 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Landesliga Hansa: alle Zugänge und Abgänge - das Update

Alle Transfers der Landesliga Hansa zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine - Stand: 12. Juni 2026.

von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Transfers in der Übersicht.
Transfers in der Übersicht. – Foto: Oliver Utesch

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Landesliga Hansa
Curs.-Neueng
FC Türkiye
Bramfeld
SC Condor

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Landesliga Hansa zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Stand: 12. Juni 2026.

Landesliga Hansa: Alle Zugänge, Abgänge und Transfers der Saison 2026/27

ASV Hamburg
Trainer: Mohet Wadhwa
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Barsbütteler SV
Trainer: Oliver Jürgen Kunkel, Swen Frahm
Zugänge: Timon Jannik Engelmann (FK Nikola Tesla), Edward Pfister (Bramfelder SV), Nico Leiding (Barsbütteler SV II)
Abgänge: Justin Finn Peterson (Oststeinbeker SV II)

Bramfelder SV
Trainer: Carsten Henning
Zugänge: Ali Fauad Sultani (Sport-Club Eilbek), Robin Pollok (SC Condor Hamburg), Nicolaj Emil Rörström (HSV Barmbek-Uhlenhorst II), Jonas Wesemann (HSV Barmbek-Uhlenhorst II)
Abgänge: Lewis Osei Agyemang (Niendorfer TSV), Edward Pfister (Barsbütteler SV)

Dersimspor Hamburg
Trainer: Frank Heine
Zugänge: Mats Bennet Haase (TSV Buchholz 08)
Abgänge: Ahmed Ali Abdurahman (Umzug), Emmanuel Adossi (FC Süderelbe)

FC Türkiye Wilhelmsburg
Trainer: Roman Schmer
Zugänge: Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Luis Hacker (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Abdul Tetteh (Widzew Lodz)
Abgänge: Noah-Ali Musse Osman (FC Teutonia 05 Ottensen), Amed Ormangören (FC Teutonia 05 Ottensen), Pedro Gomes Dos Santos (FC Teutonia 05 Ottensen)

FC Voran Ohe
Trainer: Jan Krey
Zugänge: Diego Boll (SV Börnsen), Paul Malik (SC Condor Hamburg), Maximilian Thilo Dittrich (TuS Dassendorf)
Abgänge: Till Witmütz (SV Curslack-Neuengamme)

Hamm United FC
Trainer: Jerzy Grzegorz Kopij
Zugänge: keine
Abgänge: Dayan Soltany (VfL Lohbrügge), Arima Kosei (Concordia Hamburg)

HSV Barmbek-Uhlenhorst II
Trainer: Christian Humpert, Jonathan Dehn
Zugänge: keine
Abgänge: Kester Koschare (), Julian Wagner (Ziel unbekannt), Goran Petrekovic-Loncar (Ziel unbekannt), Florian Winter (Karriereende), Jan Ruhnke (Karriereende), Jorrit Simon Krehut (Ziel unbekannt), Jannik Niebergall (Ziel unbekannt), Maximilian Michael Soltau (SV Uhlenhorst-Adler II), Max Stephanowski (Eintracht Lokstedt II), Phillip Pulvermacher (HSV Barmbek-Uhlenhorst III), Malte Jonas (Eintracht Lokstedt II), Nicolaj Emil Rörström (Bramfelder SV), Jonas Wesemann (Bramfelder SV), Jasper Rose (HSV Barmbek-Uhlenhorst III), Ziad El Dabh (Ziel unbekannt), Finn Matthiesen (Ziel unbekannt), Bennet Robert Philipp Unger (Ziel unbekannt)

Meiendorfer SV
Trainer: Marcell Voß
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Rahlstedter SC
Trainer: Peter Matthäus Iwosa
Zugänge: Joris Bast Mohr (Niendorfer TSV), Joel Osei Szillat (FC Teutonia 05 Ottensen), Wadim Kudrasov (Rahlstedter SC), Maurice Fiedler (Concordia Hamburg), Kevin Lauppe (Oststeinbeker SV), Ubeydullah Özbek (HT 16), Leandro Nowak (Walddörfer SV)
Abgänge: Simon Noel Flandrin (TSV Sasel)

SC Condor Hamburg
Trainer: Luka Maras
Zugänge: Christian David Bento Waldheim (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Mustafa Zazai (Oststeinbeker SV), Jeremy Daniel Polomski da Silva Danif (FK Nikola Tesla), Christ Noah Foli (TuS Hartenholm), Marvin Pascal Urban (SC Condor Hamburg II), Elmedin Serif Smajasevic (Oststeinbeker SV)
Abgänge: Paul Malik (), Kevin Mellmann (Condor alte Herren), Paul Malik (FC Voran Ohe), Robin Pollok (Bramfelder SV), Kerim Fadli Celebi (), Kirill Greb (Concordia Hamburg II), Edwin James Satzer (SV Eichede)

SC Vier- und Marschlande
Trainer: Peter Phillip Marks, Dennis Finck
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Wentorf
Trainer: Slavec Rogowski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Altengamme
Trainer: Matthias Wulff
Zugänge: Tim Henrik Oliver Löffler (EUFootball Flensburg)
Abgänge: keine

SV Curslack-Neuengamme
Trainer: Olaf Poschmann
Zugänge: Kristof Kurczynski (TuS Dassendorf), Till Witmütz (FC Voran Ohe), Levin Blättermann (FC St. Pauli )
Abgänge: Luca Joel Winterfeld (SV Eichede), Marvin Michel Möller (FSV Geesthacht)

VfL Lohbrügge
Trainer: Olcay Günay
Zugänge: Christ-David Tehua (SV Börnsen), Kartik Sharma (FC Teutonia 05 Ottensen), Nick Dennis Turtun (ASV Bergedorf 85), Dayan Soltany (Hamm United FC), Niklas Pietruschka (TuS Dassendorf), Ali Kerem Karaoglan (SSV Saarlouis)
Abgänge: Mohamed Alshemeri (HafenCity FC), Pascal Bäker (Karriereende), Kerem-Ali Caliskan (Auslandsjahr), Jannis Robert Pangalos (Studium), Simon-Manuel Adam (Studium), Joshua-Daniel Czech (Fußballpause), Kadere Toni Sitou (Concordia Hamburg)

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