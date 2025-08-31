Landesliga I Kompakt: Offenburger FV verliert nach früher 2:0-Führung

Auch gegen den SC Durbachtal geht die Reserve des SC Lahr in der Fußball-Landesliga leer aus. Die knappe 1:2 (0:0)-Heimniederlage wurmt den Lahrer Trainer Dino Piraneo.
Der Spielplan hat es mit der U23 des SC Lahr nicht so gut gemeint: Im ersten Heimspiel musste sich der Landesliga-Neuling mit dem SC Hofstetten messen, den viele Kenner der Liga als einen ernstzunehmenden Meisterschaftsanwärter einschätzen. Dies gilt erst recht für den SC Durbachtal, der am Sonntagnachmittag als zweiter Heimspielkontrahent der Lahrer an der Dammenmühle aufkreuzte. Verlor die Verbandsliga-Reserve gegen die Hofstettener nach guter Gegenwehr noch mit 0:2, so machte sie es gegen den Ex-Verbandsligisten SC Durbachtal noch spannender. Doch nach der knappen 1:2-Niederlage überwog beim Trainer der zweiten SCL-Garde, Dino Piraneo, die Unzufriedenheit: "Wir sind in dieses Spiel gegangen, um es zu gewinnen. Wir wussten um die Durbachtaler Wucht in der Offensive, aber auch um ihre Schwächen gegen den Ball. Diese wussten wir nicht so richtig auszunutzen, weil wir zu viele Fehler gemacht haben."
Tore: 0:1 Halter (48./FE), 1:1 Elenschleger (51.), 1:2 Bohnert (60.). Schiedsrichter: Blettermann (Steinmauern). Zuschauer: 120.
"Es reicht einfach noch nicht", sagt Manuel Vollmer nach der deutlichen Niederlage – und man hört ihm den Frust in der Stimme an. "Natürlich bin ich frustriert. Ich betreibe den Sport leistungsorientiert und da möchte ich gewinnen."
Bis dato allerdings kann ihm seine Elf, frisch geformt in letzter Sekunde vor Saisonbeginn, diesen Gefallen noch nicht erfüllen. "Die Niederlage war vielleicht ein bisschen zu hoch, doch sie geht in Ordnung", sagt Vollmer ehrlich.
Tore: 0:1 Heizmann (7.), 0:2 Echle (20.), 0:3 Heizmann (36.), 1:3 Dussot (48.), 1:4 Boser (67./FE). Schiedsrichter: Böhler (Münstertal). Bes. Vorkommnis: Giedemann (FVS) vergibt Foulelfmeter (65.).
Eine verschlafene Viertelstunde nach der Pause kostete den OFV die Punkte. War die Elf von Trainer Michael Kovács noch mit einem komfortablen 2:0-Vorsprung in die Kabine gegangen, erzielten die Mittelbadener nach einer Stunde bereits die Führung.
Zwei Treffer von Amadou Kaba in der 10. und 20. Minute brachten den Offenburgern eine eigentlich beruhigende Führung, die bis zur Pause verdient war.
Tore: 0:1, 0:2 Kaba (10., 20.), 1:2 Bohn (50.), 2:2 Deißig (57.). 3:2 Fusaro (60.). Gelb-Rot: Leist (75./OFV). Schiedsrichter: Ludwig (Lichtenau).