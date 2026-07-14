Landesliga Hannover startet mit mehreren Spitzenduellen Arminia Hannover, Wetschen und Ramlingen-Ehlershausen früh gefordert – Derby zwischen OSV und Arminia am zweiten Spieltag von red · Heute, 14:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der Spielplan der Landesliga Hannover ist veröffentlicht. Bereits zum Auftakt am 7. und 8. August stehen mehrere interessante Begegnungen auf dem Programm. Den Saisonstart bestreiten SV Ramlingen-Ehlershausen und der OSV Hannover am Freitagabend. Tags darauf empfängt Titelanwärter SV Arminia Hannover die SSG Halvestorf-Herkendorf, während der TSV Wetschen gegen den TSV Godshorn startet und der 1. FC Wunstorf den SV Blau-Weiß Neuhof 1930 erwartet.

Schon in den ersten Wochen kommt es zu richtungsweisenden Partien. Am zweiten Spieltag steigt das Hannover-Derby zwischen dem OSV Hannover und SV Arminia Hannover, eine Woche später empfängt Arminia den SV Blau-Weiß Neuhof 1930. Weitere Höhepunkte folgen mit den Duellen SV Arminia Hannover gegen 1. FC Wunstorf am siebten Spieltag sowie SV Ramlingen-Ehlershausen gegen SV Arminia Hannover in der Englischen Woche am achten Spieltag. Der letzte Spieltag ist für den 5. und 6. Juni 2027 angesetzt. Dann empfängt SV Ramlingen-Ehlershausen die SSG Halvestorf-Herkendorf, der 1. FC Wunstorf trifft auf den OSV Hannover, und SV Arminia Hannover bekommt es mit dem TSV Godshorn zu tun. Da bislang der vorläufige Spielplan veröffentlicht wurde, können sich Termine und Anstoßzeiten bis zum Saisonbeginn noch ändern.

Landesliga Hannover 1. Spieltag

Fr., 07.08.26 18:45 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - OSV Hannover

Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - VfR Evesen

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr TSV Wetschen - TSV Godshorn

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - SV Blau-Weiß Neuhof 1930

Sa., 08.08.26 18:00 Uhr SV Arminia Hannover - SSG Halvestorf-Herkendorf

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Pattensen - SG 74 Hannover

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide



2. Spieltag

Fr., 14.08.26 18:45 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - SV Ramlingen-Ehlershausen

Sa., 15.08.26 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - 1. FC Wunstorf

Sa., 15.08.26 16:00 Uhr SG 74 Hannover - SV Iraklis Hellas Hannover

So., 16.08.26 15:00 Uhr OSV Hannover - SV Arminia Hannover

So., 16.08.26 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - TSV Wetschen

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Godshorn - TSV Pattensen

So., 16.08.26 15:00 Uhr VfR Evesen - TSV Mühlenfeld





3. Spieltag

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - TSV Mühlenfeld

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

Sa., 22.08.26 16:00 Uhr TSV Wetschen - OSV Hannover

Sa., 22.08.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - VfR Evesen

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Pattensen - SSG Halvestorf-Herkendorf

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - SV Blau-Weiß Neuhof 1930

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - TSV Godshorn



4. Spieltag

Sa., 29.08.26 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - SV Arminia Hannover

Sa., 29.08.26 16:00 Uhr SG 74 Hannover - SV 1946 Bavenstedt

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - TSV Wetschen

So., 30.08.26 15:00 Uhr OSV Hannover - TSV Pattensen

So., 30.08.26 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - SV Iraklis Hellas Hannover

So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - 1. FC Wunstorf

So., 30.08.26 15:00 Uhr VfR Evesen - SV Ramlingen-Ehlershausen



5. Spieltag

Sa., 05.09.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - 1. FC Wunstorf

Sa., 05.09.26 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - TSV Mühlenfeld

Sa., 05.09.26 16:00 Uhr TSV Wetschen - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

