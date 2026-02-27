Landesliga Hansa live: Doch nur drei Spiele! kurzfristige Absagen

Concordia Hamburg vor klarer Aufgabe? – Foto: Nina Ruck

Spieltag 20 in der Landesliga Hansa mit gleich fünf Freitagsspielen! Die Top drei um Concordia Hamburg, Bramfelder SV und FC Voran Ohe spielt unter Flutlicht. SC Vier- und Marschlande reist als Außenseiter zu Condor Hamburg. Der Text wird laufend aktualisiert.

Die Spiele am Sonntag, 1. März 2026

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr USC Paloma USC Paloma II ASV Hamburg ASV Hamburg 13:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - USC Paloma II

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Bramfelder SV

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - VfL Lohbrügge

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SC Condor Hamburg

Sa., 07.03.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SV Altengamme

Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Rahlstedter SC

So., 08.03.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - FC Voran Ohe

So., 08.03.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - Barsbütteler SV



22. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - ASV Hamburg

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Ahrensburger TSV

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Sport-Club Eilbek

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - HSV Barmbek-Uhlenhorst

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - VfL Lohbrügge

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Oststeinbeker SV

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Concordia Hamburg

So., 15.03.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Bramfelder SV

