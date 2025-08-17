Landesliga I Kompakt: Der Offenburger FV gewinnt dank toller Moral

Dem SC Lahr II gelingt im Aufsteiger-Duell ein 2:2 beim Rastatter SC/DJK.
Der neuformierte FV Schutterwald muss zum Saisonstart eine bittere Heimniederlage verkraften. Im Ortenau-Duell gegen den SV Oberkirch enttäuschten die Schutterwälder leistungsmäßig zwar nicht, gaben aber in der zweiten Halbzeit das Spiel aus der Hand "Es war für uns mehr drin. Aber derzeit fehlt unserem Kader die Breite. In der zweiten Halbzeit ging uns etwas die Luft aus", berichtete FVS-Trainer Manuel Vollmer, der in den nächsten Tagen auf weitere Verstärkungen hofft.
Dem Verbandsliga-Absteiger aus Offenburg ist der Saisonstart geglückt. Obwohl die Rot-Weißen beim Aufsteiger in Schapbach zwei Mal in Rückstand geraten waren, entführten sie beim 3:2-Erfolg alle drei Punkte. OFV-Trainer Michael Kovács war nach dem Spiel hochzufrieden: "Unsere Mannschaft hat sich in Schapbach so präsentiert, wie wir sie die ganze Saison über sehen wollen, nämlich als Einheit." Auf dem kleinen Schapbacher Kunstrasenplatz, so Kovács, sei schöner Fußball unmöglich zu spielen gewesen: "Es wurde viel mit langen Bällen agiert, Einwürfe und Ecken sorgten für Strafraumszenen, alle fünf Tore fielen nach Standards", berichtete Kovács, der nicht weniger als vier A-Jugendliche in die Anfangsformation gestellt hatte.
Wie vom Trainer der ersten Lahrer Mannschaft, Sascha Schröder, angekündigt, präsentierte sich die U23 des Vereins am ersten Spieltag in einer starken Aufstellung beim Auswärtsspiel in Rastatt. In der Lahrer Anfangsformation standen in Larsen Naletilic, Nikolas Zeyer, Carsten Giedemann, Simon Lehmann und Mick Keita gleich fünf etatmäßige Verbandsliga-Spieler. Dennoch erwischte die Lahrer Reserve einen schlechten Start und lag nach 13 Minuten mit 0:2 hinten. Der Lahrer Teammanager Maurizio Moog beklagte sich nach dem Spiel über eine Schiedsrichterentscheidung: "Bei der Aktion, als Simon Lehmann vom Ball an der Hand getroffen wurde, kann man eigentlich keinen Elfmeter pfeifen." Der vom Rastatter Vladimir Bacic verwandelte Strafstoß brachte den SC Lahr II mit 0:1 in Rückstand, unmittelbar danach gelang den Gastgebern der zweite Treffer. Doch die Lahrer Reserve dominierte fortan das Spiel und schaffte während der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff den Ausgleich. Danach besaßen beide Liganeulinge genügend Chancen, um das Spiel für sich zu entscheiden, doch es blieb beim Remis. Moog: "Wir müssen uns bei unserem Torhüter Jona Bader bedanken, der uns mit zwei, drei starken Paraden vor einem dritten Gegentor bewahrt hat."