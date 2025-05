Landesliga I kompakt: Bleibt der SV Niederschopfheim auf Meisterkurs?

SC Hofstetten – SV Niederschopfheim, Freitag, 19 Uhr. Bereits am Freitagabend könnte der Tabellenführer im Kinzigtal einen weiteren Schritt in Richtung Titel gehen. "Zuletzt war es spielerisch wieder etwas besser, die Leichtigkeit nach vorne und die Zahl kreierter Chancen hat aber Luft nach oben", sagt SVN-Coach Jan Herdrich. Den Tabellensechsten Hofstetten bewertet Herdrich als "eine der aktuell formstärksten Mannschaften der Liga". Gerade Spielertrainer Marco Petereit sei "ein sehr erfahrener, nach wie vor fitter und gewiefter Spieler, bei dem man jederzeit mit allem rechnen muss." Herdrich kann wieder auf Marvin Schillinger bauen, der seine Sperre abgesessen hat. Dagegen müssen Marlon Weber (Knöchel) und Omar Dafeeh (Knie) voraussichtlich passen.



VfR Elgersweier – SV Oberkirch, Sonntag, 15 Uhr. Für den VfR Elgersweier sieht es immer düsterer aus im Kampf um den Klassenerhalt, da nun in der Verbandsliga auch noch die Bühlertaler auf einen Abstiegsplatz gerutscht sind. Sollte dies zum Saisonende Bestand haben, würde auch ein eventueller Aufstieg des 1. SV Mörsch nichts mehr retten. Doch tatsächlich scheint man sich mit dem Gang in die Bezirksliga in Elgersweier längst abgefunden zu haben, Trainer Dennis Kopf nahm den genannten Umstand gelassen zur Kenntnis: "Trotzdem möchten wir noch so viele Punkte wie möglich holen und insbesondere die beiden verbleibenden Heimspiele gewinnen." Sechs Spieler werden nach der Saison vermutlich die erste Mannschaft verlassen – Marco Junker will seine Laufbahn beenden, fünf weitere Spieler wollen aufhören oder pausieren, werden dem Verein aber in anderer Funktion erhalten bleiben. "Auch für sie und mit ihnen gemeinsam wollen wir einen ordentlichen Abschluss erreichen", sagt Kopf. Der Tabellenzehnte aus Oberkirch steht im hinteren Mittelfeld der Tabelle und hat den Klassenerhalt längst sicher.

