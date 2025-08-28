Landesliga I Kompakt: FV Schutterwald und Offenburger FV

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart sehnt sich der FV Schutterwald in der Landesliga nach dem ersten Erfolgserlebnis

FV Schutterwald

Allerdings ist das Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr gegen den SV Oberwolfach, alles andere als leicht. FVS-Trainer Manuel Vollmer ist zuversichtlich: „Wir haben gegen Sinzheim einen Schritt nach vorne gemacht, zudem kehren in Simon Schulze und Youssef Farres zwei wichtige Spieler zurück.“ Dafür müssen die Schutterwälder hingegen auf den gesperrten David Matuvana Daniel verzichten.