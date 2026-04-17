Landesliga Hansa - Vorschau: Concordia Hamburg muss wieder siegen

Der 26. Spieltag der Landesliga Hansa gewinnt durch die Formkurve zusätzlich an Brisanz. Tabellenführer Concordia Hamburg steht zwar mit 55 Punkten weiter an der Spitze, gehört aktuell jedoch nicht zu den formstärksten Teams der Liga. Ganz anders präsentiert sich der SC Condor Hamburg, der laut Formtabelle derzeit das Maß der Dinge ist und mit breiter Brust in das Heimspiel gegen den Ahrensburger TSV geht. Auch der SV Altengamme und der Rahlstedter SC gehören zu den Teams mit stabiler Entwicklung und könnten im Titelrennen weiter Boden gutmachen.
Für Concordia führt der Weg zum SC Vier- und Marschlande, das dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, doch die Formkurve spricht nicht eindeutig für den Spitzenreiter. Parallel steht der Bramfelder SV vor einer schweren Aufgabe beim Rahlstedter SC, der sich aktuell auf einem hohen Niveau stabilisiert hat und mit 37 Punkten weiter nach oben schielen kann.
Im oberen Drittel bietet sich dem SC Condor Hamburg die große Chance, den Druck auf die Konkurrenz weiter zu erhöhen. Gegen Schlusslicht Ahrensburger TSV ist alles andere als ein Sieg kaum vorstellbar. Gleichzeitig will der SV Altengamme im Heimspiel gegen den Barsbütteler SV seine Position festigen und den Abstand nach vorne verkürzen.
28. Spieltag
Fr., 24.04.26 18:30 Uhr Hamm United FC - SV Altengamme
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SC Vier- und Marschlande
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - USC Paloma II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - FC Voran Ohe
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - Sport-Club Eilbek
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Condor Hamburg
So., 26.04.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - Rahlstedter SC
29. Spieltag
Do., 30.04.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - Hamm United FC
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - VfL Lohbrügge
Sa., 02.05.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - Oststeinbeker SV
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SV Altengamme - USC Paloma II
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Ahrensburger TSV
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - Bramfelder SV
So., 03.05.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Concordia Hamburg
So., 03.05.26 13:00 Uhr SC Condor Hamburg - Barsbütteler SV
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