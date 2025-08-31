Landesliga I Kompakt: Offenburger FV verliert nach früher 2:0-Führung

"Es reicht einfach noch nicht", sagt Manuel Vollmer nach der deutlichen Niederlage – und man hört ihm den Frust in der Stimme an. "Natürlich bin ich frustriert. Ich betreibe den Sport leistungsorientiert und da möchte ich gewinnen."

Bis dato allerdings kann ihm seine Elf, frisch geformt in letzter Sekunde vor Saisonbeginn, diesen Gefallen noch nicht erfüllen. "Die Niederlage war vielleicht ein bisschen zu hoch, doch sie geht in Ordnung", sagt Vollmer ehrlich.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Heizmann (7.), 0:2 Echle (20.), 0:3 Heizmann (36.), 1:3 Dussot (48.), 1:4 Boser (67./FE). Schiedsrichter: Böhler (Münstertal). Bes. Vorkommnis: Giedemann (FVS) vergibt Foulelfmeter (65.).