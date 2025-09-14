Landesliga I Kompakt: Der Offenburger FV verliert beim SC Durbachtal

Im Vereinsheim des SC Durbachtal in Ebersweier gibt es nach jedem Landesliga-Spiel ein öffentliches Trainergespräch. Während am Samstagabend so mancher Lokalgast Kürbiscremesuppe genoss, sprachen die Trainer angenehm offenherzig darüber, was sich zuvor auf dem ausgezeichneten Rasen des Axa-Stadions ereignet hatte. "Das Spiel war eine schwere Kost, wir haben nicht zu unserer spielerischen Linie gefunden wie sonst", sagte der Spielercoach des SC Durbachtal, Dennis Kopf. Angesichts der Art und Weise, wie die bisher verlustpunktfreien Gastgeber die hochmotivierten Offenburger zuvor dominiert hatte, eine bemerkenswerte Aussage, die verrät, wie hoch der sportliche Anspruch beim aktuellen Tabellenführer ist. OFV-Coach Michael Kovács indes musste einräumen, dass zwei schwere individuelle Fehler seiner jungen Mannschaft großen Schaden in der Spielökonomie zugefügt hätten.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 L. Martin (14.), 2:0 N. Martin (31.). Schiedsrichter: Mera-Linz (Schopfheim). Zuschauer: 270.