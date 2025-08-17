Landesliga I Kompakt: Der Offenburger FV gewinnt dank toller Moral

Wie vom Trainer der ersten Lahrer Mannschaft, Sascha Schröder, angekündigt, präsentierte sich die U23 des Vereins am ersten Spieltag in einer starken Aufstellung beim Auswärtsspiel in Rastatt. In der Lahrer Anfangsformation standen in Larsen Naletilic, Nikolas Zeyer, Carsten Giedemann, Simon Lehmann und Mick Keita gleich fünf etatmäßige Verbandsliga-Spieler. Dennoch erwischte die Lahrer Reserve einen schlechten Start und lag nach 13 Minuten mit 0:2 hinten. Der Lahrer Teammanager Maurizio Moog beklagte sich nach dem Spiel über eine Schiedsrichterentscheidung: "Bei der Aktion, als Simon Lehmann vom Ball an der Hand getroffen wurde, kann man eigentlich keinen Elfmeter pfeifen." Der vom Rastatter Vladimir Bacic verwandelte Strafstoß brachte den SC Lahr II mit 0:1 in Rückstand, unmittelbar danach gelang den Gastgebern der zweite Treffer. Doch die Lahrer Reserve dominierte fortan das Spiel und schaffte während der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff den Ausgleich. Danach besaßen beide Liganeulinge genügend Chancen, um das Spiel für sich zu entscheiden, doch es blieb beim Remis. Moog: "Wir müssen uns bei unserem Torhüter Jona Bader bedanken, der uns mit zwei, drei starken Paraden vor einem dritten Gegentor bewahrt hat."





Tore: 1:0 Bacic (10., FE), 2:0 Büttner (13.), 2:1 Keita (47.), 2:2 Elenschleger (56.). SR: Bentrup (Lautenbach). ZS: 150.