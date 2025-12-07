Landesliga II Kompakt: Der FC Emmendingen ist chancenlos

Fußball-Landesligist FC Bad Bellingen landet einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Beim FV Lörrach-Bromnbach gewinnen die Gäste nach engagiertem Auftritt mit 2:1.
In der Hoffnung, nach zuvor drei Niederlagen bei 3:8 Toren im letzten Spiel des Kalenderjahrs und vor der am Abend im Clubheim stattfindenden Weihnachtsfeier die Trendwende zu schaffen, bemühte man beim FC Emmendingen die Statistik: Denn wenn es in den vergangenen gut 50 Jahren einen Lieblingsgegner im Elzstadion gab, dann war dies der FFC, der dort 14 von 18 Spielen verlor, letztmals in der Landesligasaison 2010/2011 mit 1:3.
Tore: 0:1 Graf (3.), 0:2 Gilbert (11.), 0:3 Amann (20.). Schiedsrichter: Lindenmeier (Offenburg). Zuschauer: 170.
In einer bisher überzeugenden Saison verabschiedeten sich die Weiler Fußballer mit einem kleinen Dämpfer in die Winterpause. Sie rutschten durch die Niederlage in Mundingen auf den dritten Tabellenplatz zurück.
Tore: 0:1 Groß (12.), 1:1 Bauer (27.), 2:1 Kock (62.), 3:1 Bauer (80./FE). Schiedsrichter: Hamidi (Rastatt).
Wenige Minuten nach Schlusspfiff um sein Nervenkostüm befragt, bekannte Binzens Trainer Manuel Schwarz: "Es ist noch sehr wacklig." Ein derartiges Spiel "habe ich noch nicht erlebt".
Tore: 1:0 Rösler (23.), 1:1 Thiel (33.), 2:1 Schopp (37.), 2:2 Brenneisen (47.), 2:3 Mayer (63./FE), 3:3 Rösler (64.), 4:3 Stählin (68.), 4:4 Bosek (83.), 4:5, 4:6 beide Mayer (88., 89./FE), 4:7 Chrobok (90.). Schiedsrichter: Bentrup (Lautenbach).
Die Niedergeschlagenheit war bei Thorsten Szesniak nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Bad Bellingen deutlich herauszuhören. Mit der dritten Niederlage in Folge hat sich sein Fußballteam des FV Lörrach-Brombach in die Winterpause verabschiedet.
Tore: 0:1 Musu Jaiteh (37.), 0:2 Sisic (45.), 1:2 Heininger (74.). Schiedsrichter: Frieske (Freiburg). Gelb-Rot: Muslic (90.+4/FVLB), Krumm (90.+7/Bellingen).
Seitdem 2012 eine Fusion den Fußball-Stadt-Verein Rheinfelden aus der Taufe gehoben hat, sind in nunmehr 14 Spielzeiten einige vereinshistorische Notizen zusammengekommen. Anfangs der Durchmarsch von der Kreisliga A in die Landesliga, wo der FSV aktuell seine zwölfte Saison bestreitet.
Tore: 1:0 Mislimovic (27.), 1:1 Gergen (48.), 1:2 Grüner (88.). SR: Fleig (Brigachtal). Gelb-Rot: Mislimovic (53.).