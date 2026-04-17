 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Landesliga Hansa - Vorschau: Concordia Hamburg muss wieder siegen

Landesliga Hansa: Concordia Hamburg vor Auswärtsspiel bei SC Vier- und Marschlande, Bramfelder SV trifft auf Rahlstedter SC, SC Condor Hamburg vor Pflichtaufgabe gegen Ahrensburger TSV.

von red · Heute, 11:07 Uhr · 0 Leser
Spannende Aufgaben in der Landesliga Hansa.
Spannende Aufgaben in der Landesliga Hansa. – Foto: Oliver Utesch

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Bramfeld

Der 26. Spieltag der Landesliga Hansa gewinnt durch die Formkurve zusätzlich an Brisanz. Tabellenführer Concordia Hamburg steht zwar mit 55 Punkten weiter an der Spitze, gehört aktuell jedoch nicht zu den formstärksten Teams der Liga. Ganz anders präsentiert sich der SC Condor Hamburg, der laut Formtabelle derzeit das Maß der Dinge ist und mit breiter Brust in das Heimspiel gegen den Ahrensburger TSV geht. Auch der SV Altengamme und der Rahlstedter SC gehören zu den Teams mit stabiler Entwicklung und könnten im Titelrennen weiter Boden gutmachen.

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Für Concordia führt der Weg zum SC Vier- und Marschlande, das dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, doch die Formkurve spricht nicht eindeutig für den Spitzenreiter. Parallel steht der Bramfelder SV vor einer schweren Aufgabe beim Rahlstedter SC, der sich aktuell auf einem hohen Niveau stabilisiert hat und mit 37 Punkten weiter nach oben schielen kann.

Im oberen Drittel bietet sich dem SC Condor Hamburg die große Chance, den Druck auf die Konkurrenz weiter zu erhöhen. Gegen Schlusslicht Ahrensburger TSV ist alles andere als ein Sieg kaum vorstellbar. Gleichzeitig will der SV Altengamme im Heimspiel gegen den Barsbütteler SV seine Position festigen und den Abstand nach vorne verkürzen.

Mehrere Teams wollen Schritte machen

Auch im Mittelfeld verspricht der Spieltag Spannung. Der HSV Barmbek-Uhlenhorst trifft auf den formstarken ASV Hamburg, der sich zuletzt deutlich stabilisiert hat. Zudem empfängt der FC Voran Ohe den VfL Lohbrügge, wobei beide Teams zuletzt nicht konstant punkten konnten und den Anschluss an die oberen Plätze halten müssen.

Im Tabellenkeller stehen ebenfalls richtungsweisende Duelle an. Der Sport-Club Eilbek trifft auf den formschwachen Oststeinbeker SV, während USC Paloma II gegen den Hamm United FC antritt. Gerade Hamm zeigt in der Formkurve leichte Verbesserungen und könnte im direkten Duell wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Die Formtabelle macht deutlich: Während Teams wie SC Condor Hamburg, SV Altengamme und Rahlstedter SC aktuell im Aufwind sind, gerät Concordia Hamburg zunehmend unter Druck. Der 26. Spieltag könnte daher entscheidend dafür sein, ob das Titelrennen noch einmal richtig Fahrt aufnimmt.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
19:30
Spieltext HSV BU - ASV Hamburg

Heute, 19:30 Uhr
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
19:30
Spieltext Voran Ohe - Lohbrügge

Heute, 20:00 Uhr
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
20:00
Spieltext SC Condor - TSV Ahrensb.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag

Morgen, 15:00 Uhr
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
15:00
Spieltext Altengamme - Barsbüttel

Morgen, 15:00 Uhr
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
15:00
Spieltext SCVM - Concordia

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Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag

So., 19.04.2026, 10:45 Uhr
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
10:45
Spieltext SC Eilbek - Oststeinbek

So., 19.04.2026, 12:45 Uhr
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
12:45
Spieltext Rahlstedt - Bramfeld

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
16:00
Spieltext USC Paloma II - Hamm United

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 24.04.26 18:30 Uhr Hamm United FC - SV Altengamme
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SC Vier- und Marschlande
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - USC Paloma II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - FC Voran Ohe
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - Sport-Club Eilbek
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Condor Hamburg
So., 26.04.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - Rahlstedter SC

29. Spieltag
Do., 30.04.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - Hamm United FC
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - VfL Lohbrügge
Sa., 02.05.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - Oststeinbeker SV
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SV Altengamme - USC Paloma II
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Ahrensburger TSV
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - Bramfelder SV
So., 03.05.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Concordia Hamburg
So., 03.05.26 13:00 Uhr SC Condor Hamburg - Barsbütteler SV

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