Landesliga Hansa: alle Zugänge und Abgänge - das Update

Transfers in der Übersicht. – Foto: Oliver Utesch

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Landesliga Hansa zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Stand: 12. Juni 2026.

Bramfelder SV

Trainer: Carsten Henning

Zugänge: Ali Fauad Sultani (Sport-Club Eilbek), Robin Pollok (SC Condor Hamburg), Nicolaj Emil Rörström (HSV Barmbek-Uhlenhorst II), Jonas Wesemann (HSV Barmbek-Uhlenhorst II)

Abgänge: Lewis Osei Agyemang (Niendorfer TSV), Edward Pfister (Barsbütteler SV)



Dersimspor Hamburg

Trainer: Frank Heine

Zugänge: Mats Bennet Haase (TSV Buchholz 08)

Abgänge: Ahmed Ali Abdurahman (Umzug), Emmanuel Adossi (FC Süderelbe)





FC Türkiye WilhelmsburgTrainer: Roman SchmerZugänge: Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Luis Hacker (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Abdul Tetteh (Widzew Lodz)Abgänge: Noah-Ali Musse Osman (FC Teutonia 05 Ottensen), Amed Ormangören (FC Teutonia 05 Ottensen), Pedro Gomes Dos Santos (FC Teutonia 05 Ottensen)FC Voran OheTrainer: Jan KreyZugänge: Diego Boll (SV Börnsen), Paul Malik (SC Condor Hamburg), Maximilian Thilo Dittrich (TuS Dassendorf)Abgänge: Till Witmütz (SV Curslack-Neuengamme)Hamm United FCTrainer: Jerzy Grzegorz KopijZugänge: keineAbgänge: Dayan Soltany (VfL Lohbrügge), Arima Kosei (Concordia Hamburg)HSV Barmbek-Uhlenhorst IITrainer: Christian Humpert, Jonathan DehnZugänge: keineAbgänge: Kester Koschare (), Julian Wagner (Ziel unbekannt), Goran Petrekovic-Loncar (Ziel unbekannt), Florian Winter (Karriereende), Jan Ruhnke (Karriereende), Jorrit Simon Krehut (Ziel unbekannt), Jannik Niebergall (Ziel unbekannt), Maximilian Michael Soltau (SV Uhlenhorst-Adler II), Max Stephanowski (Eintracht Lokstedt II), Phillip Pulvermacher (HSV Barmbek-Uhlenhorst III), Malte Jonas (Eintracht Lokstedt II), Nicolaj Emil Rörström (Bramfelder SV), Jonas Wesemann (Bramfelder SV), Jasper Rose (HSV Barmbek-Uhlenhorst III), Ziad El Dabh (Ziel unbekannt), Finn Matthiesen (Ziel unbekannt), Bennet Robert Philipp Unger (Ziel unbekannt)Meiendorfer SVTrainer: Marcell VoßZugänge: keineAbgänge: keineRahlstedter SCTrainer: Peter Matthäus IwosaZugänge: Joris Bast Mohr (Niendorfer TSV), Joel Osei Szillat (FC Teutonia 05 Ottensen), Wadim Kudrasov (Rahlstedter SC), Maurice Fiedler (Concordia Hamburg), Kevin Lauppe (Oststeinbeker SV), Ubeydullah Özbek (HT 16), Leandro Nowak (Walddörfer SV)Abgänge: Simon Noel Flandrin (TSV Sasel)SC Condor HamburgTrainer: Luka MarasZugänge: Christian David Bento Waldheim (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Mustafa Zazai (Oststeinbeker SV), Jeremy Daniel Polomski da Silva Danif (FK Nikola Tesla), Christ Noah Foli (TuS Hartenholm), Marvin Pascal Urban (SC Condor Hamburg II), Elmedin Serif Smajasevic (Oststeinbeker SV)Abgänge: Paul Malik (), Kevin Mellmann (Condor alte Herren), Paul Malik (FC Voran Ohe), Robin Pollok (Bramfelder SV), Kerim Fadli Celebi (), Kirill Greb (Concordia Hamburg II), Edwin James Satzer (SV Eichede)SC Vier- und MarschlandeTrainer: Peter Phillip Marks, Dennis FinckZugänge: keineAbgänge: keineSC WentorfTrainer: Slavec RogowskiZugänge: keineAbgänge: keineSV AltengammeTrainer: Matthias WulffZugänge: Tim Henrik Oliver Löffler (EUFootball Flensburg)Abgänge: keineSV Curslack-NeuengammeTrainer: Olaf PoschmannZugänge: Kristof Kurczynski (TuS Dassendorf), Till Witmütz (FC Voran Ohe), Levin Blättermann (FC St. Pauli )Abgänge: Luca Joel Winterfeld (SV Eichede), Marvin Michel Möller (FSV Geesthacht)VfL LohbrüggeTrainer: Olcay GünayZugänge: Christ-David Tehua (SV Börnsen), Kartik Sharma (FC Teutonia 05 Ottensen), Nick Dennis Turtun (ASV Bergedorf 85), Dayan Soltany (Hamm United FC), Niklas Pietruschka (TuS Dassendorf), Ali Kerem Karaoglan (SSV Saarlouis)Abgänge: Mohamed Alshemeri (HafenCity FC), Pascal Bäker (Karriereende), Kerem-Ali Caliskan (Auslandsjahr), Jannis Robert Pangalos (Studium), Simon-Manuel Adam (Studium), Joshua-Daniel Czech (Fußballpause), Kadere Toni Sitou (Concordia Hamburg)

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