Landesliga Hannover: "Wir möchten endlich wieder einen Sieg einfahren"

Die SSG Halvestorf-Herkendorf trifft am Sonntag um 14 Uhr am 17. Spieltag der Landesliga Hannover auf den TSV Godshorn. Beide Teams sind als Aufsteiger gestartet und bewegen sich aktuell knapp oberhalb der Abstiegszone, die ab Platz 13 beginnt. Entsprechend groß ist die Bedeutung der Begegnung: Der Sieger kann sich etwas Luft verschaffen, der Verlierer rutscht tiefer in den Kampf um den Klassenerhalt.

Halvestorf geht nach dem 0:4 gegen den SV Bavenstedt in das Heimspiel und hat aus den vergangenen fünf Partien lediglich zwei Zähler geholt. Godshorn reist dagegen mit Rückenwind an, nachdem die Mannschaft zuletzt zweimal in Folge gewonnen hat. In der Landesliga treffen beide Teams erstmals aufeinander.

SSG-Trainer Artjom Grincenko betonte, wie eng die Situation ist. „Das ist ein Duell, das entscheidet, wer nach dem Spieltag auf jeden Fall über dem Strich bleibt. Wir sind uns der Bedeutung dieser Partie bewusst.“ Auf die Heimstärke seiner Mannschaft setzt er besonders. „Wir spielen zu Hause und waren dort bisher sehr heimstark. Wir haben nur zwei Niederlagen kassiert und die meisten Punkte zu Hause geholt. Unser Ziel ist klar, wir wollen die drei Punkte behalten.“

Nach fünf Spielen ohne Sieg soll nun die Wende gelingen. „Wir möchten endlich wieder einen Sieg einfahren“, sagte Grincenko. Gleichzeitig hebt er die Qualität des Gegners hervor. „Wir wissen, wie stark Godshorn ist, die zuletzt zwei Spiele in Folge gewonnen haben und ein Spiel mehr absolviert haben als wir.“