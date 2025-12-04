Landesliga I Kompakt: Der Offenburger FV und der SC Lahr II

Das hatte Trainer Michael Kovács vor Saisonbeginn so kommen sehen. Zufrieden mit der Hinrunde ist er dennoch nicht.
Offenburger FV
Es ist hinlänglich bekannt, dass eine bestimmte Gruppe im Lager des Offenburger FV – man möchte sie nicht zwingend Fans nennen – noch immer den alten, ruhmreichen Zeiten nachtrauert und für den Abstieg in die Landesliga nicht viel mehr als Spott und Verdruss übrighat, was sie auch bei den Heimspielen allzu gern von der Tribüne aus unüberhörbar kundtut. Doch die Deutsche Fußball-Amateurmeisterschaft des OFV liegt 41 Jahre zurück. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.
SC Lahr II
Ein künftiges Verbandsligateam zu sehen bekommt eventuell auch der SC Lahr II, denn dessen Gastgeber, der SC Hofstetten, zieht einsam seine Kreise an der Tabellenspitze der Landesliga. Am Samstag, 14.30 Uhr, hat die Lahrer Reserve folglich wenig zu verlieren beim Topteam um Spielertrainer Marco Petereit und den Ex-Regionalligaspieler Fabio Kinast. Immerhin haben die Lahrer bereits mehrfach gezeigt, dass sie durchaus Landesligaqualität besitzen. Gelassenheit ist also Trumpf, auch wenn es am Samstag im Kinzigtal schiefgehen sollte.