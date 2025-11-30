Landesliga I-Kompakt: Wirbel um Platzverweis beim Offenburger FV

Im Spiel eins nach dem Abschied von Trainer Manuel Vollmer zeigte der FV Schutterwald mit dem bisherigen Co-Trainer Simon Schulze beim SV Oberkirch trotz der 1:3-Niederlage eine ansprechende Leistung. "Wir haben den besseren Fußball gespielt", sagte Schulze, doch individuelle Fehler und ein aus seiner Sicht fragwürdiger Elfmeter hätten für die Gegentore gesorgt. In der kommenden Woche werde es Gespräche mit Vorstandschaft und Mannschaft über die Zukunft geben, berichtet Schulze, der die Mannschaft gerne weiter formen und trainieren würde. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.