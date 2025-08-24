 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Der Kehler Srdan Lukic (links) schnappt sich Vinko Jurkovic, hindert den Offenburger daran, mit dem Spielgerät zu enteilen. | Foto: Wolfgang Künstle
Der Kehler Srdan Lukic (links) schnappt sich Vinko Jurkovic, hindert den Offenburger daran, mit dem Spielgerät zu enteilen. | Foto: Wolfgang Künstle

Landesliga I Kompakt: Offenburger FV unterliegt dem Kehler FV mit 1:3

Landesliga-Aufsteiger SC Lahr II verliert gegen den SC Hofstetten mit 0:2

Verlinkte Inhalte

LL Südbaden - 1
Offenburg
Kehler FV
Schutterwald
Hofstetten

Gestern, 15:30 Uhr
SC Lahr
SC LahrSC Lahr II
SC Hofstetten
SC HofstettenHofstetten
0
2
Abpfiff
Lange leistet die U23 des SC Lahr in der Fußball-Landesliga dem SC Hofstetten erfolgreich Widerstand. Erst spät setzt sich der Favorit um Spielertrainer Marco Petereit mit 2:0 (0:0) durch.

Weiterlesen im BZ-Regiofußballportal: Der Landesliga-Aufsteiger SC Lahr II verliert das Heimspiel gegen den SC Hofstetten mit 0:2 (BZ-Plus)

Tore: 0:1 Petereit (75.), 0:2 Kehl (85.). Schiedsrichter: Brunner (Triberg). Zuschauer: 120.

Gestern, 15:00 Uhr
Offenburger FV
Offenburger FVOffenburg
Kehler FV 07
Kehler FV 07Kehler FV
1
3
Fußball-Landesligist Offenburger FV verpatzt die Saisonpremiere im heimischen Karl-Heitz-Stadion: Der Verbandsliga-Absteiger unterliegt dem Kehler FV mit 1:3 (0:1), schlägt sich allerdings unter Wert.

Weiterlesen im BZ-Regiofußballportal: Der Offenburger FV unterliegt dem Kehler FV mit 1:3 (BZ-Plus)

Tore: 0:1 Bittiger (7.), 0:2 Meyer (56.), 1:2 Awell (67.), 1:3 Fall (90.+5). Schiedsrichter: Heidenreich (Heimbach). Zuschauer: 350.

Gestern, 17:00 Uhr
SV Sinzheim
SV SinzheimSinzheim
FV Schutterwald
FV SchutterwaldSchutterwald
2
0
Abpfiff
Die zweite Niederlage, der letzte Platz – trotzdem bleibt man gelassen beim FV Schutterwald. „Es ist ein Katastrophenstart, doch er kommt nicht überraschend“, sagt Trainer Manuel Vollmer angesichts der komplett neu zusammengewürfelten Elf. „Doch bin ich nicht nur pessimistisch.“ Denn beim 0:2 (0:1) in Sinzheim war eine deutliche Steigerung gegenüber der Heimniederlage gegen Oberkirch zu erkennen. Dabei hatte Vollmer mit nur einem Feldspieler auf der Bank eine Möglichkeiten, Korrekturen vorzunehmen, auch nicht, als David Matuvan Daniel eine Viertelstunde vor Schluss die Ampelkarte sah. Immerhin kommt Co-Trainer Simon Schulze, der derzeit beruflich auswärts ist, bald zurück, auch Youssef Faress wird in Kürze das Team wieder ergänzen, dann hofft Vollmer auf die ersten Punkte. „Wir habe mehr Qualität auf dem Platz, als ich dachte. Was fehlt, ist ein Erfolgserlebnis.“

Tore: 1:0 Merkel-Wunsch (34.), 2:0 Deißler (86.). Schiedsrichter: Torn (Bötzingen). Gelb-Rot: Daniel (FVS/73.).

Aufrufe: 024.8.2025, 23:25 Uhr
Wolfgang Künstle & Toni Nachbar (BZ)Autor