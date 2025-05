Landesliga I kompakt: SV Niederschopfheim kann sich den Titel sichern

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

FSV Seelbach – VfB Bühl, Sonntag, 15 Uhr. Er lebt noch immer beim FSV Seelbach: Der kleine Traum von einem weiteren Pünktchen oder gar mehr. "Jetzt haben wir nur noch zwei Versuche, es zweistellig zu machen", sagt Trainer Christoph Lawicki, der sich in der einzigen Sonntagspartie des Spieltags mit seiner Elf vom heimischen Publikum verabschiedet. Auch wenn es sportlich keine Relevanz mehr hat, so wäre es doch noch einmal ein positives Erlebnis. Gegner ist der VfB Bühl, bei dem man im Hinrundenspiel eine bittere 0:8-Packung kassiert hatte. Es kann also wohl nur besser werden, doch Lawicki hat nach wie vor Personalsorgen. Er versteht aber auch, wenn der eine oder andere Spieler mit Familie das lange Wochenende für einen kleinen Ausflug nutzt. "Es geht ja um nichts mehr, deshalb ist es in Ordnung. Lieber jetzt als in der kommenden Runde." Beim VfB hängt vieles davon ab, ob Kapitän Nico Bohn wieder aufläuft. "Läuft er auf, sind sie zwei Klassen besser", hat Lawicki beobachtet. Vergangene Woche in Oppenau war Bohn nicht mit von der Partie.