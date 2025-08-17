Landesliga II Kompakt: Der FV Lörrach-Brombach punktet zum Auftakt

Äußerst zufrieden ob einer "sehr guten Mannschaftsleistung" war Trainer Anton Weis mit dem Auftakt seines FSV Rheinfelden. "Wir hatten eine sehr gute Höhe im Spiel und ließen Waldkirch kaum herauskommen." Aus dem Spiel heraus ließen die Rheinfelder fast nichts zu, angesichts der hohen Zahl an eigenen Chancen hätten mehr als zwei Tore durch Vincent Kittel (15.) und Jerome Chikwaira (36.) zu Buche stehen können. Einer der vier externen Zugänge in der Anfangsformation: Torwart Artjom Meier (19). Jedoch habe man sich noch nicht auf eine Nummer eins festgelegt, so Weis. Neben den Akteuren der Startelf hätten es die Einwechselspieler "genauso gut gemacht", lobte der Coach. Dass beim Auftakt einige Anwärter auf einen Stammplatz noch fehlten, lässt Weis gespannt-freudig vorausblicken. Der neue Konkurrenzkampf mit der potenziellen Qual der Wahl "wird eine Herausforderung für mich als Trainer".

Doch als Szesniak das 2:2-Remis zum Auftakt der Fußball-Landesliga analysierte, kam er zu dem Schluss: "Das Tor hat uns nicht in die Karten gespielt." Klingt paradox. Allerdings setzte das Tor im Lörracher Spiel eine fatale Dynamik in Gang. "Es wird wild. Wir ziehen uns zurück, spielen nur noch lange Bälle." Während die offensiven Kräfte nach vorne rannten, blieben die defensiven stehen, "wir reißen auseinander, die Räume sind da und dann spielen sie uns aus", so Szesniak. Acht Minuten später stand es 1:2.

Eigene Torerfolge bereiten üblicherweise eine große Freude. Auch Thorsten Szesniak konnte den Moment in der 36. Spielminute genießen. Umso mehr, weil der Trainer des FV Lörrach-Brombach das angedachte Stilmittel – lange Bälle hinter die Kette des Freiburger FC – erfolgreich umgesetzt sah. Der Spielzug mündete in der 1:0-Führung, die letztlich FFC-Verteidiger Aaron Mößner als Eigentor angerechnet wurde.

"Lieber einen Punkt mitnehmen als drei Punkte hergeben", zeigte sich Marvin Riede, Trainer des FC Bad Bellingen, mit dem Remis zufrieden. Gerade weil – wie beim FC Tiengen – viele Absenzen zu verzeichnen waren. "Wir haben als Mannschaft agiert, das Spiel eng gemacht und vom ersten bis zum letzten Mann gekämpft", hob Riede hervor und ergänzte: "Das fängt beim Betreuer an, der Spieler in Freiburg abholt, weil es mit dem Zug nicht gereicht hätte, und hört beim letzten Einwechselspieler aus der zweiten Mannschaft auf." Riede sah die "klareren Chancen" bei seiner Elf, verwies aber auch auf Top-Chancen der Gastgeber. Das Duell blieb auch in Bad Bellinger Überzahl – Tiengens Marco Pagliarulo flog mit Gelb-Rot vom Platz (62.) – weitgehend ausgeglichen. In der Schlussphase verpasste Tim Schillinger zweimal das Siegtor für die Gäste, der Tiengener Dion Elshani traf in der Nachspielzeit den Pfosten.

Ein spätes Gegentor hat den TuS Binzen um einen Punktgewinn zum Auftakt gebracht. In der 86. Minute traf der FC Emmendingen zum 2:1-Sieg, zu einem Zeitpunkt, "als ich eher das Gefühl hatte, dass wir am Drücker sind", so TuS-Trainer Manuel Schwarz. Doch bei einem Eckball der Gastgeber "haben wir im Kollektiv gepennt", Luca Kapp gelang per Kopf der Lucky Punch für den Aufsteiger. Die erste Heimführung (47.) hatte Nils Mayer nach Flanke von Neuzugang Adrian Mouttet egalisiert (67.). Chancen, dem Spiel eine andere Wendung zu geben, hatten die Binzener, wobei der Coach die Angriffe teils "zu schlecht zu Ende gespielt" sah. Beiden Seiten attestierte Schwarz "kein schönes Spiel", insgesamt "gab es viele Dinge, die wir besser machen können und müssen". So forderte er, allgemein "wacher zu sein" und "viel mehr die Zweikämpfe zu suchen". Hier sah er seine Equipe "zu halbherzig" agieren. Tore: 1:0 Radovanovic (47.), 1:1 Mayer (67.), 2:1 Kapp (86.). Schiedsrichter: Blettermann (Steinmauern).

"Historisch" war eine Vokabel, die am Sonntag im Krebsbachstadion zu Waltershofen häufig gebraucht wurde. Wer mochte es den Gastgebern verdenken, die erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der Landesliga antraten? Das Debüt wurde zünftig gefeiert, auch wenn das 1:0 in der Entstehung etwas glücklich war. Ehrung und Wünsche vor dem Spiel Der ASV Merdingen, ein Lokalrivale der Waltershofener, kam in gewisser Weise ebenfalls zu seiner Landesliga-Premiere. Da der eigene Stadionsprecher der Blau-Weißen nicht zur Verfügung stand, hatte sein Merdinger Kollege kurzerhand diese Aufgabe übernommen.



Vor dem Spiel richtete Norbert Glöckler, der erste Vorsitzende des SV Blau-Weiß Waltershofen, das Wort an das Publikum. Spielerehrungen seien im Verein nicht üblich, erklärte er. Aber im Fall von Nico Schopp mussten die Tuniberger eine Ausnahme machen: Der Spielführer bestritt mit der Partie gegen den FC Wittlingen sein 300. Punktspiel für Waltershofen – die zahlreichen Pokal- und Testspieleinsätze nicht eingerechnet. "Vielleicht hat der FC Wittlingen ihm ein Geschenk mitgebracht", äußerte Glöckler seine Hoffnung und wünschte den Zuschauern eine unterhaltsame Partie "mit vielen Toren". Lediglich letzterem Wunsch mochten die Spieler auf dem Platz allerdings nicht entsprechen. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel. Tor: 1:0 Sick (70.). Schiedsrichter: Pfau (Oberachern). Zuschauer: 130.