Landesliga I kompakt: FSV Seelbach nach erstem Sieg optimistisch

Der erste Sieg nach vielen Monaten lässt die Zuversicht beim Landesliga-Absteiger FSV Seelbach steigen. Eine Personalie sorgt dennoch für Unruhe, die noch immer nachschwingt am Fuß des Litschentals.
Mit großer Zuversicht ist der FSV Seelbach in die neue Runde gestartet. Nach dem Abstieg aus der Landesliga mit nur zehn Pünktchen am Ende der vergangenen Saison sicherten sich die Schuttertäler nach spielfreiem Saisonauftakt am zweiten Spieltag vergangenen Sonntag die ersten drei Punkte beim FV Rammersweier. "In der vergangenen Saison hatten wir oft gut mitgespielt, aber Pech gehabt. Am Sonntag war Rammersweier die etwas bessere Mannschaft, doch wir hatten den Lucky Punch", sagt Trainer Christoph Lawicki.
So kam es zum ersten Sieg seit vielen Monaten. "Das fühlte sich überragend an", sagt Lawicki und lacht, "zumal wir vergangene Saison zweimal gegen sie verloren haben". Für große Ambitionen ist auch in der Bezirksliga kein Platz, das wissen alle im FSV-Lager, zumal die Personaldecke weiterhin ausgesprochen dünn ist. Mit Kapitän Daniel Weichert und Marius Hacker haben zwei langjährige FSV-Spieler altersbedingt ihre Karriere beendet. Aleksander Fries wechselte als Spielertrainer zur SG Dörlinbach/Schweighausen, Philipp Himmelsbach folgte als Co-Trainer, auch Johannes Erb, wohnhaft in Dörlinbach, schloss sich beiden an. "Das sind fünf Abgänge, die natürlich ins Gewicht fallen", so Lawicki. "Wir waren ja letztes Jahr schon dünn besetzt."