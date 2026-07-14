– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen
Landesliga Hannover startet mit mehreren Spitzenduellen
Arminia Hannover, Wetschen und Ramlingen-Ehlershausen früh gefordert – Derby zwischen OSV und Arminia am zweiten Spieltag
von red · Heute, 14:47 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Landesliga Hannover ist veröffentlicht. Bereits zum Auftakt am 7. und 8. August stehen mehrere interessante Begegnungen auf dem Programm. Den Saisonstart bestreiten SV Ramlingen-Ehlershausen und der OSV Hannover am Freitagabend. Tags darauf empfängt Titelanwärter SV Arminia Hannover die SSG Halvestorf-Herkendorf, während der TSV Wetschen gegen den TSV Godshorn startet und der 1. FC Wunstorf den SV Blau-Weiß Neuhof 1930 erwartet.
Schon in den ersten Wochen kommt es zu richtungsweisenden Partien. Am zweiten Spieltag steigt das Hannover-Derby zwischen dem OSV Hannover und SV Arminia Hannover, eine Woche später empfängt Arminia den SV Blau-Weiß Neuhof 1930. Weitere Höhepunkte folgen mit den Duellen SV Arminia Hannover gegen 1. FC Wunstorf am siebten Spieltag sowie SV Ramlingen-Ehlershausen gegen SV Arminia Hannover in der Englischen Woche am achten Spieltag.
Der letzte Spieltag ist für den 5. und 6. Juni 2027 angesetzt. Dann empfängt SV Ramlingen-Ehlershausen die SSG Halvestorf-Herkendorf, der 1. FC Wunstorf trifft auf den OSV Hannover, und SV Arminia Hannover bekommt es mit dem TSV Godshorn zu tun. Da bislang der vorläufige Spielplan veröffentlicht wurde, können sich Termine und Anstoßzeiten bis zum Saisonbeginn noch ändern.
Landesliga Hannover
1. Spieltag
Fr., 07.08.26 18:45 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - OSV Hannover
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - VfR Evesen
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr TSV Wetschen - TSV Godshorn
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - SV Blau-Weiß Neuhof 1930
Sa., 08.08.26 18:00 Uhr SV Arminia Hannover - SSG Halvestorf-Herkendorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Pattensen - SG 74 Hannover
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
2. Spieltag
Fr., 14.08.26 18:45 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - SV Ramlingen-Ehlershausen
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - 1. FC Wunstorf
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr SG 74 Hannover - SV Iraklis Hellas Hannover
So., 16.08.26 15:00 Uhr OSV Hannover - SV Arminia Hannover
So., 16.08.26 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - TSV Wetschen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Godshorn - TSV Pattensen
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfR Evesen - TSV Mühlenfeld
3. Spieltag
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - TSV Mühlenfeld
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr TSV Wetschen - OSV Hannover
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - VfR Evesen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Pattensen - SSG Halvestorf-Herkendorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - SV Blau-Weiß Neuhof 1930
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - TSV Godshorn
4. Spieltag
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - SV Arminia Hannover
Sa., 29.08.26 16:00 Uhr SG 74 Hannover - SV 1946 Bavenstedt
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - TSV Wetschen
So., 30.08.26 15:00 Uhr OSV Hannover - TSV Pattensen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - SV Iraklis Hellas Hannover
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - 1. FC Wunstorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfR Evesen - SV Ramlingen-Ehlershausen
5. Spieltag
Sa., 05.09.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - 1. FC Wunstorf
Sa., 05.09.26 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - TSV Mühlenfeld
Sa., 05.09.26 16:00 Uhr TSV Wetschen - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
Sa., 05.09.26 16:00 Uhr SG 74 Hannover - TSV Godshorn
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Pattensen - SV Blau-Weiß Neuhof 1930
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - VfR Evesen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - OSV Hannover
6. Spieltag
Fr., 11.09.26 19:00 Uhr VfR Evesen - TSV Wetschen
Sa., 12.09.26 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - TSV Pattensen
Sa., 12.09.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - SV Ramlingen-Ehlershausen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - SV Iraklis Hellas Hannover
So., 13.09.26 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - SG 74 Hannover
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Godshorn - SV 1946 Bavenstedt
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - SV Arminia Hannover
7. Spieltag
Sa., 19.09.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - SV Ramlingen-Ehlershausen
Sa., 19.09.26 16:00 Uhr TSV Wetschen - TSV Mühlenfeld
Sa., 19.09.26 16:00 Uhr SG 74 Hannover - OSV Hannover
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Pattensen - VfR Evesen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - 1. FC Wunstorf
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Godshorn - SSG Halvestorf-Herkendorf
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
8. Spieltag
Mi., 23.09.26 19:30 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - SV Arminia Hannover
Sa., 26.09.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - TSV Wetschen
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - SG 74 Hannover
So., 27.09.26 15:00 Uhr OSV Hannover - TSV Godshorn
So., 27.09.26 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - SV 1946 Bavenstedt
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - TSV Pattensen
