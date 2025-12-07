 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der Freiburger Ali Ibrahim (links) und Fabian Strittmatter vom FC Emmendingen mit Standproblemen auf dem tiefen Rasen des Elztadions.
Der Freiburger Ali Ibrahim (links) und Fabian Strittmatter vom FC Emmendingen mit Standproblemen auf dem tiefen Rasen des Elztadions. – Foto: Daniel Thoma

Landesliga II Kompakt: Der FC Emmendingen ist chancenlos

Das Traditionsderby in der Landesliga entscheidet der Freiburger FC beim FC Emmendingen mit 3:0 für sich. Für den FCE ist es die vierte Niederlage in Serie, für den FFC das zweite 3:0 hintereinander.

Verlinkte Inhalte

LL Südbaden - 2
Lörrach-Br.
Weil
Rheinfelden
Bellingen

Fußball-Landesligist FC Bad Bellingen landet einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Beim FV Lörrach-Bromnbach gewinnen die Gäste nach engagiertem Auftritt mit 2:1.

Gestern, 14:30 Uhr
FC Emmendingen
FC EmmendingenEmmendingen
Freiburger FC
Freiburger FCFreiburgerFC
0
3

In der Hoffnung, nach zuvor drei Niederlagen bei 3:8 Toren im letzten Spiel des Kalenderjahrs und vor der am Abend im Clubheim stattfindenden Weihnachtsfeier die Trendwende zu schaffen, bemühte man beim FC Emmendingen die Statistik: Denn wenn es in den vergangenen gut 50 Jahren einen Lieblingsgegner im Elzstadion gab, dann war dies der FFC, der dort 14 von 18 Spielen verlor, letztmals in der Landesligasaison 2010/2011 mit 1:3.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Graf (3.), 0:2 Gilbert (11.), 0:3 Amann (20.). Schiedsrichter: Lindenmeier (Offenburg). Zuschauer: 170.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Mundingen
SV MundingenMundingen
SV Weil 1910
SV Weil 1910Weil
3
1
Abpfiff

In einer bisher überzeugenden Saison verabschiedeten sich die Weiler Fußballer mit einem kleinen Dämpfer in die Winterpause. Sie rutschten durch die Niederlage in Mundingen auf den dritten Tabellenplatz zurück.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Groß (12.), 1:1 Bauer (27.), 2:1 Kock (62.), 3:1 Bauer (80./FE). Schiedsrichter: Hamidi (Rastatt).

Heute, 14:30 Uhr
SV Blau-Weiß Waltershofen
SV Blau-Weiß WaltershofenWaltershofen
TuS Binzen
TuS BinzenBinzen
4
7
Abpfiff
+Video

Wenige Minuten nach Schlusspfiff um sein Nervenkostüm befragt, bekannte Binzens Trainer Manuel Schwarz: "Es ist noch sehr wacklig." Ein derartiges Spiel "habe ich noch nicht erlebt".

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Rösler (23.), 1:1 Thiel (33.), 2:1 Schopp (37.), 2:2 Brenneisen (47.), 2:3 Mayer (63./FE), 3:3 Rösler (64.), 4:3 Stählin (68.), 4:4 Bosek (83.), 4:5, 4:6 beide Mayer (88., 89./FE), 4:7 Chrobok (90.). Schiedsrichter: Bentrup (Lautenbach).

Heute, 14:30 Uhr
FV Lörrach-Brombach
FV Lörrach-BrombachLörrach-Br.
FC Bad Bellingen
FC Bad BellingenBellingen
1
2
Abpfiff

Die Niedergeschlagenheit war bei Thorsten Szesniak nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Bad Bellingen deutlich herauszuhören. Mit der dritten Niederlage in Folge hat sich sein Fußballteam des FV Lörrach-Brombach in die Winterpause verabschiedet.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Musu Jaiteh (37.), 0:2 Sisic (45.), 1:2 Heininger (74.). Schiedsrichter: Frieske (Freiburg). Gelb-Rot: Muslic (90.+4/FVLB), Krumm (90.+7/Bellingen).

Gestern, 14:00 Uhr
FSV Rheinfelden
FSV RheinfeldenRheinfelden
SpVgg Gundelfingen/Wildtal
SpVgg Gundelfingen/WildtalGufi/Wildtal
1
2

Seitdem 2012 eine Fusion den Fußball-Stadt-Verein Rheinfelden aus der Taufe gehoben hat, sind in nunmehr 14 Spielzeiten einige vereinshistorische Notizen zusammengekommen. Anfangs der Durchmarsch von der Kreisliga A in die Landesliga, wo der FSV aktuell seine zwölfte Saison bestreitet.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Mislimovic (27.), 1:1 Gergen (48.), 1:2 Grüner (88.). SR: Fleig (Brigachtal). Gelb-Rot: Mislimovic (53.).

Aufrufe: 07.12.2025, 19:52 Uhr
Andreas Klein (BZ) & Matthias Konzok (BZ)Autor