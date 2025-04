Landesliga, I-Kompakt: VfR Elgersweier probt den Aufstand

In der Landesliga hofft der FV Rammersweier, dass ihm eine faustdicke Überraschung beim Tabellenzweiten 1. SV Mörsch gelingt. Zu einem interessanten Derby kommt es in Schutterwald.

FV Schutterwald – Kehler FV (Sonntag, 15 Uhr). Nach der enttäuschenden Niederlage in Rammersweier hatte Schutterwalds Trainer Manuel Vollmer keine große Lust, während der Trainingswoche lange Ansagen an seine Mannschaft (Platz sieben, 34 Punkte) zu richten. Die wenigen Worte, die der Coach sagte, waren aber von Spielerseite aus schwerlich misszuverstehen. "Die Zeit des Laberns ist aus meiner Sicht vorbei.

1. SV Mörsch – FV Rammersweier (Sonntag, 15 Uhr). Mit einer der besten Mannschaften der Liga bekommt es der Rammersweier (Platz 13, 21 Punkte) zu tun. "Wir können nach dem Sieg gegen Schutterwald mit neuem Selbstvertrauen ins Spiel gehen", sagt Rammersweiers spielender Co-Trainer Kevin Kopf vor der Fahrt nach Mörsch (Rang zwei, 44 ). Die Rebländer verloren im Hinspiel knapp. "Wir fahren nicht mutlos nach Mörsch, wollen auch dort unsere Chance suchen", so Kopf. Der Rammersweier Cheftrainer Umberto Vulcano und er wollen sich die passende Strategie überlegen.



FSV Seelbach – SV Sinzheim (Sonntag, 15 Uhr). Zuletzt wurde bei jedem Spiel der Seelbacher immer auch angemerkt, welcher Mitkonkurrent sich Schützenhilfe von den Schuttertälern erhofft. Gegen den starken SV Sinzheim spielt das Schlusslicht aus Seelbach ausschließlich um das eigene Prestige.



SV Niederschopfheim – VfR Elgersweier (Sonntag, 16 Uhr). Der Tabellenführer aus Niederschopfheim (47 Punkte) geht am Sonntag aus einer weiter verbesserten Situation an der Spitze ins Rennen. Nachdem Verfolger Mörsch zuletzt zweimal patzte, will die Mannschaft von Trainer Jan Herdrich weiter nachlegen. "