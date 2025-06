Landesliga I kompakt: Ein anständiger Abschied ist das Ziel

1. SV Mörsch – SV Niederschopfheim, Samstag, 16 Uhr. Mit dem Spitzenspiel beim Vizemeister beendet Meister Niederschopfheim die Saison. Dabei muss Trainer Jan Herdrich personell abwägen, da die Reserve parallel spielt und er mindestens auf fünf Spieler verzichten muss. "Das ist nicht optimal, aber die Mannschaft hat diese Saison bereits zahlreiche Widrigkeiten überstanden. Den Kader zeichnet Geschlossenheit aus. Zu den Führungsspielern gesellen sich viele junge Spieler, die Bock auf diesen Verein haben. Am Samstag wollen wir uns nochmal von der besten Seite präsentieren", so Herdrich. Unterm Strich sei die Meisterschaft verdient. "Auf jede schwierige Phase – durch Niederlagen, Verletzungen, Sperren – haben die Spieler stets Antworten gegeben. Davor ziehe ich den Hut", lobt Herdrich.

VfR Elgersweier – FV Würmersheim, Samstag, 16 Uhr: Genau genommen hat sich Dennis Kopf längst mit der Bezirksliga abgefunden, dennoch beobachtet der VfR-Trainer genau, was über seiner Mannschaft so alles passiert. "Damit wir doch noch die Klasse halten, müsste der Türkische SV Singen in die Oberliga und gleichzeitig der 1. SV Mörsch in die Verbandsliga aufsteigen." Und der 1 FC Bruchsal, Gegner der Singener in der ersten Qualirunde, hat zurückgezogen, so dass die Hegauer gleich die zweite Runde gegen den FC Holzhausen spielen dürfen, was die Chancen auf den Aufstieg erhöht. Kopf beobachtet solche Entwicklungen mit großem Interesse, aber auch mit viel Gelassenheit. "In meiner Mannschaft gibt es Spieler, die gerne weiter Landesliga spielen würden, doch es kommen auch junge dazu, für die es ein schweres Programm wäre", so Kopf.

SV Stadelhofen – FSV Seelbach, Samstag, 16 Uhr. Das Minimalziel nach einer Landesligasaison, in der der FSV ohne klassischen Stürmer doch deutlich überfordert war, hat sich im vergangenen Spiel erfüllt: Das erste Pünktchen in der Rückrunde, Balsam für die Seelen der geschundenen FSV-Kicker und ihres Anhangs. Oft lange gut mitspielend, waren es Kleinigkeiten, an denen es haperte, wie Trainer Christoph Lawicki resümiert, zumal die Personalsituation in den letzten Wochen teils abenteuerlich anmutete. Lawicki wusste oft erst nach dem Abschlusstraining, wen er am Spieltag zur Verfügung haben würde. Nun kann der FSV in der Bezirksliga konsolidieren. Zuvor wartet beim SV Stadelhofen, dem Tabellendritten, erneut ein Gegner auf einem anderen Level, die Seelbacher wollen sich dennoch respektabel verabschieden.

FV Rammersweier – SV Oberwolfach, Samstag, 16 Uhr. Der FV Rammersweier bestreitet sein vorerst letztes Landesliga-Spiel. Die Rebländer konnten ihre spielerisch immer wieder aufblitzenden Ansätze nicht konstant genug in Ergebnisse ummünzen, als dass es für den Ligaerhalt gereicht hätte. "Der Abstieg tut weh, geht aber insgesamt in Ordnung – zumal die Tabelle nach 30 Spielen nicht lügt", sagt Sportvorstand Mamaar Otmane. Man habe oft nicht gespielt wie ein Absteiger, aber viele Rückschläge einstecken müssen, wie beispielsweise beim 2:2 gegen Sinzheim, als der Gästeausgleich in der dritten Minute der Nachspielzeit fiel. "Es wäre gelogen, zu sagen, dass die Köpfe wären in den vergangenen Wochen nicht mal unten gewesen wären. Aber ein Abstieg bedeutet gleichzeitig auch eine neue Chance. Diese werden wir in der Bezirksliga suchen."