So., 27.09.26 15:00 Uhr VfR Evesen - SV Iraklis Hellas Hannover
9. Spieltag
Sa., 03.10.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - SV Arminia Hannover
Sa., 03.10.26 16:00 Uhr TSV Wetschen - SV Ramlingen-Ehlershausen
Sa., 03.10.26 16:00 Uhr SG 74 Hannover - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Pattensen - 1. FC Wunstorf
So., 04.10.26 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - OSV Hannover
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Godshorn - SV Blau-Weiß Neuhof 1930
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - TSV Mühlenfeld
10. Spieltag
Sa., 10.10.26 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - TSV Godshorn
Sa., 10.10.26 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - TSV Pattensen
Sa., 10.10.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - SV Iraklis Hellas Hannover
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - SSG Halvestorf-Herkendorf
So., 11.10.26 15:00 Uhr OSV Hannover - SV 1946 Bavenstedt
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - TSV Wetschen
So., 11.10.26 15:00 Uhr VfR Evesen - SG 74 Hannover
11. Spieltag
Sa., 17.10.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - TSV Wetschen
Sa., 17.10.26 16:00 Uhr SG 74 Hannover - TSV Mühlenfeld
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Pattensen - SV Arminia Hannover
So., 18.10.26 15:00 Uhr OSV Hannover - SV Blau-Weiß Neuhof 1930
So., 18.10.26 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Godshorn - VfR Evesen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - SV Ramlingen-Ehlershausen
12. Spieltag
Sa., 24.10.26 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - OSV Hannover
Sa., 24.10.26 16:00 Uhr TSV Wetschen - TSV Pattensen
Sa., 24.10.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - SG 74 Hannover
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - SV 1946 Bavenstedt
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - SV Iraklis Hellas Hannover
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - TSV Godshorn
So., 25.10.26 15:00 Uhr VfR Evesen - SSG Halvestorf-Herkendorf
13. Spieltag
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr SG 74 Hannover - SV Ramlingen-Ehlershausen
Sa., 31.10.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - TSV Pattensen
So., 01.11.26 14:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
So., 01.11.26 14:00 Uhr OSV Hannover - VfR Evesen
So., 01.11.26 14:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - TSV Mühlenfeld
So., 01.11.26 14:00 Uhr TSV Godshorn - 1. FC Wunstorf
So., 01.11.26 14:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - TSV Wetschen
14. Spieltag
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - TSV Godshorn
Sa., 07.11.26 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
Sa., 07.11.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - SSG Halvestorf-Herkendorf
So., 08.11.26 14:00 Uhr TSV Pattensen - SV Iraklis Hellas Hannover
So., 08.11.26 14:00 Uhr SV Arminia Hannover - SG 74 Hannover
So., 08.11.26 14:00 Uhr VfR Evesen - SV Blau-Weiß Neuhof 1930
So., 08.11.26 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - OSV Hannover
15. Spieltag
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - VfR Evesen
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr SG 74 Hannover - TSV Wetschen
So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - TSV Mühlenfeld
So., 15.11.26 14:00 Uhr OSV Hannover - 1. FC Wunstorf
So., 15.11.26 14:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - SV Ramlingen-Ehlershausen
So., 15.11.26 14:00 Uhr TSV Godshorn - SV Arminia Hannover
So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - SV 1946 Bavenstedt
16. Spieltag
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr SG 74 Hannover - TSV Pattensen
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - TSV Mühlenfeld
So., 22.11.26 14:00 Uhr VfR Evesen - SV 1946 Bavenstedt
So., 22.11.26 14:00 Uhr TSV Godshorn - TSV Wetschen
So., 22.11.26 14:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - SV Arminia Hannover
So., 22.11.26 14:00 Uhr OSV Hannover - SV Ramlingen-Ehlershausen
So., 22.11.26 14:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - 1. FC Wunstorf
17. Spieltag
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - SV Blau-Weiß Neuhof 1930
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr SV Arminia Hannover - OSV Hannover
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr TSV Wetschen - SSG Halvestorf-Herkendorf
Sa., 28.11.26 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
So., 29.11.26 14:00 Uhr TSV Pattensen - TSV Godshorn
So., 29.11.26 14:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - SG 74 Hannover
So., 29.11.26 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - VfR Evesen
18. Spieltag
Sa., 27.02.27 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - SV Ramlingen-Ehlershausen
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - SV 1946 Bavenstedt
So., 28.02.27 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - TSV Pattensen
So., 28.02.27 15:00 Uhr OSV Hannover - TSV Wetschen
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - SV Arminia Hannover
So., 28.02.27 15:00 Uhr VfR Evesen - 1. FC Wunstorf
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Godshorn - SV Iraklis Hellas Hannover
19. Spieltag
Sa., 06.03.27 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - SG 74 Hannover
Sa., 06.03.27 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - VfR Evesen
Sa., 06.03.27 16:00 Uhr TSV Wetschen - SV Blau-Weiß Neuhof 1930
Sa., 06.03.27 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - TSV Mühlenfeld
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Pattensen - OSV Hannover
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - SSG Halvestorf-Herkendorf
20. Spieltag
Sa., 13.03.27 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - TSV Wetschen
