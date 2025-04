Landesliga I Kompakt: Der FV Würmersheim stürzt drei Teams ins Unglück

Eine Überraschung gelang dem FV Rammersweier im Derby am Sonntag gegen den FV Schutterwald. Die ersten 45 Minuten brachten nicht viele Torchancen mit sich, beide Mannschaften fanden noch nicht den entscheidenden Ansatz. In der zweiten Hälfte sah Gästetrainer Manuel Vollmer eine optisch überlegene Gangart seiner Mannschaft. "Wir hatten unsere Chancen, aber der unbedingte Wille, der letzte Pass haben gefehlt", so Vollmer. Die Rebländer blieben ihrer Linie treu, defensiv kompakt zu stehen. "Wir haben darauf vertraut, geduldig zu sein, um unsere ein, zwei Szenen zu bekommen", verriet Co-Trainer Kevin Kopf. Einen Angriff über links, der in einer Flanke Max Meiers mündete, vollendete ausgerechnet der Ex-Schutterwälder Kevin Kopf zur Führung. Dann drehte der Gast auf, hatte mehrere Chancen, darunter ein wegen Abseits nicht gegebenes Tor Jakob Yildirims. "Wir standen in dieser Phase unter Druck, haben es aber gut verteidigt", sagte Kopf. Auf der anderen Seite war Manuel Vollmer enttäuscht, "weil die Voraussetzungen gegeben waren. Aber wir kriegen es dann nicht hin, den Ball im Tor unter zu bringen". Zwei Minuten vor Schluss erzielte Stefano Anzaldi gegen aufgerückte Schutterwälder per Fernschuss das 2:0 und machte die Überraschung perfekt.

Tore: 1:0 Kopf (62.), 2:0 S. Anzaldi (88.). Schiedsrichter: Pfau (Achern). Zuschauer: 100.