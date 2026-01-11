Landesliga Hannover: Transferkracher #3 für das "Schwarze Ballett"

Der SV Newroz Hildesheim treibt seine Personalplanungen in der Winterpause weiter voran und hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Nach den Verpflichtungen von Ex-Profi Keanu Brandt und Khalil Seblene schließt sich mit Adrian Gert ein 18 Jahre alter Innenverteidiger dem Landesligisten an. Gert wechselt vom Bezirksligisten SV Türkgücü Hildesheim zum "schwarzen Ballett".

Der Name Gert ist beim SV Newroz kein unbekannter. Adrian Gert ist der jüngere Bruder des früheren Newroz-Spielers Julian Gert. In seiner fußballerischen Ausbildung durchlief der Defensivspieler mehrere Stationen. Er war unter anderem bei Hannover 96, beim JFV Calenberger Land, beim VfV 06 Hildesheim sowie beim SC Hemmingen aktiv und sammelte dort wichtige Erfahrungen im Nachwuchsbereich.

Nach seinen Einsätzen in der Bezirksliga wagt Gert nun den Schritt in die Landesliga, um sich sportlich weiterzuentwickeln. Zu seinem Wechsel sagte der Innenverteidiger auf dem Instagramkanal seines neuen Vereins: „Ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ich habe viele Spiele von Newroz gesehen und mag diese Art, Fußball zu spielen, sehr. Ich denke, dass ich gut reinpasse und meinen Teil dazu beitragen kann. Außerdem kenne ich durch meinen Bruder schon einige Spieler und verstehe mich mit den Jungs sehr gut.“