Landesliga I Kompakt: Offenburger FV unterliegt dem Kehler FV mit 1:3

Weiterlesen im BZ-Regiofußballportal: Der Landesliga-Aufsteiger SC Lahr II verliert das Heimspiel gegen den SC Hofstetten mit 0:2 (BZ-Plus)
Tore: 0:1 Petereit (75.), 0:2 Kehl (85.). Schiedsrichter: Brunner (Triberg). Zuschauer: 120.
Weiterlesen im BZ-Regiofußballportal: Der Offenburger FV unterliegt dem Kehler FV mit 1:3 (BZ-Plus)
Tore: 0:1 Bittiger (7.), 0:2 Meyer (56.), 1:2 Awell (67.), 1:3 Fall (90.+5). Schiedsrichter: Heidenreich (Heimbach). Zuschauer: 350.
Tore: 1:0 Merkel-Wunsch (34.), 2:0 Deißler (86.). Schiedsrichter: Torn (Bötzingen). Gelb-Rot: Daniel (FVS/73.).