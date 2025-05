Landesliga I kompakt: SV Niederschopfheims Meisterfeier wird vertagt

Eine ordentliche Leistung zeigten die Seelbacher in Anbetracht der angespannten Personalsituation, doch am Ende stand ein verdienter Kehler Sieg. "Sie haben eine richtig gute Offensive", sagte FSV-Trainer Christoph Lawicki anerkennend. Zwei eigene Fehler verhalfen den Rheinstädtern zur frühen Führung, eigene Chancen, von denen es mehrere gab, blieben wieder einmal ungenutzt. "Ein 1:3 in Kehl kann passieren, andere Mannschaften haben hier deutlich höher verloren", so Lawicki. "Ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf."

Tore: 1:0 Meyer (16.), 2:0 Jovic (22.), 3:0 Meyer (56.), 3:1 Resch (70.). Schiedsrichter: Schulz (Heitersheim).