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Landesliga I Kompakt: Unentschieden für Offengurger FV und SC Lahr II
Der Offenburger FV und der SC Lahr II müssen sich in der Landesliga mit Unentschieden begnügen
von Badische Zeitung · Heute, 19:55 Uhr · 0 Leser
Der Offenburger Lukas Jäger (rote Spielkleidung) und seine Teamkollegen kamen in Rastatt über ein 1:1 nicht hinaus. – Foto: Johannes Barthmes
Dies enttäuscht vor allem die Verantwortlichen und die Mannschaft des Offenburger FV. Die Rot-Weißen haderten nach dem 1:1 (1:0) am Sonntag beim Rastatter SC/DJK mit vielem. OFV-Trainer Michael Kovács berichtete von zahlreichen vergebenen Chancen: "Bis zum Ausgleichstor der Rastatter hätten wir sehr hoch führen können. Aber wir haben Gelegenheiten liegen lassen, die größer eigentlich nicht sein können." In der 34. Spielminute hatte Erik Baßler die Offenburger mit 1:0 in Führung gebracht, der Ausgleich für die Platzherren gelang Linus Büttner in der 54. Minute.