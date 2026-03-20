Landesliga Hannover: Wunstorf verpflichtet Halvestorf-Kapitän Jürgens

Josh Jürgens – Foto: Halvestorf

Der 1. FC Wunstorf hat seine Planungen für die kommende Spielzeit in der Landesliga Hannover weiter vorangetrieben und mit Josh Jürgens einen erfahrenen Defensivspieler verpflichtet. Der Innenverteidiger wechselt vom Ligakonkurrenten SSG Halvestorf-Herkendorf an die Barne.

Jürgens war zuletzt Kapitän in Halvestorf und bringt trotz seines Alters bereits umfangreiche Erfahrung mit. Mehr als 70 Pflichtspiele für seinen bisherigen Verein unterstreichen seine Rolle innerhalb der Mannschaft. Er gilt als zweikampfstark, konsequent in der Defensive und als Spieler, der Verantwortung übernimmt.

Mit diesen Eigenschaften entspricht er dem Profil, das der Verein für die kommende Saison gesucht hat. Der 1. FC Wunstorf sieht in ihm sowohl eine sportliche Verstärkung als auch eine Persönlichkeit, die innerhalb des Teams vorangehen kann.