Landesliga Hansa - Vorschau: Concordia Hamburg muss wieder siegen

Spannende Aufgaben in der Landesliga Hansa. – Foto: Oliver Utesch

Der 26. Spieltag der Landesliga Hansa gewinnt durch die Formkurve zusätzlich an Brisanz. Tabellenführer Concordia Hamburg steht zwar mit 55 Punkten weiter an der Spitze, gehört aktuell jedoch nicht zu den formstärksten Teams der Liga. Ganz anders präsentiert sich der SC Condor Hamburg, der laut Formtabelle derzeit das Maß der Dinge ist und mit breiter Brust in das Heimspiel gegen den Ahrensburger TSV geht. Auch der SV Altengamme und der Rahlstedter SC gehören zu den Teams mit stabiler Entwicklung und könnten im Titelrennen weiter Boden gutmachen.

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Für Concordia führt der Weg zum SC Vier- und Marschlande, das dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, doch die Formkurve spricht nicht eindeutig für den Spitzenreiter. Parallel steht der Bramfelder SV vor einer schweren Aufgabe beim Rahlstedter SC, der sich aktuell auf einem hohen Niveau stabilisiert hat und mit 37 Punkten weiter nach oben schielen kann.

Im oberen Drittel bietet sich dem SC Condor Hamburg die große Chance, den Druck auf die Konkurrenz weiter zu erhöhen. Gegen Schlusslicht Ahrensburger TSV ist alles andere als ein Sieg kaum vorstellbar. Gleichzeitig will der SV Altengamme im Heimspiel gegen den Barsbütteler SV seine Position festigen und den Abstand nach vorne verkürzen.