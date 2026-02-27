Landesliga Hansa live: Doch nur drei Spiele! kurzfristige Absagen

Spieltag 20 in der Landesliga Hansa mit gleich fünf Freitagsspielen! Die Top drei um Concordia Hamburg, Bramfelder SV und FC Voran Ohe spielt unter Flutlicht. SC Vier- und Marschlande reist als Außenseiter zu Condor Hamburg. Der Text wird laufend aktualisiert.
21. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - USC Paloma II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Bramfelder SV
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - VfL Lohbrügge
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SC Condor Hamburg
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SV Altengamme
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Rahlstedter SC
So., 08.03.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - FC Voran Ohe
So., 08.03.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - Barsbütteler SV
22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - ASV Hamburg
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Ahrensburger TSV
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Sport-Club Eilbek
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - VfL Lohbrügge
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Oststeinbeker SV
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Concordia Hamburg
So., 15.03.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Bramfelder SV
