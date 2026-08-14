Landesliga Hansa live: So läuft der Freitagabend

Es geht wieder los! – Foto: Oliver Utesch

Der Startschuss für die neue Saison in der Landesliga Hansa fällt am Freitagabend - und direkt wartet ein echtes Topduell. Der Bramfelder SV empfängt den SC Condor Hamburg, zwei Teams, die bereits in der vergangenen Spielzeit im oberen Tabellenbereich unterwegs waren und entsprechend ambitioniert in die neue Runde gehen dürften.

Spannend wird auch der Blick auf die beiden Absteiger: Die SV Curslack-Neuengamme startet zuhause gegen den SC Vier- und Marschlande, während der FC Türkiye Wilhelmsburg am Sonntag bei Dersimspor Hamburg gefordert ist. Insgesamt bereichern gleich vier Aufsteiger die Liga: Neben Dersimspor feiern auch der SC Wentorf, der Meiendorfer SV und HSV Barmbek-Uhlenhorst II ihren Einstand.

Wentorf bekommt es zum Auftakt mit dem VfL Lohbrügge zu tun, Meiendorf empfängt den Rahlstedter SC und BU II startet gegen den Barsbütteler SV. Außerdem treffen Hamm United FC und der FC Voran Ohe sowie der SV Altengamme und der ASV Hamburg aufeinander.