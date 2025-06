Landesliga I kompakt: Die Zukunft des FV Schutterwald liegt im Nebel

Mit dem Minimalziel von 41 Punkten beendete der FV Schutterwald nach einer lausigen Rückrunde die Saison auf Platz neun. "Es war zumindest ein Erfolgserlebnis zum Ende, allerdings auch gegen einen ganz schwachen Gegner", sagte Trainer Manuel Vollmer nach dem Erfolg über den Absteiger. Wie es in Schutterwald weitergeht im Sommer, ist eine spannende Frage. Gerüchten in der Szene, wonach der FVS zur neuen Saison keine Mannschaft mehr melden könne, widersprach Vollmer zumindest. "Richtig ist, dass noch einiges zu tun bleibt in Sachen externer Zugänge. Es ist kein Geheimnis, dass uns Spieler wie Tobias Volk verlassen. Alles andere muss man sehen, ich lasse mich selbst überraschen", so Vollmer. Er kündigte an, beim Vorbereitungsstart am 6. Juli anwesend zu sein – "und dann bin ich mal gespannt, wer an vereinseigenen Spielern ebenfalls mit dabei sein wird", so Vollmer.

Tore: 1:0 Benz (3.), 2:0 Volk (48.), 3:0 Farres (68.). Schiedsrichter: Mayer (Freiburg). Zuschauer: 100.