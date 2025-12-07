Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Glückliche Offenburger: Das junge OFV-Team gewann deutlich mit 3:0 beim Kehler FV. – Foto: Wolfgang Künstle
Landesliga I Kompakt: Der Offenburger FV überzeugt beim Derby in Kehl
Der OFV bleibt unberechenbar: Mit 3:0 gewinnt die Kovács-Elf das Derby beim Kehler FV.