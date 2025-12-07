 2025-12-03T05:51:34.672Z

Glückliche Offenburger: Das junge OFV-Team gewann deutlich mit 3:0 beim Kehler FV.
Landesliga I Kompakt: Der Offenburger FV überzeugt beim Derby in Kehl

Der OFV bleibt unberechenbar: Mit 3:0 gewinnt die Kovács-Elf das Derby beim Kehler FV.

Ohne Chance ist dagegen der SC Lahr II beim Tabellenführer SC Hofstetten. Auch der FV Schutterwald verliert.

Der Offenburger FV bleibt weiterhin eine Wundertüte. Nach zuletzt ernüchternden Auftritten kehrt die junge Mannschaft um Trainer Michael Kovács mit einem souveränen 3:0 (1:0) vom Kehler FV zurück.
