 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Landesliga Hansa live: So läuft der Freitagabend

Landesliga Hansa 2026/27: Bramfelder SV gegen SC Condor Hamburg zum Auftakt, vier Aufsteiger starten in die Saison, Curslack-Neuengamme und Türkiye zurück aus der Oberliga.

von red · Heute, 14:36 Uhr · 0 Leser
Es geht wieder los!
Es geht wieder los! – Foto: Oliver Utesch

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Der Startschuss für die neue Saison in der Landesliga Hansa fällt am Freitagabend - und direkt wartet ein echtes Topduell. Der Bramfelder SV empfängt den SC Condor Hamburg, zwei Teams, die bereits in der vergangenen Spielzeit im oberen Tabellenbereich unterwegs waren und entsprechend ambitioniert in die neue Runde gehen dürften.

Spannend wird auch der Blick auf die beiden Absteiger: Die SV Curslack-Neuengamme startet zuhause gegen den SC Vier- und Marschlande, während der FC Türkiye Wilhelmsburg am Sonntag bei Dersimspor Hamburg gefordert ist. Insgesamt bereichern gleich vier Aufsteiger die Liga: Neben Dersimspor feiern auch der SC Wentorf, der Meiendorfer SV und HSV Barmbek-Uhlenhorst II ihren Einstand.

Wentorf bekommt es zum Auftakt mit dem VfL Lohbrügge zu tun, Meiendorf empfängt den Rahlstedter SC und BU II startet gegen den Barsbütteler SV. Außerdem treffen Hamm United FC und der FC Voran Ohe sowie der SV Altengamme und der ASV Hamburg aufeinander.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
19:00
Spieltext Bramfeld - SC Condor

Heute, 19:30 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
19:30
Spieltext Hamm United - Voran Ohe

Heute, 19:30 Uhr
SC Wentorf
SC WentorfSC Wentorf
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
19:30
Spieltext SC Wentorf - Lohbrügge

Heute, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU II
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
19:30
Spieltext HSV BU II - Barsbüttel

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
Meiendorfer SV
Meiendorfer SVMeiendorf
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
14:00
Spieltext Meiendorf - Rahlstedt

Morgen, 15:00 Uhr
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
15:00
Spieltext Altengamme - ASV Hamburg

Morgen, 15:00 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
15:00
Spieltext Curs.-Neueng - SCVM

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Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
15:00
Spieltext Dersimspor - FC Türkiye

Das sind die nächsten Spieltage

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