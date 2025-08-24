Landesliga I Kompakt: Offenburger FV unterliegt dem Kehler FV mit 1:3

Die zweite Niederlage, der letzte Platz – trotzdem bleibt man gelassen beim FV Schutterwald. „Es ist ein Katastrophenstart, doch er kommt nicht überraschend“, sagt Trainer Manuel Vollmer angesichts der komplett neu zusammengewürfelten Elf. „Doch bin ich nicht nur pessimistisch.“ Denn beim 0:2 (0:1) in Sinzheim war eine deutliche Steigerung gegenüber der Heimniederlage gegen Oberkirch zu erkennen. Dabei hatte Vollmer mit nur einem Feldspieler auf der Bank eine Möglichkeiten, Korrekturen vorzunehmen, auch nicht, als David Matuvan Daniel eine Viertelstunde vor Schluss die Ampelkarte sah. Immerhin kommt Co-Trainer Simon Schulze, der derzeit beruflich auswärts ist, bald zurück, auch Youssef Faress wird in Kürze das Team wieder ergänzen, dann hofft Vollmer auf die ersten Punkte. „Wir habe mehr Qualität auf dem Platz, als ich dachte. Was fehlt, ist ein Erfolgserlebnis.“

Tore: 1:0 Merkel-Wunsch (34.), 2:0 Deißler (86.). Schiedsrichter: Torn (Bötzingen). Gelb-Rot: Daniel (FVS/73.).