Sa., 05.09.26 16:00 Uhr SG 74 Hannover - TSV Godshorn

So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Pattensen - SV Blau-Weiß Neuhof 1930

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - VfR Evesen

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - OSV Hannover



6. Spieltag

Fr., 11.09.26 19:00 Uhr VfR Evesen - TSV Wetschen

Sa., 12.09.26 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - TSV Pattensen

Sa., 12.09.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - SV Ramlingen-Ehlershausen

So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - SV Iraklis Hellas Hannover

So., 13.09.26 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - SG 74 Hannover

So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Godshorn - SV 1946 Bavenstedt

So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - SV Arminia Hannover



7. Spieltag

Sa., 19.09.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - SV Ramlingen-Ehlershausen

Sa., 19.09.26 16:00 Uhr TSV Wetschen - TSV Mühlenfeld

Sa., 19.09.26 16:00 Uhr SG 74 Hannover - OSV Hannover

So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Pattensen - VfR Evesen

So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - 1. FC Wunstorf

So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Godshorn - SSG Halvestorf-Herkendorf

So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide



8. Spieltag

Mi., 23.09.26 19:30 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - SV Arminia Hannover

Sa., 26.09.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - TSV Wetschen

So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - SG 74 Hannover

So., 27.09.26 15:00 Uhr OSV Hannover - TSV Godshorn

So., 27.09.26 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - SV 1946 Bavenstedt

So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - TSV Pattensen

So., 27.09.26 15:00 Uhr VfR Evesen - SV Iraklis Hellas Hannover



9. Spieltag

Sa., 03.10.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - SV Arminia Hannover

Sa., 03.10.26 16:00 Uhr TSV Wetschen - SV Ramlingen-Ehlershausen

Sa., 03.10.26 16:00 Uhr SG 74 Hannover - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Pattensen - 1. FC Wunstorf

So., 04.10.26 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - OSV Hannover

So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Godshorn - SV Blau-Weiß Neuhof 1930

So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - TSV Mühlenfeld



10. Spieltag

Sa., 10.10.26 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - TSV Godshorn

Sa., 10.10.26 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - TSV Pattensen

Sa., 10.10.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - SV Iraklis Hellas Hannover

So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - SSG Halvestorf-Herkendorf

So., 11.10.26 15:00 Uhr OSV Hannover - SV 1946 Bavenstedt

So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - TSV Wetschen

So., 11.10.26 15:00 Uhr VfR Evesen - SG 74 Hannover



11. Spieltag

Sa., 17.10.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - TSV Wetschen

Sa., 17.10.26 16:00 Uhr SG 74 Hannover - TSV Mühlenfeld

So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Pattensen - SV Arminia Hannover

So., 18.10.26 15:00 Uhr OSV Hannover - SV Blau-Weiß Neuhof 1930

So., 18.10.26 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Godshorn - VfR Evesen

So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - SV Ramlingen-Ehlershausen



12. Spieltag

Sa., 24.10.26 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - OSV Hannover

Sa., 24.10.26 16:00 Uhr TSV Wetschen - TSV Pattensen

Sa., 24.10.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - SG 74 Hannover

So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - SV 1946 Bavenstedt

So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - SV Iraklis Hellas Hannover

So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - TSV Godshorn

So., 25.10.26 15:00 Uhr VfR Evesen - SSG Halvestorf-Herkendorf



13. Spieltag

Sa., 31.10.26 14:00 Uhr SG 74 Hannover - SV Ramlingen-Ehlershausen

Sa., 31.10.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - TSV Pattensen

So., 01.11.26 14:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

So., 01.11.26 14:00 Uhr OSV Hannover - VfR Evesen

So., 01.11.26 14:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - TSV Mühlenfeld

So., 01.11.26 14:00 Uhr TSV Godshorn - 1. FC Wunstorf

So., 01.11.26 14:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - TSV Wetschen



14. Spieltag

Sa., 07.11.26 14:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - TSV Godshorn

Sa., 07.11.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

Sa., 07.11.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - SSG Halvestorf-Herkendorf

