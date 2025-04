Landesliga II Kompakt: Der SV 08 Laufenburg ist das formbeste Team

Den positiven Trend von zwei Siegen in Folge will Fußball-Landesligist SV Weil am Samstag gegen den FC Tiengen fortsetzen (15.30 Uhr). Mit einem Sieg würden die Blau-Weißen auf zwei Punkte an den Tabellenvierten heranrücken. Derweil ergänzt Jens Vogtsberger (36), lange beim TuS Efringen-Kirchen aktiv, als Beirat Sport die sportliche Leitung um Sportchef Perseus Knab.

Die Landesliga-Fußballer des FSV Rheinfelden starten in eine Derby-Miniserie. Am Sonntag treten sie beim TuS Binzen an (15 Uhr), danach folgen die Lokalduelle gegen den SV Weil und beim VfR Bad Bellingen. In der Partie in Binzen können sich beide Kontrahenten vor der finalen Saisonphase für eine Top-Acht-Platzierung und damit die direkte Qualifikation für die erste Runde des südbadischen Verbandspokals in Position bringen. Aktuell rangieren die neuntplatzierten Rheinfelder zwei Zähler vor dem TuS (10.).