesliga auf zehn Spiele ohne Niederlage (neun Siege, ein Remis) ausgebaut. Am Samstag setzte sich das Team von Trainer Giuseppe Stabile im Nachholspiel beim Freiburger FC mit 2:1 durch und verdrängte die Gastgeber vom fünften Tabellenplatz.

Die FCT-Fußballer starteten furios aus der Winterpause und kreierten bereits in der ersten Minute zwei Großchancen. Abdul Ehad Demirdal traf kurz darauf zur Gäste-Führung, sah nach dem schnellen Freiburger Ausgleich wegen einer Tätlichkeit indes Rot (9.). In Überzahl vergab der FFC mehrere hochkarätige Chancen, darunter einen Strafstoß. Das 2:1-Siegtor von Nexhdet Gusturanaj (67.) verteidigte Tiengen beherzt bis zum Schlusspfiff.

Tore: 0:1 Demirdal (4.), 1:1 Scheuer (7.), 1:2 Gusturanaj (67.). Schiedsrichter: Baumer (Offenburg). Rot: Demirdal (9./Tiengen/Tätlichkeit). Bes.: Mößner verschießt FE (Freiburg/23.).