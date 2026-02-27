 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Landesliga Hansa live: Fünf Freitagsspiele - Bramfelder SV bricht an

Landesliga Hansa: Fünf Spiele steigen am Freitag, darunter auch Tabellenführer Concordia Hamburg und Verfolger Bramfelder SV.rnrn

von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
Concordia Hamburg vor klarer Aufgabe?
Concordia Hamburg vor klarer Aufgabe? – Foto: Nina Ruck

Landesliga Hansa
Concordia
HSV BU
USC Paloma II
Bramfeld

Spieltag 20 in der Landesliga Hansa mit gleich fünf Freitagsspielen! Die Top drei um Concordia Hamburg, Bramfelder SV und FC Voran Ohe spielt unter Flutlicht. SC Vier- und Marschlande reist als Außenseiter zu Condor Hamburg. Der Text wird laufend aktualisiert.

Die Spiele am Freitag, 27. Februar 2026

Heute, 19:30 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
19:30

Heute, 19:30 Uhr
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
19:30

Heute, 20:00 Uhr
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
20:00

Heute, 20:00 Uhr
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
20:00

Heute, 20:00 Uhr
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
20:00

Die Spiele am Samstag, 28. Februar 2026

Morgen, 14:30 Uhr
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
15:00

Die Spiele am Sonntag, 1. März 2026

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
13:00

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - USC Paloma II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Bramfelder SV
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - VfL Lohbrügge
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SC Condor Hamburg
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SV Altengamme
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Rahlstedter SC
So., 08.03.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - FC Voran Ohe
So., 08.03.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - Barsbütteler SV

22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - ASV Hamburg
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Ahrensburger TSV
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Sport-Club Eilbek
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - VfL Lohbrügge
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Oststeinbeker SV
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Concordia Hamburg
So., 15.03.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Bramfelder SV