So., 08.11.26 14:00 Uhr TSV Pattensen - SV Iraklis Hellas Hannover

So., 08.11.26 14:00 Uhr SV Arminia Hannover - SG 74 Hannover

So., 08.11.26 14:00 Uhr VfR Evesen - SV Blau-Weiß Neuhof 1930

So., 08.11.26 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - OSV Hannover



15. Spieltag

Sa., 14.11.26 14:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - VfR Evesen

Sa., 14.11.26 14:00 Uhr SG 74 Hannover - TSV Wetschen

So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - TSV Mühlenfeld

So., 15.11.26 14:00 Uhr OSV Hannover - 1. FC Wunstorf

So., 15.11.26 14:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - SV Ramlingen-Ehlershausen

So., 15.11.26 14:00 Uhr TSV Godshorn - SV Arminia Hannover

So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - SV 1946 Bavenstedt



16. Spieltag

Sa., 21.11.26 14:00 Uhr SG 74 Hannover - TSV Pattensen

Sa., 21.11.26 14:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - TSV Mühlenfeld

So., 22.11.26 14:00 Uhr VfR Evesen - SV 1946 Bavenstedt

So., 22.11.26 14:00 Uhr TSV Godshorn - TSV Wetschen

So., 22.11.26 14:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - SV Arminia Hannover

So., 22.11.26 14:00 Uhr OSV Hannover - SV Ramlingen-Ehlershausen

So., 22.11.26 14:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - 1. FC Wunstorf



17. Spieltag

Sa., 28.11.26 14:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - SV Blau-Weiß Neuhof 1930

Sa., 28.11.26 14:00 Uhr SV Arminia Hannover - OSV Hannover

Sa., 28.11.26 14:00 Uhr TSV Wetschen - SSG Halvestorf-Herkendorf

Sa., 28.11.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

So., 29.11.26 14:00 Uhr TSV Pattensen - TSV Godshorn

So., 29.11.26 14:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - SG 74 Hannover

So., 29.11.26 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - VfR Evesen



18. Spieltag

Sa., 27.02.27 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - SV Ramlingen-Ehlershausen

So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - SV 1946 Bavenstedt

So., 28.02.27 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - TSV Pattensen

So., 28.02.27 15:00 Uhr OSV Hannover - TSV Wetschen

So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - SV Arminia Hannover

So., 28.02.27 15:00 Uhr VfR Evesen - 1. FC Wunstorf

So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Godshorn - SV Iraklis Hellas Hannover



19. Spieltag

Sa., 06.03.27 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - SG 74 Hannover

Sa., 06.03.27 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - VfR Evesen

Sa., 06.03.27 16:00 Uhr TSV Wetschen - SV Blau-Weiß Neuhof 1930

Sa., 06.03.27 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - TSV Mühlenfeld

So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Pattensen - OSV Hannover

So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - SSG Halvestorf-Herkendorf



20. Spieltag

Sa., 13.03.27 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - TSV Wetschen

Sa., 13.03.27 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - SV 1946 Bavenstedt

So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - TSV Pattensen

So., 14.03.27 15:00 Uhr VfR Evesen - SV Arminia Hannover

So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - SV Ramlingen-Ehlershausen

So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Godshorn - SG 74 Hannover

So., 14.03.27 15:00 Uhr OSV Hannover - SV Iraklis Hellas Hannover



21. Spieltag

Sa., 20.03.27 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - TSV Godshorn

Sa., 20.03.27 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - 1. FC Wunstorf

Sa., 20.03.27 16:00 Uhr SG 74 Hannover - SSG Halvestorf-Herkendorf

Sa., 20.03.27 16:00 Uhr TSV Wetschen - VfR Evesen

So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Pattensen - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - SV Blau-Weiß Neuhof 1930

So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - TSV Mühlenfeld



22. Spieltag

Sa., 03.04.27 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - SV 1946 Bavenstedt

Sa., 03.04.27 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - SV Iraklis Hellas Hannover

Sa., 03.04.27 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - SV Arminia Hannover