Sa., 13.03.27 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - SV 1946 Bavenstedt
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - TSV Pattensen
So., 14.03.27 15:00 Uhr VfR Evesen - SV Arminia Hannover
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - SV Ramlingen-Ehlershausen
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Godshorn - SG 74 Hannover
So., 14.03.27 15:00 Uhr OSV Hannover - SV Iraklis Hellas Hannover
21. Spieltag
Sa., 20.03.27 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - TSV Godshorn
Sa., 20.03.27 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - 1. FC Wunstorf
Sa., 20.03.27 16:00 Uhr SG 74 Hannover - SSG Halvestorf-Herkendorf
Sa., 20.03.27 16:00 Uhr TSV Wetschen - VfR Evesen
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Pattensen - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - SV Blau-Weiß Neuhof 1930
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - TSV Mühlenfeld
22. Spieltag
Sa., 03.04.27 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - SV 1946 Bavenstedt
Sa., 03.04.27 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - SV Iraklis Hellas Hannover
Sa., 03.04.27 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - SV Arminia Hannover
So., 04.04.27 15:00 Uhr VfR Evesen - TSV Pattensen
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - TSV Wetschen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - TSV Godshorn
So., 04.04.27 15:00 Uhr OSV Hannover - SG 74 Hannover
23. Spieltag
Sa., 10.04.27 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - SSG Halvestorf-Herkendorf
Sa., 10.04.27 16:00 Uhr SG 74 Hannover - SV Blau-Weiß Neuhof 1930
Sa., 10.04.27 16:00 Uhr TSV Wetschen - 1. FC Wunstorf
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Godshorn - OSV Hannover
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - SV Ramlingen-Ehlershausen
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Pattensen - TSV Mühlenfeld
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - VfR Evesen
24. Spieltag
Sa., 17.04.27 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - TSV Wetschen
Sa., 17.04.27 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - SG 74 Hannover
Sa., 17.04.27 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - TSV Pattensen
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - SV 1946 Bavenstedt
So., 18.04.27 15:00 Uhr OSV Hannover - SSG Halvestorf-Herkendorf
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - TSV Godshorn
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - SV Iraklis Hellas Hannover
25. Spieltag
Sa., 24.04.27 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - OSV Hannover
Sa., 24.04.27 16:00 Uhr TSV Wetschen - SV Arminia Hannover
Sa., 24.04.27 16:00 Uhr SG 74 Hannover - VfR Evesen
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Godshorn - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
So., 25.04.27 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - SV Blau-Weiß Neuhof 1930
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Pattensen - SV Ramlingen-Ehlershausen
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - 1. FC Wunstorf
26. Spieltag
Sa., 01.05.27 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - SSG Halvestorf-Herkendorf
Sa., 01.05.27 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - SV Iraklis Hellas Hannover
Sa., 01.05.27 16:00 Uhr TSV Wetschen - SV 1946 Bavenstedt
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - TSV Pattensen
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - OSV Hannover
So., 02.05.27 15:00 Uhr VfR Evesen - TSV Godshorn
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - SG 74 Hannover
27. Spieltag
Sa., 08.05.27 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - SV Blau-Weiß Neuhof 1930
Sa., 08.05.27 16:00 Uhr SG 74 Hannover - 1. FC Wunstorf
So., 09.05.27 15:00 Uhr OSV Hannover - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Pattensen - TSV Wetschen
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - SV Arminia Hannover
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Godshorn - TSV Mühlenfeld
So., 09.05.27 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - VfR Evesen
28. Spieltag
Sa., 22.05.27 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - SV Blau-Weiß Neuhof 1930
Sa., 22.05.27 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - SG 74 Hannover
Sa., 22.05.27 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - TSV Godshorn
Sa., 22.05.27 16:00 Uhr TSV Wetschen - SV Iraklis Hellas Hannover
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Pattensen - SV 1946 Bavenstedt
So., 23.05.27 15:00 Uhr VfR Evesen - OSV Hannover
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - SSG Halvestorf-Herkendorf
29. Spieltag
Sa., 29.05.27 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - SV 1946 Bavenstedt
Sa., 29.05.27 16:00 Uhr SG 74 Hannover - SV Arminia Hannover
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover - TSV Pattensen
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Godshorn - SV Ramlingen-Ehlershausen
So., 30.05.27 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf - 1. FC Wunstorf
So., 30.05.27 15:00 Uhr OSV Hannover - TSV Mühlenfeld
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Neuhof 1930 - VfR Evesen
30. Spieltag
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr SV Ramlingen-Ehlershausen - SSG Halvestorf-Herkendorf
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt - SV Iraklis Hellas Hannover
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr 1. FC Wunstorf - OSV Hannover
Sa., 05.06.27 16:00 Uhr TSV Wetschen - SG 74 Hannover
So., 06.06.27 15:00 Uhr VfR Evesen - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld - SV Blau-Weiß Neuhof 1930
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Arminia Hannover - TSV Godshorn