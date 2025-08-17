Landesliga II Kompakt: Der FV Lörrach-Brombach punktet zum Auftakt

Die Taktik des Fußball-Landesligisten geht bis zur eigenen Führung auf. Ein Traumtor rettet das 2:2-Remis.
Eigene Torerfolge bereiten üblicherweise eine große Freude. Auch Thorsten Szesniak konnte den Moment in der 36. Spielminute genießen. Umso mehr, weil der Trainer des FV Lörrach-Brombach das angedachte Stilmittel – lange Bälle hinter die Kette des Freiburger FC – erfolgreich umgesetzt sah. Der Spielzug mündete in der 1:0-Führung, die letztlich FFC-Verteidiger Aaron Mößner als Eigentor angerechnet wurde.
Doch als Szesniak das 2:2-Remis zum Auftakt der Fußball-Landesliga analysierte, kam er zu dem Schluss: "Das Tor hat uns nicht in die Karten gespielt." Klingt paradox. Allerdings setzte das Tor im Lörracher Spiel eine fatale Dynamik in Gang. "Es wird wild. Wir ziehen uns zurück, spielen nur noch lange Bälle." Während die offensiven Kräfte nach vorne rannten, blieben die defensiven stehen, "wir reißen auseinander, die Räume sind da und dann spielen sie uns aus", so Szesniak. Acht Minuten später stand es 1:2.
Tore: 1:0 Mößner (36./ET), 1:1 Graf (40.), 1:2 Osagie (44.), 2:2 Heininger (90.+1). Schiedsrichter: Brunner (Triberg).
Äußerst zufrieden ob einer "sehr guten Mannschaftsleistung" war Trainer Anton Weis mit dem Auftakt seines FSV Rheinfelden. "Wir hatten eine sehr gute Höhe im Spiel und ließen Waldkirch kaum herauskommen." Aus dem Spiel heraus ließen die Rheinfelder fast nichts zu, angesichts der hohen Zahl an eigenen Chancen hätten mehr als zwei Tore durch Vincent Kittel (15.) und Jerome Chikwaira (36.) zu Buche stehen können. Einer der vier externen Zugänge in der Anfangsformation: Torwart Artjom Meier (19). Jedoch habe man sich noch nicht auf eine Nummer eins festgelegt, so Weis. Neben den Akteuren der Startelf hätten es die Einwechselspieler "genauso gut gemacht", lobte der Coach. Dass beim Auftakt einige Anwärter auf einen Stammplatz noch fehlten, lässt Weis gespannt-freudig vorausblicken. Der neue Konkurrenzkampf mit der potenziellen Qual der Wahl "wird eine Herausforderung für mich als Trainer".
Schiedsrichter: V. Roeck (Öhningen). Gelb-Rot: Pagliarulo (62./Tiengen).
Ein spätes Gegentor hat den TuS Binzen um einen Punktgewinn zum Auftakt gebracht. In der 86. Minute traf der FC Emmendingen zum 2:1-Sieg, zu einem Zeitpunkt, "als ich eher das Gefühl hatte, dass wir am Drücker sind", so TuS-Trainer Manuel Schwarz. Doch bei einem Eckball der Gastgeber "haben wir im Kollektiv gepennt", Luca Kapp gelang per Kopf der Lucky Punch für den Aufsteiger. Die erste Heimführung (47.) hatte Nils Mayer nach Flanke von Neuzugang Adrian Mouttet egalisiert (67.). Chancen, dem Spiel eine andere Wendung zu geben, hatten die Binzener, wobei der Coach die Angriffe teils "zu schlecht zu Ende gespielt" sah. Beiden Seiten attestierte Schwarz "kein schönes Spiel", insgesamt "gab es viele Dinge, die wir besser machen können und müssen". So forderte er, allgemein "wacher zu sein" und "viel mehr die Zweikämpfe zu suchen". Hier sah er seine Equipe "zu halbherzig" agieren.
"Historisch" war eine Vokabel, die am Sonntag im Krebsbachstadion zu Waltershofen häufig gebraucht wurde. Wer mochte es den Gastgebern verdenken, die erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der Landesliga antraten? Das Debüt wurde zünftig gefeiert, auch wenn das 1:0 in der Entstehung etwas glücklich war.
Tor: 1:0 Sick (70.). Schiedsrichter: Pfau (Oberachern). Zuschauer: 130.
Das Bahlinger Kaiserstuhlstadion hat sich zu keinem guten Pflaster für den SV Weil entwickelt. Zum dritten Mal in Folge blieben Landesliga-Fußballer bei der BSC-Reserve ohne Treffer, nach der 0:1-Niederlage vor zwei Jahren setzte es nun zum zweiten Mal in Serie eine 0:5-Pleite. "Nicht das, was wir uns vorgestellt hatten", kommentierte Dirk Bürgin, der mit Co-Trainerpartner Thomas Schwarz momentan Chefcoach Andreas Schepperle (Knie-OP) vertritt, die Auftaktniederlage. In der Abwehr sind die Weiler urlaubsbedingt aktuell zwar "ein bisschen eingeschränkt", aber die Leistungsunterschiede waren an diesem Tag schlichtweg zu deutlich. Die Bahlinger 2:0-Pausenführung baute Uriel Okebe mit einem Hattrick bis zur 66. Minute auf 5:0 aus. "Die letzten beiden Tore waren eher geschenkt", haderte Bürgin mit fatalen Fehlpässen, die Okebe wiederum eiskalt im Eins-gegen-Eins genutzt habe. Weiler Chancen waren Mangelware, "im letzten Drittel waren wir zu hektisch", konstatierte Bürgin.