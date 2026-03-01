Landesliga II, Kompakt: Fatale Schlussphase nach 2:0 für FC Wittlingen

Bittere Pille für den FC Wittlingen: Lange sieht es nach einem gelungenen Restart für den Fußball-Landesligisten aus, doch am Ende ist es wieder nichts mit Punkten im Abstiegskampf.
Mit Begrifflichkeiten wie letzte Chance gilt es im Sport sparsam umzugehen. Wer mit einem Sieg aus 16 Spielen und fünf Punkten in die Winterpause gegangen ist und das neue Jahr mit einem Heimspiel gegen einen Abstiegskonkurrenten eröffnet, dürfte mit diesem Label allerdings weniger ein Problem haben. Besonders, was die Motivationslage betrifft, war die Nachholpartie des Fußball-Landesligisten FC Wittlingen gegen den knapp über dem Strich notierten FC Emmendingen eines dieser Spiele mit finalem Charakter. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Palatini (28.), 2:0 D. Pinke (41.), 2:1 Krekaj (49.), 2:2 Radovanovic (85.), 2:3 Bührer (90.+5/FE). Schiedsrichter: Heller (Hilzingen).
Der FC Tiengen hat seine Erfolgsserie in der Landesliga auf zehn Spiele ohne Niederlage (neun Siege, ein Remis) ausgebaut. Am Samstag setzte sich das Team von Trainer Giuseppe Stabile im Nachholspiel beim Freiburger FC mit 2:1 durch und verdrängte die Gastgeber vom fünften Tabellenplatz.
Die FCT-Fußballer starteten furios aus der Winterpause und kreierten bereits in der ersten Minute zwei Großchancen. Abdul Ehad Demirdal traf kurz darauf zur Gäste-Führung, sah nach dem schnellen Freiburger Ausgleich wegen einer Tätlichkeit indes Rot (9.). In Überzahl vergab der FFC mehrere hochkarätige Chancen, darunter einen Strafstoß. Das 2:1-Siegtor von Nexhdet Gusturanaj (67.) verteidigte Tiengen beherzt bis zum Schlusspfiff.
Tore: 0:1 Demirdal (4.), 1:1 Scheuer (7.), 1:2 Gusturanaj (67.). Schiedsrichter: Baumer (Offenburg). Rot: Demirdal (9./Tiengen/Tätlichkeit). Bes.: Mößner verschießt FE (Freiburg/23.).
Gegen eine engagiert auftretende Heimmannschaft hatten die personell gebeutelten Mundinger kaum einen Stich und blieben über die gesamte Spielzeit gesehen zu harmlos. Der FC Waldkirch verbleibt zwar weiter auf Tabellenplatz 14, verkürzt den Abstand zu den sicheren Rängen aber auf acht Zähler. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0, 2:0 Tanor (2., 12.), 3:0 Paul Rohdenburg (69./Foulelfmeter). Schiedsrichter: Hamad (Dettingen). Zuschauer: 200.