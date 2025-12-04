Amadou Kaba wechselte aus der Kreisliga B zum OFV – Foto: Wolfgang Künstle

Landesliga I Kompakt: Der Offenburger FV und der SC Lahr II Für den Fußball-Landesligisten Offenburger FV hat der Abstiegskampf begonnen. Verlinkte Inhalte LL Südbaden - 1 Offenburg SC Lahr II

Das hatte Trainer Michael Kovács vor Saisonbeginn so kommen sehen. Zufrieden mit der Hinrunde ist er dennoch nicht.

Offenburger FV Es ist hinlänglich bekannt, dass eine bestimmte Gruppe im Lager des Offenburger FV – man möchte sie nicht zwingend Fans nennen – noch immer den alten, ruhmreichen Zeiten nachtrauert und für den Abstieg in die Landesliga nicht viel mehr als Spott und Verdruss übrighat, was sie auch bei den Heimspielen allzu gern von der Tribüne aus unüberhörbar kundtut. Doch die Deutsche Fußball-Amateurmeisterschaft des OFV liegt 41 Jahre zurück. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.