So., 04.04.27 15:00 Uhr VfR Evesen - TSV Pattensen

So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - TSV Wetschen

So., 04.04.27 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - TSV Godshorn

So., 04.04.27 15:00 Uhr OSV Hannover - SG 74 Hannover



23. Spieltag

Sa., 10.04.27 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - SSG Halvestorf-Herkendorf

Sa., 10.04.27 16:00 Uhr SG 74 Hannover - SV Blau-Weiß Neuhof 1930

Sa., 10.04.27 16:00 Uhr TSV Wetschen - 1. FC Wunstorf

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Godshorn - OSV Hannover

So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - SV Ramlingen-Ehlershausen

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Pattensen - TSV Mühlenfeld

So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - VfR Evesen



24. Spieltag

Sa., 17.04.27 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - TSV Wetschen

Sa., 17.04.27 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - SG 74 Hannover

Sa., 17.04.27 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - TSV Pattensen

So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - SV 1946 Bavenstedt

So., 18.04.27 15:00 Uhr OSV Hannover - SSG Halvestorf-Herkendorf

So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - TSV Godshorn

So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - SV Iraklis Hellas Hannover



25. Spieltag

Sa., 24.04.27 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - OSV Hannover

Sa., 24.04.27 16:00 Uhr TSV Wetschen - SV Arminia Hannover

Sa., 24.04.27 16:00 Uhr SG 74 Hannover - VfR Evesen

So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Godshorn - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

So., 25.04.27 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - SV Blau-Weiß Neuhof 1930

So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Pattensen - SV Ramlingen-Ehlershausen

So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - 1. FC Wunstorf



26. Spieltag

Sa., 01.05.27 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - SSG Halvestorf-Herkendorf

Sa., 01.05.27 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - SV Iraklis Hellas Hannover

Sa., 01.05.27 16:00 Uhr TSV Wetschen - SV 1946 Bavenstedt

So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - TSV Pattensen

So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - OSV Hannover

So., 02.05.27 15:00 Uhr VfR Evesen - TSV Godshorn

So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - SG 74 Hannover



27. Spieltag

Sa., 08.05.27 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - SV Blau-Weiß Neuhof 1930

Sa., 08.05.27 16:00 Uhr SG 74 Hannover - 1. FC Wunstorf

So., 09.05.27 15:00 Uhr OSV Hannover - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Pattensen - TSV Wetschen

So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - SV Arminia Hannover

So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Godshorn - TSV Mühlenfeld

So., 09.05.27 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - VfR Evesen



28. Spieltag

Sa., 22.05.27 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - SV Blau-Weiß Neuhof 1930

Sa., 22.05.27 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - SG 74 Hannover

Sa., 22.05.27 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - TSV Godshorn

Sa., 22.05.27 16:00 Uhr TSV Wetschen - SV Iraklis Hellas Hannover

So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Pattensen - SV 1946 Bavenstedt

So., 23.05.27 15:00 Uhr VfR Evesen - OSV Hannover

So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - SSG Halvestorf-Herkendorf



29. Spieltag

Sa., 29.05.27 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - SV 1946 Bavenstedt

Sa., 29.05.27 16:00 Uhr SG 74 Hannover - SV Arminia Hannover

So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - TSV Pattensen

So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Godshorn - SV Ramlingen-Ehlershausen

So., 30.05.27 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - 1. FC Wunstorf

So., 30.05.27 15:00 Uhr OSV Hannover - TSV Mühlenfeld

So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - VfR Evesen



30. Spieltag

Sa., 05.06.27 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - SSG Halvestorf-Herkendorf

Sa., 05.06.27 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - SV Iraklis Hellas Hannover

Sa., 05.06.27 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - OSV Hannover

Sa., 05.06.27 16:00 Uhr TSV Wetschen - SG 74 Hannover

So., 06.06.27 15:00 Uhr VfR Evesen - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

So., 06.06.27 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - SV Blau-Weiß Neuhof 1930

So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - TSV Godshorn