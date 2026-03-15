 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Landesliga I Kompakt: Unentschieden für Offenburger FV und SC Lahr II

Der Offenburger FV und der SC Lahr II müssen sich in der Landesliga mit Unentschieden begnügen

von Badische Zeitung · Heute, 19:55 Uhr · 0 Leser
Der Offenburger Lukas Jäger (rote Spielkleidung) und seine Teamkollegen kamen in Rastatt über ein 1:1 nicht hinaus.
Der Offenburger Lukas Jäger (rote Spielkleidung) und seine Teamkollegen kamen in Rastatt über ein 1:1 nicht hinaus. – Foto: Johannes Barthmes

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Der Offenburger FV und der SC Lahr II erreichen am 19. Spieltag der Fußball-Landesliga ihre Ziele nicht. Beide schaffen im Rennen um den Klassenerhalt nur einen Punktgewinn.

Heute, 15:00 Uhr
Rastatter SC/DJK 2013
Rastatter SC/DJK 2013Rastatter SC
Offenburger FV
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Abpfiff

Dies enttäuscht vor allem die Verantwortlichen und die Mannschaft des Offenburger FV. Die Rot-Weißen haderten nach dem 1:1 (1:0) am Sonntag beim Rastatter SC/DJK mit vielem. OFV-Trainer Michael Kovács berichtete von zahlreichen vergebenen Chancen: "Bis zum Ausgleichstor der Rastatter hätten wir sehr hoch führen können. Aber wir haben Gelegenheiten liegen lassen, die größer eigentlich nicht sein können." In der 34. Spielminute hatte Erik Baßler die Offenburger mit 1:0 in Führung gebracht, der Ausgleich für die Platzherren gelang Linus Büttner in der 54. Minute.

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