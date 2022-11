Im jüngsten Aufeinandertreffen trotzten die „Osserbuam“ (Rot) dem TSV Seebach ein 2:2 ab. – Foto: Simon Tschannerl

Landesliga holt nach: Lam hat nichts zu verlieren Landesliga Mitte: Die Osserbuam schlagen sich mit Spitzenreiter Seebach herum, Pfreimd auf Kunstgrün mit Deggendorf

Teils haben die 18 Vertreter der Landesliga Mitte zu diesem Zeitpunkt ihre vollen 21 Punktspiele absolviert, teils stehen sie aber auch erst bei 19. An diesem Wochenende wird die Tabelle zumindest ein Stück weit begradigt. Zwei Nachholspiele stehen im Terminkalender, ehe sich die Liga endgültig in den Winterschlaf begibt. Es kommt jeweils zum Duell Niederbayern gegen Oberpfalz – besser gesagt Kreis Deggendorf gegen Oberpfalz. So stehen sich am Samstag der TSV Seebach und die SpVgg Lam sowie die Spielvereinigungen aus Deggendorf und Pfreimd gegenüber.

Ob diese Nachholpartie in der Waldsportanlage überhaupt über die Bühne gehen kann, scheint angesichts der Witterungsverhältnisse Stand Donnerstag sehr fraglich. Sollte es mit der Austragung klappen, steht der SpVgg Lam (12., 22 Punkte) eine kaum zu überspringende Hürde bevor. Denn die Gastgeber führen nicht nur das Klassement an mit ihren 46 Zählern, sondern sind auch ungemein heimstark (7/2/0). Coach Manfred Stern hat eine äußerst spielstarke und kaum zu schlagende Mannschaft beisammen. Nur Pfreimd und Bogen ist das im bisherigen Saisonverlauf gelungen. Schwer vorstellbar also, dass die Gäste aus dem Oberen Bayerischen Wald hier etwas reißen. Doch der schwer bespielende Platz dürfte Lam zugute kommen. Und wenn es mit einer tadellosen Abwehrarbeit klappt und vorne die wenigen Chancen genutzt werden, ist eine Überraschung sicherlich nicht ausgeschlossen.



Weil die Grünweißen über einen Kunstrasen verfügen, steht dem Pfreimder Gastspiel in Deggendorf nichts im Wege. Ein Blick auf die Tabelle verrät: Es ist ein Spiel von immenser Wichtigkeit aus Sicht beider Mannschaften. Für den Gast (17., 15), der zuletzt mehrfach überraschte, sich so an die Relegationszone heranpirschte und nun mit einem guten Gefühl – und bestenfalls nicht auf einem direkten Abstiegsplatz – in die Winterpause gehen möchte. Und für Deggendorf (11., 22), das sich bei einem Sieg ein kleines, aber nicht unerhebliches Polster auf die Gefahrenzone schaffen könnte. Welches Vorhaben wohl gelingen wird?