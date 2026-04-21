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Landesliga Hannover: Video vom Spitzenspiel Ramlingen - Hemmingen
Der Tabellenzweite setzt sich gegen den Spitzenreiter durch
Der Tabellenzweite SV Ramlingen-Ehlershausen hat das Spitzenspiel des 27. Spieltags in der Landesliga Hannover für sich entschieden. Der 2:0-Erfolg war zugleich die erste Saisonniederlage des SC Hemmingen-Westerfeld.
Vor knapp 500 Zuschauern hat der Tabellenzweite SV Ramlingen-Ehlershausen im Spitzenspiel gegen den SC Hemmingen-Westerfeld von Beginn an den Ton angegeben. Die Gastgeber traten selbstbewusst auf, übernahmen sofort die Kontrolle und waren dem Tabellenführer über weite Strecken überlegen.
Der starke Auftritt wurde in der 12. Minute belohnt. Nach einer Flanke traf Felix Dempwolf per Kopf zum 1:0.
Auch danach ließ der SV Ramlingen-Ehlershausen kaum etwas zu. Die Zweikämpfe wurden konsequent gewonnen, defensiv stand die Mannschaft sicher und nach Ballgewinnen ging es immer wieder schnell und zielstrebig nach vorne.
Nach dem Seitenwechsel setzte der Tabellenzweite weiterhin auf lange Bälle hinter die Abwehr des Spitzenreiters. Der SC Hemmingen-Westerfeld hatte mit dieser Spielweise große Probleme und fand während der gesamten Partie kaum eine Lösung. In der 58. Minute sorgte Hannes Müller mit dem 2:0 für die Vorentscheidung.
Erst nach dem zweiten Gegentor stellte der Tabellenführer um und erhöhte in der Schlussviertelstunde den Druck. Das späte Aufbäumen kam jedoch nicht mehr rechtzeitig.