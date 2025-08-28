Landesliga I kompakt: FSV Seelbach nach erstem Sieg optimistisch

Der erste Sieg nach vielen Monaten lässt die Zuversicht beim Landesliga-Absteiger FSV Seelbach steigen. Eine Personalie sorgt dennoch für Unruhe, die noch immer nachschwingt am Fuß des Litschentals.

Mit großer Zuversicht ist der FSV Seelbach in die neue Runde gestartet. Nach dem Abstieg aus der Landesliga mit nur zehn Pünktchen am Ende der vergangenen Saison sicherten sich die Schuttertäler nach spielfreiem Saisonauftakt am zweiten Spieltag vergangenen Sonntag die ersten drei Punkte beim FV Rammersweier. "In der vergangenen Saison hatten wir oft gut mitgespielt, aber Pech gehabt. Am Sonntag war Rammersweier die etwas bessere Mannschaft, doch wir hatten den Lucky Punch", sagt Trainer Christoph Lawicki.